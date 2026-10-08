Si intitola Fallo o sei morto la prima puntata de Le Indagini di Roy Grace 5. La serie tv appartenente al genere poliziesco è proposta su Giallo dalle ore 21:10 circa di giovedì 8 ottobre.

Le Indagini di Roy Grace 5 Fallo o sei morto, regista e dove è girata

Produzione originale delle società Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions, la quinta stagione della serie arriva, nel nostro paese, a circa un anno di distanza dalla messa in onda in Inghilterra. Qui, infatti, la produzione è stata trasmessa sul canale ITV a partire dal 6 aprile dello scorso anno.

La quinta stagione della serie tv è formata da un totale di quattro episodi, dalla durata di circa 90 minuti ciascuno. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, Giallo, visibile sul canale 38 del digitale terrestre, ne propone uno alla settimana, nella prima serata del giovedì.

Le riprese si sono svolte prevalentemente a Brighton e Hove. La regia è curata da Jon Jones, mentre la sceneggiatura è firmata da Jess Williams.

Le Indagini di Roy Grace 5 Fallo o sei morto, la trama

Nel corso della puntata odierna della serie, il protagonista Roy Grace e il resto della squadra lavorano per risolvere un nuovo, intricato caso. Le forze dell’ordine, infatti, vengono avvertite del ritrovamento di un corpo senza vita avvenuto nella spiaggia del Sussex. Il cadavere, in particolare, è individuato all’interno di un barile e gli investigatori si mettono immediatamente a lavoro per cercare di scoprire chi è la vittima e da chi è stata assassinata.

Spoiler finale

Intanto, nell’appuntamento di oggi, il protagonista decide di andare allo stadio della città in compagnia di Bruno. Quello che non può immaginare è che la giornata prende una piega drammatica nel momento in cui c’è un allarme bomba: gli attentatori minacciano di causa un’esplosione nell’impianto qualora venissero assecondate le loro richieste. Per Roy Grace inizia una drammatica corsa contro il tempo per cercare di salvare la vita delle migliaia di persone presenti.

Le Indagini di Roy Grace 5 Fallo o sei morto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la prima puntata della quinta stagione di Le Indagini di Roy Grace 5, in onda giovedì 8 ottobre, dalle ore 21:10 circa su Giallo e in streaming su Discovery+.