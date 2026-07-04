Anche in questo fine settimana torna a gareggiare la Formula 1 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv del Gran Premio di Gran Bretagna. Si tratta dell’undicesimo appuntamento del Mondiale.

Formula 1 Gran Premio Gran Bretagna programmazione tv, si corre a Silverstone

Il Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1 si corre, come da tradizione, a Silverstone. Si tratta di uno dei circuiti più iconici dell’intero calendario della competizione, nonché fra i tracciati storici della manifestazione: qui, infatti, si è disputato il primo GP in assoluto di Formula 1, nel lontano 1950.

Il pilota più atteso è Lewis Hamilton, britannico in forza alla Ferrari. Il pilota, nel circuito di casa, ha ottenuto il record storico di vittorie, riuscendo a ottenere il gradino più alto del podio in ben nove occasioni. Un primato che Hamilton sembra intenzionato a migliorare ulteriormente: non è un caso, infatti, che sia riuscito a ottenere la Pole nella Qualifica Sprint che si è svolta il venerdì.

Il calendario di sabato e domenica

Sabato 4 luglio, le monoposto di Formula 1 scendono in pista alle 13:00. Orario, questo, nel quale prende il via la Sprint, gara articolata in diciassette giri e che assegna i primi punti del fine settimana. La diretta, oltre che a pagamento su Sky Sport Formula 1 (canale 206), è proposta in tempo reale anche in chiaro su TV8, rete del digitale terrestre.

La medesima programmazione tv, sia a pagamento che in chiaro, interessa anche l’altro appuntamento in calendario sabato 4 luglio. Si tratta delle Qualifiche, sessione da sempre fondamentale per l’esito dell’intero fine settimana, in quanto determina la griglia di partenza per la gara della domenica. L’orario di inizio dell’appuntamento è fissato per le 17:00.

Il fine settimana di Formula 1 con il Gran Premio di Gran Bretagna termina domenica 5 luglio. Alle 16:00 si accendono i semafori verdi del via alla gara, composta da 52 giri e trasmessa solamente su Sky. In chiaro, su TV8, l’appuntamento parte alle 19:00.

Formula 1 Gran Premio Gran Bretagna programmazione tv, i telecronisti

Sia su Sky che su TV8, le sessioni di Formula 1 sono raccontate, anche nel fine settimana a Silverstone, da Carlo Vanzini. Al suo fianco tornano Marc Gené e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche sono affidate a Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. Nel ruolo di inviati in pista si alternano, per tutto il mondiale, Mara Sangiorgio e Davide Camicioli. Torna, infine, lo spazio di approfondimento Race Anatomy, guidato da Fabio Tavelli e che approfondisce tutto ciò che è accaduto nel fine settimana.