Stasera in tv mercoledì 8 luglio 2026
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Stasera in TV mercoledì 8 luglio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
8 Luglio 2026 4 Minuti di lettura
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Cosa vedere stasera in TV, mercoledì 8 luglio 2026? La prima serata propone reality, documentari, cronaca, cinema e approfondimento. Su Rai 1 va in onda Lino d’Italia – Storia di un itALIENO, il racconto dedicato alla carriera di Lino Banfi, mentre Canale 5 propone una nuova puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia.

Rai 3 accende i riflettori sul caso di Nada Cella con Un giorno in pretura, Rete 4 propone Zona Bianca e Italia 1 trasmette il film action White Elephant – Codice criminale. Tra le alternative, su TV8 arriva Now You See Me – I maghi del crimine, mentre il Nove punta sulla commedia Tutte lo vogliono.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:30Lino d’Italia – Storia di un itALIENO. Documentario dedicato a Lino Banfi, attraverso immagini d’archivio, testimonianze e racconti dei colleghi.
  • Canale 5, ore 21:20Temptation Island. Nuova puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.
  • Rai 3, ore 21:15Un giorno in pretura. Roberta Petrelluzzi racconta il cold case di Nada Cella.
  • Rete 4, ore 21:30Zona Bianca. Giuseppe Brindisi conduce il talk di approfondimento dedicato a cronaca, politica e attualità.
  • Italia 1, ore 21:20White Elephant – Codice criminale. Film action con Bruce Willis e Michael Rooker.
  • TV8, ore 21:40Now You See Me – I maghi del crimine. Il primo capitolo della saga sugli illusionisti rapinatori.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 21:30Lino d’Italia – Storia di un itALIENO – Documentario.
  • Rai 2, ore 21:20Tutta la verità su Lilly – Film TV crime in due parti.
  • Rai 3, ore 21:15Un giorno in pretura – Il cold case di Nada Cella.
  • Rai 4, ore 21:20Sweet River – Film thriller.
  • Rai 5, ore 21:25Meno siamo meglio stiamo – Revisited – Seconda parte dello speciale con Renzo Arbore.
  • Rai Movie, ore 21:10Quel pomeriggio di un giorno da cani – Film cult con Al Pacino.
  • Rai Premium, ore 21:20Cuori – Due episodi della terza stagione.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:30Zona Bianca – Talk di attualità con Giuseppe Brindisi.
  • Canale 5, ore 21:20Temptation Island – Reality condotto da Filippo Bisciglia.
  • Italia 1, ore 21:20White Elephant – Codice criminale – Film action.
  • 20, ore 21:10L’ultimo dei templari – Film d’avventura con Nicolas Cage.
  • Iris, ore 21:17Collateral Beauty – Film drammatico con Will Smith.
  • Cine34, ore 21:15Sarabanda Celebrity – Il quiz musicale con Enrico Papi.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • La7, dalle ore 20:35In Onda. Marianna Aprile e Luca Telese commentano le notizie politiche e sociali della giornata.
  • TV8, ore 21:40Now You See Me – I maghi del crimine. Thriller con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson e Morgan Freeman.
  • Nove, ore 21:30Tutte lo vogliono. Commedia italiana con Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano.
  • Cielo, ore 21:20Prey – La preda. Film thriller e d’avventura.

I film di stasera in TV mercoledì 8 luglio 2026

  • Tutta la verità su Lilly – Rai 2, ore 21:20. Durante una vacanza, una bambina scompare misteriosamente e i suoi genitori devono fare i conti con sospetti e segreti.
  • White Elephant – Codice criminale – Italia 1, ore 21:20. Un ex marine viene coinvolto in un regolamento di conti tra criminali e polizia.
  • Now You See Me – I maghi del crimine – TV8, ore 21:40. I Quattro Cavalieri organizzano rapine spettacolari davanti agli occhi del pubblico, sfidando FBI e Interpol.
  • Collateral Beauty – Iris, ore 21:17. Dopo una tragedia personale, un uomo scrive lettere ad Amore, Tempo e Morte e riceve risposte inattese.
  • L’ultimo dei templari – 20, ore 21:10. Due cavalieri devono accompagnare una giovane donna accusata di stregoneria in un monastero remoto.
  • Quel pomeriggio di un giorno da cani – Rai Movie, ore 21:10. Una rapina in banca si trasforma in un caso mediatico nella New York degli anni Settanta.
  • Sweet River – Rai 4, ore 21:20. Un uomo torna nel luogo in cui è scomparso suo figlio e si ritrova al centro di un mistero inquietante.
  • Tutte lo vogliono – Nove, ore 21:30. Tre donne si ritrovano coinvolte in una storia sentimentale complicata e piena di equivoci.

I film su Sky Cinema mercoledì 8 luglio 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15Prendiamoci una pausa. Commedia italiana del 2026 diretta da Cristian Marazziti.
  • Sky Cinema Action, ore 21:00Codice Unlocked. Thriller con Noomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas.
  • Sky Cinema Uno, ore 23:00Anemone. Film drammatico con Daniel Day-Lewis.

Stasera in TV, mercoledì 8 luglio: la scelta migliore

La proposta più attesa della serata è Temptation Island su Canale 5, mentre Rai 1 rende omaggio a Lino Banfi con il documentario Lino d’Italia – Storia di un itALIENO.

Chi preferisce la cronaca può seguire Un giorno in pretura su Rai 3 o Zona Bianca su Rete 4. Per gli appassionati di cinema, le alternative più interessanti sono White Elephant – Codice criminale su Italia 1, Now You See Me – I maghi del crimine su TV8, Collateral Beauty su Iris e Quel pomeriggio di un giorno da cani su Rai Movie.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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