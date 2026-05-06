Stasera in TV giovedì 7 maggio 2026, Rai: tra Roma e la cronaca

Su Rai 1 alle 21:30 l’appuntamento principale ruota attorno alla serie Buonvino – Misteri a Villa Borghese. In questo episodio, il commissario affronta nuovi intricati casi nel cuore verde di Roma, muovendosi tra i viali storici e le statue secolari della villa per risolvere un enigma che scuote l’alta società capitolina. Parallelamente, Rai 2 dedica la prima serata all’informazione con Ore 14 Sera alle 21:20. Milo Infante conduce questo speciale concentrandosi sui principali casi di cronaca che interessano diverse province italiane, da Torino a Palermo, offrendo analisi dettagliate e testimonianze dirette.

Su Rai 3, la programmazione propone il ritorno dell’intelligenza e dell’ironia di Geppi Cucciari con Splendida Cornice alle 21:15. Lo show mescola sapientemente ospiti illustri del mondo dello spettacolo e performance artistiche di rilievo, creando un ponte culturale tra il teatro e la televisione moderna. Inoltre, la trasmissione analizza i fenomeni social più caldi della settimana, garantendo un ritmo incalzante e divertente. Questa varietà di proposte permette alla tv di stato di coprire ogni settore dell’interesse pubblico, confermando il legame profondo con il territorio nazionale e le sue molteplici sfaccettature narrative.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove: politica e azione

Su Canale 5 prosegue la saga sentimentale con un nuovo episodio di Forbidden Fruit alle 21:21, dove i segreti di famiglia e i tradimenti amorosi tengono il pubblico con il fiato sospeso. Italia 1 affida invece la serata alle inchieste graffianti e alla satira de Le Iene, in onda dalle 21:15 con servizi esclusivi che toccano città come Bologna e Firenze. Su Rete 4, Paolo Del Debbio conduce in Prima Tv una nuova puntata di Dritto e rovescio alle 21:32. Il giornalista mette a confronto le diverse opinioni sui temi caldi della politica interna, analizzando l’impatto delle nuove riforme sulla vita quotidiana dei cittadini italiani.

Per quanto riguarda La7, l’appuntamento si rinnova con Corrado Formigli e le sue inchieste a Piazzapulita alle 21:15, un punto di riferimento per chi cerca analisi approfondite sui poteri forti. Su TV8 debutta in Prima Tv l’adrenalinico Quantum of Solace alle 21:40. Daniel Craig interpreta James Bond nel secondo capitolo della saga, trascinando lo spettatore in una missione globale che tocca location mozzafiato. Infine, il Nove propone lo show Comedy Match alle 21:30, una sfida a colpi di improvvisazione comica dove i migliori talenti del panorama italiano si sfidano per conquistare il favore della platea.

I film di questa sera in tv giovedì 7 maggio 2026

La proposta cinematografica di stasera appare particolarmente ricca di titoli d’azione e grandi classici della storia del cinema. Su Canale 20 la serata giunge al culmine con la conclusione della trilogia di Nolan: Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno alle 21:08 trasforma lo schermo in un campo di battaglia epico per il destino di Gotham City. Iris propone invece il thriller mozzafiato L’amore bugiardo alle 21:15, una pellicola che scava nei meandri oscuri del matrimonio e della manipolazione mediatica. Su Venti, lo spazio si riempie della tensione sotterranea di Daylight – Trappola nel tunnel alle 21:13, con Sylvester Stallone impegnato in un salvataggio disperato sotto il fiume Hudson.

Italia 2 trasmette il teso The Hunted – La preda alle 21:10, mentre su Cielo va in onda l’action puro di Escape Plan 3 – L’ultima sfida alle 21:20. Per chi cerca una narrazione storica e religiosa, Tv2000 propone l’epico I dieci Comandamenti alle 21:12, un classico intramontabile che ha segnato generazioni di spettatori. Su Cine34 troviamo il dramma d’azione Uno bianca alle 21:00, che ripercorre uno dei capitoli più bui della cronaca nera tra Rimini e Bologna. Infine, Top Crime prosegue con la programmazione della serie Candice Renoir alle 21:20, garantendo una serata all’insegna del giallo e delle intuizioni brillanti.

I film su Sky giovedì 7 maggio 2026: i grandi successi

La Terra di Mezzo torna a vibrare su Sky Cinema Uno con l’epica animata de Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim, un viaggio emozionante alle origini del Fosso di Helm. Su Sky Cinema Action, Dwayne Johnson e Jason Statham formano una coppia improbabile e muscolare nello spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw, garantendo inseguimenti spettacolari e umorismo tagliente. Per gli amanti del brivido classico, Sky Cinema Suspense propone il genio di Alfred Hitchcock con il capolavoro assoluto Psyco, la storia inquietante del misterioso Bates Motel che continua a terrorizzare il pubblico a distanza di decenni.

Su Sky Cinema Drama, la programmazione offre la commovente storia di Wonder, dove il piccolo Auggie Pullman dimostra una straordinaria forza d’animo nel confrontarsi con il mondo della scuola. Sky Cinema Romance trasmette invece Questione di tempo, una delicata commedia dove Domhnall Gleeson scopre di poter viaggiare nel tempo per correggere gli errori del cuore. Inoltre, su Sky Cinema Due, Rocco Papaleo dirige e interpreta Scordato, una storia di musica e memoria ambientata nel profondo Sud dell’Italia, tra la Basilicata e la Puglia. Chiudono la rassegna i fratelli Coen con Ave, Cesare! e il cast corale guidato da Margherita Buy in I migliori giorni, un’analisi ironica delle ipocrisie moderne.