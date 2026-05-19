L’universo narrativo di Yellowstone si espande ancora. Su Paramount+, infatti, è disponibile alla visione la serie tv Dutton Ranch, sequel dell’amato titolo con Kevin Costner.

Dutton Ranch serie tv, regista e dove è girata

Ideata da Chad Feehan, la serie tv Dutton Ranch è il terzo spin off di Yellowstone dopo 1883 e 1923. Al centro della storia ci sono Beth Dutton e Rip Wheeler, rispettivamente interpretati da Kelly Reilly e Cole Hauser, entrambi già nel cast della produzione andata in onda dal 2018 al 2024.

Il già citato Chad Feehan ha scritto la sceneggiatura degli appuntamenti, mentre la regia è affidata a Christina Alexandra Voros. Sono nove gli episodi che compongono la prima stagione. I primi due sono stati rilasciati il 15 maggio scorso, mentre i restanti sono pubblicati con cadenza settimanale su Paramount+. Le riprese si sono svolte in Texas.

Dutton Ranch serie tv, la trama

Beth e Rip, durante Dutton Ranch, sono chiamati a ricostruire da zero le loro vite. Un forte temporale, infatti, ha causato un grave incendio che ha distrutto il loro ranch nel Montana. I due protagonisti, insieme a Carter, prendono le decisione di abbandonare lo Stato e tentare la fortuna altrove.

Passano sei mesi dal terribile fatto e i tre personaggi principali si ritrovano in Texas. Qui, infatti, sono riusciti a entrare in possesso di un nuovo ranch, che hanno deciso di chiamare Dutton Ranch. Tuttavia, dover ripartire da zero, in un posto del tutto nuovo, nasconde non poche insidie.

Spoiler finale

Quello che Beth e Rip hanno rinominato Dutton Ranch non è altro che la vecchia proprietà di Jeanie Edwards. I protagonisti hanno acquisito tale terreno senza sapere che esso, da tempo, era al centro dell’interesse dalla famiglia Jackson, la cui proprietà dista a poca distanza.

Mentre i genitori tentano di far ripartire gli affari, Carter frequenta una nuova scuola ma ha difficoltà ad ambientarsi. Trova un prezioso aiuto in Oreana, ragazza con la quale passa svariato tempo, ignaro che sia un’esponente dei Jackson.

Dutton Ranch serie tv, il cast

Di seguito l’elenco degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della nuova serie tv disponibile su Paramount+.