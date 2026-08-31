Dopo alcune settimane di pausa Fabrizio Corona torna protagonista. Il 31 agosto, infatti, è previsto il rilascio di un appuntamento inedito di Falsissimo.

Falsissimo 31 agosto, nuova puntata dopo tre mesi di stop

Fabrizio Corona, dunque, torna al centro della ribalta con il suo podcast Falsissimo. Il format è chiaro e oramai decisamente molto noto: il protagonista è il solo Corona, che racconta una determinata verità dei fatti, alternando la narrazione in studio a contributi video di varia natura, fra cui le interviste telefoniche.

L’ultima inchiesta realizzata da Fabrizio Corona con Falsissimo risale a oramai due mesi fa, quando l’ex fotografo ha proposto la puntata denominata Gioventù Bruciata.

Belen Rodriguez al centro del nuovo appuntamento

L’appuntamento del 31 agosto di Falsissimo, come annunciato da Fabrizio Corona, sarà dedicato a Belen Rodriguez. Per la conduttrice e showgirl, l’ultimo periodo è stato tutt’altro che semplice. A raccontare alcuni dei motivi è stata la stessa Belen, che ha raccontato sui social di aver sofferto per un lungo periodo di attacchi di panico.

Anche dal punto di vista professionale le scorse settimane sono state movimentate per la conduttrice. Inizialmente era uscita la notizia di un suo possibile approdo come conduttrice a L’Isola dei Famosi. Uno scenario, questo, che alla fine non si è concretizzato. Poco tempo dopo, Belen Rodriguez ha comunque ufficializzato il suo ritorno a Mediaset, seppur con un ruolo più marginale. Da settembre lavorerà come giudice per le gare di Lyp Sinc all’interno degli appuntamenti di Tu Si Que Vales, show del sabato sera di Canale 5.

Ad oggi non si conoscono i dettagli di ciò di cui si parlerà nella puntata di Falsissimo. Quel che è certo è che Corona ha già annunciato che la narrazione non si concentrerà solamente su Belen, ma anche sul resto della sua famiglia.

Falsissimo 31 agosto, dove vedere l’appuntamento

L’appuntamento del 31 agosto di Falsissimo, così come i precedenti, è visibile su YouTube. Qui, in particolare, la puntata è rilasciata a partire dalle ore 21:00 circa, sul canale ufficiale di Fabrizio Corona, che ha un seguito di oltre un milione di iscritti. Lecito immaginare che, come in precedenza, l’inchiesta possa essere divisa in due parti: la prima visibile gratuitamente, la seconda riservata a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento. Stralci della puntata, poi, dovrebbero essere rilasciati anche sul profilo X di Fabrizio Corona.