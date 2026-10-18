Stasera in TV, lunedì 19 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, mentre Canale 5 torna con il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Rai 2 trasmette Formidabile!, Rai 3 conferma Lo Stato delle Cose, Rete 4 propone Quarta Repubblica e Italia 1 sceglie il film G20. Su La7 spazio alla serie M – Il figlio del secolo, TV8 inaugura la nuova stagione di GialappaShow e Nove torna con Little Big Italy.

Programmi TV di lunedì 19 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere . Elena Sofia Ricci torna nei panni della commissaria Teresa Battaglia con il terzo e quarto episodio della nuova stagione, tra indagini, omicidi e misteri del passato.

– . Elena Sofia Ricci torna nei panni della commissaria Teresa Battaglia con il terzo e quarto episodio della nuova stagione, tra indagini, omicidi e misteri del passato. Rai 2, ore 21:20 – Formidabile! . Elenoire Casalegno conduce una nuova puntata del programma dedicato alla storia di Rai 2, tra immagini d’archivio, grandi protagonisti e momenti indimenticabili della televisione italiana.

– . Elenoire Casalegno conduce una nuova puntata del programma dedicato alla storia di Rai 2, tra immagini d’archivio, grandi protagonisti e momenti indimenticabili della televisione italiana. Rai 3, ore 21:15 – Lo Stato delle Cose . Massimo Giletti conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali temi politici, sociali e di attualità.

– . Massimo Giletti conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali temi politici, sociali e di attualità. Rete 4, ore 21:33 – Quarta Repubblica . Nicola Porro guida il talk del lunedì sera, tra politica, economia, cronaca e confronto con gli ospiti in studio.

– . Nicola Porro guida il talk del lunedì sera, tra politica, economia, cronaca e confronto con gli ospiti in studio. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip . Nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi, tra confronti nella Casa, nomination e rapporti sempre più complessi tra i concorrenti.

– . Nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi, tra confronti nella Casa, nomination e rapporti sempre più complessi tra i concorrenti. Italia 1, ore 21:27 – G20 . Action thriller con Viola Davis, che interpreta la presidente degli Stati Uniti costretta ad affrontare un attacco terroristico durante un vertice internazionale.

– . Action thriller con Viola Davis, che interpreta la presidente degli Stati Uniti costretta ad affrontare un attacco terroristico durante un vertice internazionale. La7, ore 21:15 – M – Il figlio del secolo . La serie con Luca Marinelli, tratta dal romanzo di Antonio Scurati, racconta l’ascesa politica di Benito Mussolini e la nascita del fascismo.

– . La serie con Luca Marinelli, tratta dal romanzo di Antonio Scurati, racconta l’ascesa politica di Benito Mussolini e la nascita del fascismo. TV8, ore 21:50 – GialappaShow . Prima puntata dell’ottava stagione del programma comico della Gialappa’s Band con il Mago Forest, tra sketch, parodie, ospiti e commenti ironici sulla televisione.

– . Prima puntata dell’ottava stagione del programma comico della Gialappa’s Band con il Mago Forest, tra sketch, parodie, ospiti e commenti ironici sulla televisione. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy . Francesco Panella arriva a Barcellona alla ricerca dei migliori ristoranti italiani specializzati nelle diverse cucine regionali.

– . Francesco Panella arriva a Barcellona alla ricerca dei migliori ristoranti italiani specializzati nelle diverse cucine regionali. Rai 4, ore 21:20 – Prisoner of War . Film d’azione con Scott Adkins, ambientato durante la Seconda guerra mondiale, dove un militare britannico deve sopravvivere alla prigionia.

– . Film d’azione con Scott Adkins, ambientato durante la Seconda guerra mondiale, dove un militare britannico deve sopravvivere alla prigionia. Rai 5, ore 21:19 – Cari compagni! . Film drammatico diretto da Andrei Konchalovsky, ambientato nell’Unione Sovietica del 1962 durante la repressione di una protesta operaia.

– . Film drammatico diretto da Andrei Konchalovsky, ambientato nell’Unione Sovietica del 1962 durante la repressione di una protesta operaia. Rai Movie, ore 21:10 – Il buono, il brutto, il cattivo. Il western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach, terzo capitolo della trilogia del dollaro.

Stasera su Rai 1: I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere

Rai 1 propone dalle 21:30 una nuova puntata de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, la fiction con Elena Sofia Ricci nei panni della commissaria Teresa Battaglia. La terza stagione prosegue con due episodi che approfondiscono l’indagine su una serie di delitti misteriosi.

Nel terzo episodio, il ritrovamento del corpo di un giovane gestore di un’enoteca, strangolato e mutilato, aggiunge una nuova vittima all’inchiesta. Gli investigatori cercano di ricostruire i collegamenti tra gli omicidi, mentre gli indizi conducono verso vicende rimaste nascoste per anni.

