Alberto Stasi e Andrea Sempio. Da settimane i loro nomi campeggiano nei principali talk show televisivi. Il Delitto di Garlasco ha oramai monopolizzato gran parte del palinsesto tv, con effetti evidenti negli ascolti: i programmi che si occupano dell’omicidio, infatti, registrano dati Auditel molto positivi.

Delitto di Garlasco ascolti tv, i programmi della mattina

Del Delitto di Garlasco si parla tutti i giorni, sin dalla mattina. Su Canale 5, da mesi è l’argomento principale dello spazio guidato da Federica Panicucci all’interno di Mattino Cinque, nel quale sono analizzate le accuse che coloro che stanno indagando hanno rivolto ad Andrea Sempio. Gli ascolti sono ottimi, costantemente sopra il 20% di share, con un picco nella giornata di venerdì 8 maggio. La diffusione negli organi di stampa di alcune intercettazioni di Sempio hanno spinto il blocco di Panicucci oltre il 28%.

Su Rai 1 è Storie Italiane con Eleonora Daniele a dedicare, quasi tutti i giorni, una pagina del suo programma al caso. Anche in questo caso, la chiusura delle indagini e la pubblicazione di alcune intercettazioni ascrivili a Sempio sono coincise con una fase di ascolti stabili e positivi. La puntata di ieri, 12 maggio, ha ottenuto una media vicina al 20% in entrambe le parti.

Il pomeriggio, fra Dentro la Notizia e il caso di Quarto di sera

Il Delitto di Garlasco è al centro dei palinsesti delle ammiraglia (e non solo) anche il pomeriggio. Alle 14:00, su Rai 2, Milo Infante guidava Ore 14, che giornalmente si occupava della vicenda con ospiti e collegamenti. L’ultimo appuntamento della stagione è andato in onda il 7 maggio, ovvero il giorno prima della partenza del Giro d’Italia, e ha confermato un trend assolutamente positivo negli ascolti: le puntate che hanno chiuso l’edizione hanno registrato ascolti in costante crescita, con l’ultima che ha toccato il 10,4%.

Nel pomeriggio solito duello a colpi di cronaca fra Dentro la Notizia e La Vita in Diretta, guidati rispettivamente da Gianluigi Nuzzi e Alberto Matano. Entrambi, nonostante parlino del Delitto di Garlasco, hanno mantenuto costanti gli ascolti nelle ultime settimane: su Canale 5 il format ondeggia fra il 17% e il 18%, mente Rai 1 fa leggermente meglio, con una share spesso compresa fra il 19% e il 21%.

Con il passare dei giorni, anche i talk politici hanno deciso di aprire al Delitto di Garlasco. È il caso di 4 di Sera, simpaticamente ribattezzato il 12 maggio dal conduttore Paolo Del Debbio Quarto di Sera, con un chiaro riferimento a Quarto Grado. La puntata è stata interamente dedicata alla cronaca, ottenendo il 5% di share. Il giorno precedente, il format si era fermato al 4,2%.

Delitto di Garlasco ascolti tv, il prime time

Gli echi del Delitto di Garlasco sono arrivati anche nel prime time. La serata più esemplificativa è quella dell’8 maggio, quando Rai 2 e Rete 4 si sono sfidati con Ore 14 Sera e Quarto Grado. Le due trasmissioni hanno ottenuto rispettivamente il 9,6% e il 9%, con oltre 2 milioni e 300 mila spettatori che, in totale, hanno passato la serata a seguire gli aggiornamenti sull’inchiesta.

Altro format che ha avuto un notevole incremento negli ascolti è quello di Bianca Berlinguer, ovvero È sempre Cartabianca. Ieri, 12 maggio, la giornalista ha dedicato un lunghissimo dibattito incentrato proprio sul tema, con il format che ha raggiunto il 5,4%. Analizzando i risultati dell’ultimo mese, mai il programma era riuscito a raggiungere il 5% di share. Basti pensare che sette giorni fa il talk si era fermato al 2,8%.