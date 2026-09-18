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Chi l’ha visto 2026-2027, la conferenza stampa in diretta: tutte le dichiarazioni

Matteo Tuveri
18 Settembre 2026 3 Minuti di lettura
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Venerdì 18 settembre, alle ore 11:30, si svolge la conferenza stampa, che seguiremo in diretta, di Chi l’ha visto 2026-2027. Si tratta di un’edizione particolarmente attesa a causa dell’assenza di Federica Sciarelli, che dopo anni da conduttrice ha deciso di abbandonare la guida del format. Al suo posto, a partire dalla prima puntata prevista il 23 settembre nel prime time di Rai 3, arriva Raffaella Griggi, a lungo inviata della trasmissione. La giornalista presenzia all’incontro insieme al Direttore Approfondimento Paolo Corsini.

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Chi l’ha visto 2026-2027 diretta conferenza stampa, inizia l’incontro

Inizia la conferenza stampa di Chi l’ha visto. Il Direttore Corsini: “Per proiettarsi al futuro è necessario guardare al passato. La prima puntata del format è andata in onda nell’89, anni di grandi cambiamenti in televisione. Da quel momento molte cose sono cambiate, ma Chi l’ha visto è ancora oggi uno dei programmi televisivi di maggior successo della Rai. Si tratta di una delle storie più riconoscibili del Servizio Pubblico e non possiamo che essere orgogliosi. Il segreto del successo è il legame con il pubblico fondato sulla fiducia e sulla consapevolezza che dietro ogni caso raccontano ci sono famiglie, persone e domande che necessitano di risposte. Cercare persone scomparse significa non lasciare da sole le persone. Una storia non è mai conclusa fino a quando ci sono domande senza risposte e questa è l’eredità più forte lasciata da Federica Sciarelli, che ringrazio perché con il suo lavoro e con quello degli inviati il format è diventato un caposaldo del giornalismo italiano”.

Corsini sulla nuova conduttrice: “Da dieci anni è inviata e volto storico del programma, insieme abbiamo parlato molto del futuro del format. Tutti insieme sapremo dare al progetto un’ulteriore vitalità“.

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Le dichiarazioni della nuova conduttrice

La conferenza stampa di Chi l’ha visto va avanti con le parole di Raffaella Griggi:Per me è un onore e un orgoglio, ho un senso di gratitudine e di responsabilità verso il Direttore e la Rai. Spero di essere all’altezza, è un traguardo che condivido con tutti i colleghi di strada che hanno fatto un percorso da marciapiede, lineare e trasparente, che hanno lavorato senza mai lamentarsi. In un momento così particolare vorrei dedicare un pensiero a mio papà e a Federica Sciarelli a cui farei anche un appello, se vuoi tornare… (ride, ndr). Chi l’ha visto è un patrimonio immenso e quindi non cambia. Il format è un baluardo, non diventerà un programma di cronaca nera“.

La conduttrice sulle novità: “Daremo spazio agli scomparsi digitali, ovvero a coloro, specie i giovanissimi, che spariscono nei social. Poi, in studio, avremo altri spazi curati dagli storici inviati del programma che racconteranno le storie cult di Chi l’ha visto“.

Chi l’ha visto 2026-2027 diretta conferenza stampa, le domande dei giornalisti

La diretta della conferenza stampa di Chi l’ha visto procede con le domande dei giornalisti. Griggi sulle difficoltà a tenere separate vita privata e quella lavorativa: “Ci portiamo sempre il lavoro a casa, tutti i giorni sento molte persone, famigliari e legali. C’è un carico emotivo notevole, che va tenuto a bada”.

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