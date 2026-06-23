Su Netflix è disponibile The American Experiment, docuserie storica del 2026 diretta da Brian Knappenberger e prodotta da Luminant e Playtone.

La serie è composta da cinque episodi e ripercorre la nascita degli Stati Uniti, dalle tensioni che portarono alla Rivoluzione americana fino alla Costituzione e alla prima presidenza. Il racconto parte da una domanda ancora attuale: una popolazione può davvero governarsi da sola?

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The American Experiment

The American Experiment è diretta da Brian Knappenberger, già autore della serie documentaria Turning Point. La produzione esecutiva è affidata a Tom Hanks, Gary Goetzman, Brian Knappenberger e Sarah Huisenga.

La docuserie non segue personaggi inventati, ma ricostruisce le figure e gli eventi che hanno segnato la fondazione degli Stati Uniti. Attraverso interviste, materiale storico, analisi e rievocazioni, affronta il percorso che ha portato alla Rivoluzione americana, alla stesura della Costituzione e alla nascita delle prime istituzioni democratiche.

Martin Sheen interpreta George Washington nelle scene di ricostruzione storica. Accanto alle immagini narrative, la serie ospita storici, studiosi, rappresentanti delle comunità indigene, ex giudici della Corte Suprema, ex vicepresidenti e politici di orientamenti diversi.

Tra le voci intervistate figurano Al Gore, Kamala Harris, Hillary Clinton, Mike Pence, Ted Cruz, Rand Paul, Nancy Pelosi, Stephen Breyer, Ron Chernow, Jill Lepore, Danielle Allen e Chuck Hoskin Jr., capo della Cherokee Nation.

Dove è stata girata?

The American Experiment è stata realizzata negli Stati Uniti, utilizzando luoghi storici legati alla Rivoluzione americana e alla nascita del Paese.

Una delle location più importanti è Fort Ticonderoga, nello Stato di New York, utilizzato per rievocare eventi come il Massacro di Boston e alcune battaglie decisive della guerra d’indipendenza, tra cui Princeton e Saratoga.

Le ricostruzioni storiche alternano forti, campi di battaglia, ambienti coloniali e luoghi simbolo dell’America delle origini. La scelta di girare in siti legati alla storia reale contribuisce a rendere più concreto il racconto della serie.

Trama della docuserie The American Experiment

La trama di The American Experiment parte dagli anni che precedono la Rivoluzione americana e segue il percorso che ha portato le tredici colonie a separarsi dalla Gran Bretagna.

La docuserie affronta la nascita di idee come libertà, rappresentanza, diritti individuali e governo del popolo. Ma non si limita a celebrare la fondazione degli Stati Uniti: mette in evidenza anche le profonde contraddizioni presenti fin dall’inizio.

Mentre alcuni coloni rivendicavano libertà e autodeterminazione, milioni di persone restavano escluse da quei principi. La serie affronta quindi il tema della schiavitù, l’emarginazione delle popolazioni indigene, il ruolo delle donne e il conflitto tra potere della maggioranza e tutela delle minoranze.

Il racconto arriva alla stesura della Costituzione degli Stati Uniti e alla prima presidenza di George Washington, mostrando come molti dei dibattiti nati nel XVIII secolo continuino a influenzare la politica americana contemporanea.

Più che offrire una versione unica della storia, The American Experiment mette a confronto opinioni diverse sul significato della democrazia americana, sulle sue fragilità e sulle possibilità di conservarla nel futuro.

Come finisce The American Experiment

Essendo una docuserie storica, The American Experiment non ha un finale narrativo nel senso tradizionale del termine. Gli ultimi episodi arrivano alla definizione delle istituzioni americane e riflettono sul modo in cui le idee della fondazione continuano a condizionare il presente.

La conclusione lascia aperta la domanda centrale della serie: l’esperimento democratico americano può ancora resistere alle divisioni politiche, sociali e culturali del Paese?

Cast e protagonisti di The American Experiment

La docuserie alterna ricostruzioni storiche e testimonianze di studiosi, politici e figure pubbliche.

Martin Sheen : George Washington

: George Washington Al Gore : sé stesso

: sé stesso Kamala Harris : sé stessa

: sé stessa Hillary Clinton : sé stessa

: sé stessa Mike Pence : sé stesso

: sé stesso Ted Cruz : sé stesso

: sé stesso Rand Paul : sé stesso

: sé stesso Nancy Pelosi : sé stessa

: sé stessa Stephen Breyer : sé stesso

: sé stesso Ron Chernow : sé stesso

: sé stesso Jill Lepore : sé stessa

: sé stessa Danielle Allen : sé stessa

: sé stessa Chuck Hoskin Jr. : sé stesso

: sé stesso Jamie Raskin : sé stesso

: sé stesso Jeff Flake : sé stesso

: sé stesso Jelani Cobb : sé stesso

: sé stesso Kathleen DuVal : sé stessa

: sé stessa Lawrence Lessig : sé stesso

: sé stesso Maya Jasanoff : sé stessa

: sé stessa Yuval Levin: sé stesso

Dove vedere The American Experiment in streaming

The American Experiment è disponibile in streaming su Netflix dal 24 giugno 2026.

La docuserie è composta da cinque episodi ed è consigliata a chi cerca un approfondimento sulla Rivoluzione americana, sulla Costituzione degli Stati Uniti e sulle origini della democrazia contemporanea.