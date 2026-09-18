Venerdì 18 settembre, alle ore 11:30, si svolge la conferenza stampa, che seguiremo in diretta, di Chi l’ha visto 2026-2027. Si tratta di un’edizione particolarmente attesa a causa dell’assenza di Federica Sciarelli, che dopo anni da conduttrice ha deciso di abbandonare la guida del format. Al suo posto, a partire dalla prima puntata prevista il 23 settembre nel prime time di Rai 3, arriva Raffaella Griggi, a lungo inviata della trasmissione. La giornalista presenzia all’incontro insieme al Direttore Approfondimento Paolo Corsini.

Chi l’ha visto 2026-2027 diretta conferenza stampa, inizia l’incontro

Inizia la conferenza stampa di Chi l’ha visto. Il Direttore Corsini: “Per proiettarsi al futuro è necessario guardare al passato. La prima puntata del format è andata in onda nell’89, anni di grandi cambiamenti in televisione. Da quel momento molte cose sono cambiate, ma Chi l’ha visto è ancora oggi uno dei programmi televisivi di maggior successo della Rai. Si tratta di una delle storie più riconoscibili del Servizio Pubblico e non possiamo che essere orgogliosi. Il segreto del successo è il legame con il pubblico fondato sulla fiducia e sulla consapevolezza che dietro ogni caso raccontano ci sono famiglie, persone e domande che necessitano di risposte. Cercare persone scomparse significa non lasciare da sole le persone. Una storia non è mai conclusa fino a quando ci sono domande senza risposte e questa è l’eredità più forte lasciata da Federica Sciarelli, che ringrazio perché con il suo lavoro e con quello degli inviati il format è diventato un caposaldo del giornalismo italiano”.

Corsini sulla nuova conduttrice: “Da dieci anni è inviata e volto storico del programma, insieme abbiamo parlato molto del futuro del format. Tutti insieme sapremo dare al progetto un’ulteriore vitalità“.

Le dichiarazioni della nuova conduttrice

La conferenza stampa di Chi l’ha visto va avanti con le parole di Raffaella Griggi: “Per me è un onore e un orgoglio, ho un senso di gratitudine e di responsabilità verso il Direttore e la Rai. Spero di essere all’altezza, è un traguardo che condivido con tutti i colleghi di strada che hanno fatto un percorso da marciapiede, lineare e trasparente, che hanno lavorato senza mai lamentarsi. In un momento così particolare vorrei dedicare un pensiero a mio papà e a Federica Sciarelli a cui farei anche un appello, se vuoi tornare… (ride, ndr). Chi l’ha visto è un patrimonio immenso e quindi non cambia. Il format è un baluardo, non diventerà un programma di cronaca nera“.

La conduttrice sulle novità: “Daremo spazio agli scomparsi digitali, ovvero a coloro, specie i giovanissimi, che spariscono nei social. Poi, in studio, avremo altri spazi curati dagli storici inviati del programma che racconteranno le storie cult di Chi l’ha visto“.

Chi l’ha visto 2026-2027 diretta conferenza stampa, le domande dei giornalisti

La diretta della conferenza stampa di Chi l’ha visto procede con le domande dei giornalisti. Griggi sulle difficoltà a tenere separate vita privata e quella lavorativa: “Ci portiamo sempre il lavoro a casa, tutti i giorni sento molte persone, famigliari e legali. C’è un carico emotivo notevole, che va tenuto a bada”.