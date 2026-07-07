Cosa vedere stasera in TV, mercoledì 8 luglio 2026? La prima serata propone reality, documentari, cronaca, cinema e approfondimento. Su Rai 1 va in onda Lino d’Italia – Storia di un itALIENO, il racconto dedicato alla carriera di Lino Banfi, mentre Canale 5 propone una nuova puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia.
Rai 3 accende i riflettori sul caso di Nada Cella con Un giorno in pretura, Rete 4 propone Zona Bianca e Italia 1 trasmette il film action White Elephant – Codice criminale. Tra le alternative, su TV8 arriva Now You See Me – I maghi del crimine, mentre il Nove punta sulla commedia Tutte lo vogliono.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Lino d’Italia – Storia di un itALIENO. Documentario dedicato a Lino Banfi, attraverso immagini d’archivio, testimonianze e racconti dei colleghi.
- Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island. Nuova puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.
- Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura. Roberta Petrelluzzi racconta il cold case di Nada Cella.
- Rete 4, ore 21:30 – Zona Bianca. Giuseppe Brindisi conduce il talk di approfondimento dedicato a cronaca, politica e attualità.
- Italia 1, ore 21:20 – White Elephant – Codice criminale. Film action con Bruce Willis e Michael Rooker.
- TV8, ore 21:40 – Now You See Me – I maghi del crimine. Il primo capitolo della saga sugli illusionisti rapinatori.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Lino d’Italia – Storia di un itALIENO – Documentario.
- Rai 2, ore 21:20 – Tutta la verità su Lilly – Film TV crime in due parti.
- Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura – Il cold case di Nada Cella.
- Rai 4, ore 21:20 – Sweet River – Film thriller.
- Rai 5, ore 21:25 – Meno siamo meglio stiamo – Revisited – Seconda parte dello speciale con Renzo Arbore.
- Rai Movie, ore 21:10 – Quel pomeriggio di un giorno da cani – Film cult con Al Pacino.
- Rai Premium, ore 21:20 – Cuori – Due episodi della terza stagione.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:30 – Zona Bianca – Talk di attualità con Giuseppe Brindisi.
- Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island – Reality condotto da Filippo Bisciglia.
- Italia 1, ore 21:20 – White Elephant – Codice criminale – Film action.
- 20, ore 21:10 – L’ultimo dei templari – Film d’avventura con Nicolas Cage.
- Iris, ore 21:17 – Collateral Beauty – Film drammatico con Will Smith.
- Cine34, ore 21:15 – Sarabanda Celebrity – Il quiz musicale con Enrico Papi.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, dalle ore 20:35 – In Onda. Marianna Aprile e Luca Telese commentano le notizie politiche e sociali della giornata.
- TV8, ore 21:40 – Now You See Me – I maghi del crimine. Thriller con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson e Morgan Freeman.
- Nove, ore 21:30 – Tutte lo vogliono. Commedia italiana con Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano.
- Cielo, ore 21:20 – Prey – La preda. Film thriller e d’avventura.
I film di stasera in TV mercoledì 8 luglio 2026
- Tutta la verità su Lilly – Rai 2, ore 21:20. Durante una vacanza, una bambina scompare misteriosamente e i suoi genitori devono fare i conti con sospetti e segreti.
- White Elephant – Codice criminale – Italia 1, ore 21:20. Un ex marine viene coinvolto in un regolamento di conti tra criminali e polizia.
- Now You See Me – I maghi del crimine – TV8, ore 21:40. I Quattro Cavalieri organizzano rapine spettacolari davanti agli occhi del pubblico, sfidando FBI e Interpol.
- Collateral Beauty – Iris, ore 21:17. Dopo una tragedia personale, un uomo scrive lettere ad Amore, Tempo e Morte e riceve risposte inattese.
- L’ultimo dei templari – 20, ore 21:10. Due cavalieri devono accompagnare una giovane donna accusata di stregoneria in un monastero remoto.
- Quel pomeriggio di un giorno da cani – Rai Movie, ore 21:10. Una rapina in banca si trasforma in un caso mediatico nella New York degli anni Settanta.
- Sweet River – Rai 4, ore 21:20. Un uomo torna nel luogo in cui è scomparso suo figlio e si ritrova al centro di un mistero inquietante.
- Tutte lo vogliono – Nove, ore 21:30. Tre donne si ritrovano coinvolte in una storia sentimentale complicata e piena di equivoci.
I film su Sky Cinema mercoledì 8 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Prendiamoci una pausa. Commedia italiana del 2026 diretta da Cristian Marazziti.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – Codice Unlocked. Thriller con Noomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas.
- Sky Cinema Uno, ore 23:00 – Anemone. Film drammatico con Daniel Day-Lewis.
Stasera in TV, mercoledì 8 luglio: la scelta migliore
La proposta più attesa della serata è Temptation Island su Canale 5, mentre Rai 1 rende omaggio a Lino Banfi con il documentario Lino d’Italia – Storia di un itALIENO.
Chi preferisce la cronaca può seguire Un giorno in pretura su Rai 3 o Zona Bianca su Rete 4. Per gli appassionati di cinema, le alternative più interessanti sono White Elephant – Codice criminale su Italia 1, Now You See Me – I maghi del crimine su TV8, Collateral Beauty su Iris e Quel pomeriggio di un giorno da cani su Rai Movie.