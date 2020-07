Le anticipazioni della puntata di oggi 29 luglio di Daydreamer sono puntate sulla nuova guerra tra Can e Sanem. L’appuntamento con la soap opera turca è alle 14.45 su Canale 5.

Daydreamer anticipazioni 29 luglio

Nella puntata di oggi di Daydreamer, inizia una guerra sottile e strisciante tra Can e Sanem. La giovane dipendente è piena di rimorsi per aver tramato contro il Divit in combutta con il fratello Emre. Non può svelare all’uomo che ama la verità perchè Emre non vuole. E allora non ha altra scelta che allontanarsi da lui. In una romantica passeggiata, Can le ripete di essere innamorato e non crede a Sanem che, invece, con molta fatica cerca di fargli credere che lo considera indifferente.

Can allora le impone di guardare in se stessa e di essere sicura dei suoi sentimenti. Solo allora potrà tornare da lui. Nel frattempo Can impone che i rapporti tra loro due dovranno essere formali.

I due si trovano ancora a lavorare insieme ad un progetto pubblicitario per una nota casa automobilistica. Deren e Can hanno avuto l’idea di chiedere agli utenti del web a scrivere la sceneggiatura dello spot. Una commissione seleziona la migliore e l’autore o l’autrice ne firma la regia.

Durante la riunione Can evita accuratamente di rivolgersi a Sanem. Vuole farla sentire trascurata e non più importante per lui.Ma tra di loro c’è un incrocio di sguardi che smentisce il loro comportamento.

Daydreamer streaming