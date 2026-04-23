Nuovo, importante sviluppo nel rapporto fra Barbara D’Urso e la sua ex azienda Mediaset, alla quale ha fatto causa. Come riporta l’AdnKronos, infatti, la conduttrice ha deciso di agire contro il Biscione, che tuttavia, mediante il legale difensore, ha negato ogni accusa.

Barbara D’Urso causa Mediaset, il messaggio social del 2023

Secondo quanto sostenuto dall’agenzia di stampa, la padrona di casa ha deciso di intentare una causa ai danni di Mediaset in primis a causa di un post sui social risalente al 2023. Mediante i profili di Qui Mediaset, infatti, era apparso un messaggio contenente offese rivolte a Barbara D’Urso. La conduttrice aveva chiesto all’azienda delle scuse, che non sarebbero mai arrivate. Per Mediaset, tuttavia, il messaggio apparso sui social sarebbe stato causato da un attacco hacker che aveva preso di mira il profilo dell’azienda.

I diritti del format Live Non è la D’Urso

Ma la decisione di Barbara D’Urso di fare causa a Mediaset sarebbe arrivata anche per una questione legata ai diritti. Secondo i legali della conduttrice, infatti, vi sarebbe stato un mancato pagamento, da parte del Biscione, dei diritti d’autore per i programmi firmati in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà Live non è la D’Urso. Una trasmissione, quest’ultima, che ha occupato il prime time di Canale 5 per due anni, dal marzo del 2019 a quello del 2021, per un totale di tre edizioni.

Barbara D’Urso causa Mediaset, la risposta dell’azienda

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, Mediaset ha diffuso una breve nota stampa realizzato dal suo legale difensore, il professor Andrea Di Porto. Quest’ultimo ha tenuto a chiarire: “L’Azienda respinge ogni addebito mosso dalla signora d’Urso. L’azione legale contiene una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà. Le pretese risarcitorie della conduttrice sono del tutto infondate. Mediaset ha sempre agito nel rispetto degli obblighi assunti e in conformità con la propria linea editoriale, pertanto è fiduciosa sull’esito positivo della controversia“.

La scelta di Barbara D’Urso di far causa a Mediaset, dunque, rappresenta una importante novità nel rapporto fra la conduttrice e l’azienda. A lungo, la padrona di casa è stato uno dei volti di spicco della società, nel quale ha lavorato dal 2003 al 2023, guidando trasmissioni di infotaintment molto seguite, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live, passando per il già citato Live Non è la d’Urso. Oramai tre anni, dopo la non riconferma a Pomeriggio Cinque e la scadenza del contratto, il legame ventennale fra la presentatrice e l’azienda si è interrotto.