BellaMa’ è pronto a tornare in onda su Rai 2 con una nuova stagione da lunedì 7 settembre 2026, il programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco riprenderà la sua collocazione quotidiana alle 15:30, inaugurando la quinta edizione con tante novità nel cast e nuove rubriche dedicate all’attualità, alla musica, alla storia e all’intrattenimento.

Il format continuerà a puntare sull’incontro tra Generazione Z e boomer, elemento che negli ultimi anni ha decretato il successo della trasmissione, tra interviste agli ospiti, sfide social, momenti musicali e confronti sui temi del giorno.

BellaMa’ riparte il 7 settembre 2026 su Rai 2

Anche nella nuova stagione Pierluigi Diaco guiderà il pomeriggio di Rai 1 con un programma che unisce intrattenimento, informazione e leggerezza.

Ragazzi e adulti saranno ancora protagonisti delle puntate, alternandosi tra interviste, reel, gare di ballo e canto, senza rinunciare agli spazi dedicati all’approfondimento e ai racconti di attualità.

Le novità del cast

Tra le principali novità della quinta edizione ci sono tre nuovi ingressi destinati ad arricchire il programma.

Lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri terrà ogni due settimane una lezione monografica dedicata ai grandi personaggi e agli eventi che hanno segnato la storia.

Il giornalista Marino Bartoletti, invece, accompagnerà il pubblico ogni giovedì in un viaggio nella musica leggera italiana, ripercorrendo i grandi successi dal dopoguerra agli anni Sessanta.

Arriva anche Angela Melillo, protagonista ogni lunedì della nuova rubrica “Tutti in pista”, dove ballerà insieme ai ragazzi della Generazione Z e ai boomer sulle coreografie curate da Giampiero Gencarelli.

BellaMa’ 2026: le rubriche confermate

Accanto alle novità tornano gli appuntamenti più apprezzati dal pubblico.

Il lunedì spazio a Raffaello Tonon con “BellaGossip”, mentre il martedì Marco Morandi e Gino Castaldo guideranno “Tutti cantano le emozioni”, che quest’anno proporrà un viaggio musicale dagli anni Settanta fino ai giorni nostri.

Il mercoledì sarà ancora protagonista Manuela Villa con “Canta con me”, seguita dal Musicarello e da “Tutti dedicano una canzone”, insieme a Rita Forte e ai giovani interpreti del cast Nicole Falco e Matteo Martignoni.

Il giovedì torneranno Roberta Capua con “BellaTv” e “BellaSanremo”, mentre Don Walter Insero curerà lo spazio “Dove si trova Dio”.

Il venerdì saranno confermate le Lezioni di Educazione civica del presidente Luciano Violante, oltre a “Tutti cantano in dialetto” con Manuela Villa e “Tutti cantano e ballano” con Rita Forte, dedicato anche ai giovani artisti emergenti.

Proseguirà inoltre “Tutti sono abili”, la rubrica di Fabrizio Bracconeri, che continuerà a raccontare in tutta Italia storie di inclusione e solidarietà.

Un nuovo spazio dedicato al disagio giovanile

Tra le novità della stagione ci sarà anche un appuntamento settimanale dedicato alle storie di disagio giovanile.

La nuova rubrica, prevista ogni mercoledì, affronterà temi delicati attraverso testimonianze e confronti, ampliando ulteriormente l’offerta editoriale di BellaMa’, che continua così a coniugare intrattenimento e riflessione.

Con queste novità, il programma di Pierluigi Diaco si prepara ad affrontare la quinta stagione confermando la propria identità e arricchendo il cast con nuovi protagonisti e contenuti pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.