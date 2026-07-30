Milo Infante sempre più protagonista su Mediaset. Il giornalista, fra i nuovi volti di Rete 4 nella prossima stagione, dalla fine di agosto sbarca anche su Canale 5 con il programma Verità Nascoste.

Verità Nascoste Canale 5, uno spin off del programma di prima serata

A Milo Infante, dunque, Mediaset assegna il compito di riaccendere la prossima stagione televisiva. Come è noto già da diverse settimane, a partire dal 24 agosto debutta Ore 11, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì per circa due ore, su Rete 4.

Nella medesima giornata, Infante occuperà anche la fascia pomeridiana di Canale 5. Uno slot orario che dallo scorso giugno, dopo la chiusura di Dentro la Notizia, è interamente occupato dalle soap.

La trasmissione dovrebbe intitolarsi Verità Nascoste, cioè come quella che Infante proporrà al pubblico nel prime time di Rete 4 dal 1° settembre. Un vero e proprio spin off, che nelle intenzioni ha lo scopo di lanciare mediaticamente la sua nuova avventura televisiva in prima serata.

Un impegno a tempo determinato

Quello di Milo Infante su Canale 5 dovrebbe essere un impegno a tempo determinato. Il programma, infatti, dovrebbe essere proposto solamente per due settimane, andando a sfidare la versione estiva de La Vita in Diretta curata su Rai 1 da Manuela Moreno.

Da settembre, l’ex conduttore di Ore 14 dovrebbe poi lasciare spazio alla nuova edizione di Dentro la Notizia condotto dal confermato Gianluigi Nuzzi. Questa almeno è l’intenzione, anche se non sono da escludere ulteriori modifiche in corsa, ad esempio qualora Infante dovesse ottenere ascolti molto positivi, magari superiori a quelli messi a segno dal rotocalco di Nuzzi nella passata edizione.

Quel che è certo è che le prime settimane su Mediaset, per Milo Infante, si prospettano molto impegnative. Fra Ore 11 e Verità Nascoste, il conduttore sarà in diretta circa 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì.

Verità Nascoste Canale 5, la presunta rivalità con Nuzzi

L’approdo (momentaneo) su Canale 5, peraltro nella medesima collocazione, potrebbe infuocare ulteriormente la presunta rivalità, di cui si è parlato molto sui social, fra Milo Infante e Gianluigi Nuzzi.

D’altronde, nella prossima stagione guideranno nella medesima rete e a 72 ore di distanza due talk che sulla carta sono molto simili. Infante propone Verità Nascoste il martedì, mentre Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero occupa il venerdì con lo storico Quarto Grado. Entrambe le trasmissioni sono incentrate sui temi legati alla cronaca nera.

Infante ha smentito una rivalità con il collega, definito “puro e onesto”. Nonostante questo è impossibile escludere che nei prossimi mesi la convivenza fra due programmi così simili possa generare qualche tensione o malumore.