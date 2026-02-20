A Sanremo 2026 ci sarà Bianca Balti. A comunicarlo è Carlo Conti, durante una intervista rilasciata a Bruno Vespa nel format Cinque Minuti.

Sanremo 2026 Bianca Balti, la modella raggiunge l’Ariston il venerdì

Carlo Conti ha comunicato il coinvolgimento di Bianca Balti durante la puntata del 20 febbraio del programma di approfondimento giornalistico di Bruno Vespa.

Durante il breve faccia a faccia, in onda su Rai 1 subito dopo la fine dell’edizione delle 20:00 del TG1, il padrone di casa della kermesse ha affermato: “La sua presenza è per me una grande gioia. Questa grande donna tornerà all’Ariston per raccontarci questo anno di grande forza e di grande energia“.

Bianca Balti salirà sul palco della kermesse durante la quarta serata, quella dedicata ai duetti, in onda il venerdì.

Sanremo 2026 Bianca Balti, la modella già presente lo scorso anno

Carlo Conti, dunque, ha deciso di riconfermare, a Sanremo 2026, la modella Bianca Balti, dopo la presenza della scorsa edizione. Balti, all’Ariston durante la seconda serata, aveva portato sul palco la sua storia di determinazione e coraggio.

A settembre del 2024, Balti aveva raccontato, pubblicamente sui suoi profili social, di essersi sottoposta ad una operazione dopo che i medici le avevano diagnosticato un cancro ovarico al terzo stadio. A gennaio di dodici mesi fa, a pochi giorni dall’avvio della kermesse, aveva invece comunicato di aver portato a termine il ciclo di chemioterapia.

La co-conduzione di Bianca Balti al Festival di Sanremo 2025 aveva convinto il pubblico e la critica, al punto che il direttore artistico Carlo Conti aveva deciso di rifarla salire sul palco nella finale del sabato, nel momento dedicato alle premiazioni.

Morgan si ritira dalla serata duetti

Intanto, una nuova notizia interessa la serata del venerdì di Sanremo 2026. Il cantautore Morgan, annunciato come ospite del duetto di Chiello con il brano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Il suo coinvolgimento è confermato, ma con modalità decisamente differenti. Morgan, infatti, ha parlato di un “contributo tecnico nel dietro le quinte“. Il motivo sembra essere puramente artistico: “Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto, un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento del concorrente in gara“, ha detto l’artista.

Al posto di Morgan, sul palco dell’Ariston salirà, al fianco di Chiello, il pianista Saverio Cigarini.