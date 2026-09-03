Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. La giornalista, al centro delle polemiche dopo essere stata indicata dalla Rai come sostituta di Sigfrido Ranucci insieme a Daniele Piervicenzi, ha deciso di fare un passo indietro.

Giulia Presutti rinuncia conduzione Report, il messaggio della giornalista

A ufficializzare la rinuncia a Report è la stessa giornalista con una lettera inviata alla Direttore Approfondimento Paolo Corsini e pubblicata dall’Ansa nella serata del 2 settembre. Nel messaggio, Giulia Presutti spiega di aver preso la sua decisione “nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità“.

La posizione dura della redazione di Report

La scelta di Giulia Presutti di rinunciare alla conduzione di Report è arrivata al termine di una giornata molto importante per il futuro del programma. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si è svolto un incontro fra la redazione del format e il Direttore Approfondimento Paolo Corsini. L’obiettivo era fare il punto sulla situazione dopo le dichiarazioni molto polemiche rilasciate dai giornalisti di Report.

Poche ore dopo l’annuncio della cacciata di Sigfrido Ranucci, alcuni dei volti storici della redazione del programma hanno espresso il loro malcontento. Inoltre, hanno messo la TV di Stato di fronte a un bivio: senza un passo indietro dell’azienda o dei nuovi conduttori, gran parte delle firme storiche di Report abbandonerebbero il programma. Di conseguenza, quest’ultimo rischierebbe di non ripartire l’8 novembre prossimo, come invece annunciato durante la presentazione dei palinsesti avvenuta a luglio.

Giulia Presutti rinuncia conduzione Report, nessuna notizia da Daniele Piervincenzi

Nonostante la rinuncia di Giulia Presutti, il nodo fra la redazione di Report e la Rai rimane ancora da sciogliere. D’altronde, l’altro conduttore Daniele Piervincenzi non si è ancora espresso. Secondo alcune indiscrezioni, il giornalista non sarebbe orientato a fare marcia indietro.

Il futuro di Report, dunque, continua a rimanere molto incerto. Una possibile soluzione per sbloccare la situazione, come suggerisce il Corriere della Sera, potrebbe essere quella di affidare a Piervincenzi l’anteprima denominata Report Lab. La conduzione della trasmissione vera e propria, invece, potrebbe essere affidata a una risorsa interna alla redazione del programma.