La seconda parte della serata, in onda alle 22:30, prosegue il racconto con il quarto episodio. Teresa deve confrontarsi con un caso complesso e con le proprie difficoltà personali, che continuano a influenzare il suo lavoro e i rapporti con i colleghi.

Stasera su Canale 5: Grande Fratello Vip

Canale 5 trasmette dalle 21:20 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi torna alla conduzione del reality per raccontare gli avvenimenti degli ultimi giorni nella Casa, tra tensioni, chiarimenti, alleanze e nuove nomination.

La convivenza mette alla prova i rapporti tra i concorrenti, chiamati a confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte. Spazio anche ai commenti delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che analizzano le dinamiche del gruppo.

Prima del reality, Canale 5 propone La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Il programma rappresenta una delle principali alternative alla fiction di Rai 1.

Stasera su Rai 2: Formidabile!

Rai 2 propone alle 21:20 Formidabile!, il programma condotto da Elenoire Casalegno che ripercorre la storia della seconda rete Rai attraverso immagini, testimonianze e momenti diventati parte della memoria televisiva italiana.

La trasmissione racconta i programmi e i personaggi che hanno contribuito a definire l’identità di Rai 2, dalle grandi produzioni d’intrattenimento alle trasmissioni più innovative, capaci di introdurre nuovi linguaggi e conquistare generazioni di telespettatori.

La puntata alterna ricordi e materiali d’archivio, valorizzando il contributo della rete all’evoluzione della televisione pubblica italiana.

Stasera su TV8: GialappaShow

TV8 propone alle 21:50 il debutto dell’ottava stagione di GialappaShow. Il programma comico torna con Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, affiancati dal Mago Forest.

La nuova puntata propone sketch, parodie, imitazioni e commenti ironici sui programmi televisivi, sui protagonisti dello spettacolo e sui contenuti diventati popolari sui social network.

La trasmissione conferma la propria formula, che mescola comicità surreale, satira televisiva e partecipazioni di ospiti, recuperando lo spirito irriverente che caratterizza da sempre la Gialappa’s Band.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di lunedì 19 ottobre 2026 spiccano G20 su Italia 1, Prisoner of War su Rai 4, Cari compagni! su Rai 5, Il buono, il brutto, il cattivo su Rai Movie, The Last Duel su Iris e Tre uomini e una gamba su Cine34.

Il canale 20 propone Viaggio nell’isola misteriosa, mentre Rai Premium trasmette la commedia sentimentale Colpo di fulmine a Natale. La serata offre così una selezione che spazia dal western al cinema storico, dall’azione alla commedia italiana.

I film su Sky Cinema lunedì 19 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Play Dirty – Triplo gioco. In prima TV l’action thriller diretto da Shane Black con Mark Wahlberg. Parker, ladro professionista sopravvissuto al tradimento della propria banda, organizza un colpo spettacolare con nuovi complici, trovandosi a fronteggiare la criminalità organizzata.

Sky Cinema Uno, ore 23:20 – L’avvocato del diavolo. Thriller soprannaturale con Keanu Reeves, Al Pacino e Charlize Theron. Un giovane avvocato di successo entra in un prestigioso studio legale di New York, dove scopre una realtà inquietante.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Diana – La storia segreta di Lady D. Naomi Watts interpreta la principessa Diana nel film diretto da Oliver Hirschbiegel, incentrato sugli ultimi anni della sua vita.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Benvenuti al Sud. Commedia con Claudio Bisio e Alessandro Siani, ambientata nel Cilento, dove un impiegato delle Poste trasferito dalla Lombardia scopre una realtà molto diversa dai propri pregiudizi.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Un film Minecraft. Avventura fantastica con Jason Momoa e Jack Black, ispirata al popolare videogioco. Quattro ragazzi vengono catapultati in un mondo straordinario fatto di blocchi e creature fantastiche.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Shark – Il primo squalo. Jason Statham interpreta un esperto di salvataggi subacquei impegnato a fronteggiare un gigantesco megalodonte riemerso dalle profondità oceaniche.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Un piccolo favore. Thriller con Anna Kendrick e Blake Lively, diretto da Paul Feig. La misteriosa scomparsa di una donna spinge la sua migliore amica a indagare su una vita piena di segreti.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Hitch – Lui sì che capisce le donne. Commedia romantica con Will Smith ed Eva Mendes. Un consulente sentimentale, abituato ad aiutare gli altri a conquistare l’amore, incontra una donna capace di mettere in crisi tutte le sue certezze.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Una vita in fuga. Sean Penn dirige e interpreta il film insieme alla figlia Dylan Penn, raccontando il complicato rapporto tra una ragazza e il padre, protagonista di una doppia vita segnata da truffe e menzogne.