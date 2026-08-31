A settembre torna, con la ventesima edizione, la tradizionale rassegna Il Rumore del Lutto Festival. In vista dell’importante anniversario gli organizzatori hanno messo a punto un calendario ricco di appuntamenti.

Il Rumore del Lutto Festival, la rassegna dedicata alla cultura della Death Education

Il Rumore del Lutto Festival è la prima e la più importante rassegna italiana dedicata alla cultura della Death Education. La manifestazione, anche quest’anno, si conferma un punto di riferimento nel promuovere una riflessione culturale sulla morte e sul lutto. Il claim che accompagna la kermesse è Vivi intensamente, abbraccia ogni istante, che invita i partecipanti a ricordare quanto la vita sia preziosa.

L’evento è promosso da Segnali di Vita Aps, con la direzione scientifica e artistica dei giornalisti Maria Angela Gelati e di Marco Pipitone. La rassegna durerà circa due mesi: la partenza è fissata per il 26 settembre, mentre il gran finale è in programma il 15 novembre. Prevista, inoltre, un’anteprima, che si svolgerà a Olbia il 17 settembre.

Il calendario

Il Rumore del Lutto Festival presenta un calendario molto ricco di eventi, fra cui concerti, incontri, convegni, performance, passeggiate, ritiri e laboratori per le scuole. L’edizione è dedicata a Francesco D’Assisi, in un anno molto importante per il Santo, in quanto si celebra l’ottocentesimo anniversario della sua morte.

Il 26 e il 27 settembre, nella storica location di Parma, la kermesse Il Rumore del Lutto Festival parte con due eventi molto attesi. Nella prima giornata è protagonista Diamanda Galás, cantautrice e compositrice statunitense che torna in Italia dopo quasi un decennio di assenza. Il giorno seguente tocca a Marc Almond, storica voce dei Soft Cell, che firma un concerto che ripercorre i suoi più grandi successi. Sempre il 27 settembre, Giorgia Tribuiani insieme ad Alice Pisu e Antonello Saiz aprono la quinta edizione di All’Imbrunire. Letture Scelte, ambientato nel Cimitero Monumentale.

Il programma prosegue il 29 settembre con i convegni Rigenerando Cimiteri. Prospettive e scenari a confronto ed Etica della cura e comunicazione nel tempo del lutto, entrambi ambientati nel Cimitero Monumentale. Il 2 ottobre, invece, la Sala Concerti della Casa della Musica ospita i concerti di Keeley Forsyth e Matthew Bourne. Il giorno dopo torna il Gala in Nero, fra gli eventi più attesi della manifestazione che si svolge presso Colonne 28. Numerosi gli appuntamenti previsti nella serata, fra cui il concerto dei Kirlian Camera, gruppo fondato da Angelo Bergamini.

Il Rumore del Lutto Festival, gli altri eventi

Il Rumore del Lutto Festival prosegue il 4 ottobre all’Antica Spezieria del Complesso Monumentale della Pilotta, dove è protagonista il booktuber Matteo Fumagalli. L’8 ottobre al Cimitero Monumentale si svolge un reading poetico dedicato a San Francesco e firmato da Alessandro Tampieri, mentre il giorno seguente all’Auditorium di Ape Museo va in scena il concerto dell’artista canadese Julia Kent. L’11 ottobre la Biblioteca Palatina del Complesso Monumentale della Pilotta ospita l’evento Luce Interiore con Ines Testoni e Taiten Guareschi. Ventiquattro ore dopo è previsto uno spettacolo di giocoleria di Niccolò Nardelli e Andrea Coruzzi riservato ai giovani ricoverati all’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla.

Altro evento molto atteso nella kermesse è quello del 24 ottobre, quando a Borgo Santa Brigida c’è il concerto di Garbo, esponente della new wave italiana. Nella medesima location, ma il giorno seguente, c’è il live di Dalila Kayros. Il 25 ottobre l’Abbazia di Valserena ospita la lectio del giornalista e conduttore Luca Sommi. Sabato 7 novembre al al cinema Astra tornano le Bouquet Of Madness, podcast di true crime di Federica Frezza e Martina Peloponesi che firmano un nuovo spettacolo nel quale si addentrano in nuovi misteri irrisolti.

L’8 novembre nella Chiesa di San Francesco del Prato Gregorio Vivaldelli cura un intervento che entra nel cuore del Canto XI del Paradiso. Il 12 novembre Angelo Vaira firma una lectio magistralis riservata agli studenti e il 13 novembre l’Antica Farmacia San Filippo Neri ospita Il teatro della notte: i codici nascosti del Presepe, viaggio fra sacro e profano di Mathias Mocci e Ivan Cenzi. Il Festival termina il 15 novembre, quando per il gran finale all’Abbazia Valserena è protagonista Stefano Mancuso.