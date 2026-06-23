È stato uno dei titoli più forti della passata stagione e ora è certo il ritorno per una seconda stagione. Stiamo parlando di A Testa Alta 2, annunciata ufficialmente da Sabrina Ferilli, attrice che interpretava la protagonista Virginia Terzi.

A Testa Alta 2, l’annuncio arrivata nelle registrazioni di Tu Si Que Vales

L’attrice Sabrina Ferilli ha annunciato l’arrivo del nuovo capitolo della fiction nel bel mezzo delle registrazioni di Tu Si Que Vales. Da qualche giorno, infatti, sono iniziate le riprese dello show in onda in autunno, il sabato sera su Canale 5, e Ferilli fa parte ancora una volta del cast, essendo la giudice speciale della giuria popolare.

In una delle puntata attualmente in registrazione ha presenziato come ospite l’attore Raniero Monaco di Lapo, anch’esso nel cast di A Testa Alta, dove prestava il volto al personaggio di Marco. Approfittando della sua ospitata, Sabrina Ferilli ha annunciato l’arrivo della seconda stagione.

A Testa Alta 2, le riprese al via a settembre

A fornire maggiori dettagli su A Testa Alta 2 è lo sceneggiatore Mizio Curcio, che intervistato da Fanpage ha annunciato che le riprese partiranno il prossimo 21 settembre. Per quel che concerne la trama, quel che è certo è che cambierà il titolo della fiction: nella prima stagione, infatti, era A Testa Alta Il coraggio di una donna, mentre le nuove puntate inedite si chiameranno A Testa Alta Il coraggio di una mamma.

Al centro della narrazione, nella prossima stagione, ci sarà proprio il rapporto fra la protagonista Virginia Terzi e il figlio Rocco Bevilacqua (Francesco Petit), che nel corso dei primi appuntamenti aveva dovuto affrontare le conseguenze dello scandalo che aveva coinvolto la mamma. Altro personaggio confermato è il già citato Marco, professore del liceo e sempre in prima linea per difendere la protagonista dalle calunnie e minacce.

Fondamenti gli ascolti

A Testa Alta Il coraggio di una donna, come è noto, era stata ideata come una serie autoconclusiva, ovvero che sarebbe dovuta terminare con tre puntate. La fiction, trasmessa a gennaio, ha ottenuto ascolti eccezionali e, soprattutto, in crescita con il passare delle settimane.

Il debutto, infatti, ha tenuto compagnia a 4 milioni e 35 mila persone, con una share del 25,2%. Il secondo episodio è cresciuto al 25,6% di share, con 3 milioni e 921 mila spettatori. Il finale di stagione, invece, ha toccato una share record del 28,2%, con 4 milioni e 34 mila telespettatori.

Dati che sono fra i più alti ottenuti da una fiction Mediaset negli ultimi anni e che hanno convinto la produzione ad allungare il progetto.