La soap spagnola Ritorno a Las Sabinas 14-18 luglio 2025, in onda su Rai 2 ogni mattina alle 8:45, entra in una settimana cruciale. Laura racconta la sua verità alla polizia, Paca si scusa con Silvia, e Gracia annuncia il fidanzamento con Tano. Ma la morte di Álex e la misteriosa scomparsa di Tano il giorno delle nozze sconvolgono tutti. Intanto, Miguel rivaluta i suoi sentimenti e Esther è pronta a rivelare una notizia inattesa.

Ritorno a Las Sabinas 14-18 luglio 2025: lunedì 14 luglio 2025

Laura racconta alla polizia la sua versione dei fatti. Questo, infatti, spinge le autorità a riesumare la salma di Óscar. Emilio, quindi, la porta a Casa Larrea. Lì, insieme a Silvia, rivivono i ricordi del passato. Tuttavia, Laura mostra vuoti di memoria. Silvia, inoltre, affronta Paca in un duro faccia a faccia. Nel frattempo, Miguel supplica Gracia di non accettare la proposta di Tano. Alla fine, Gracia riceve il sostegno della famiglia. Di conseguenza, accetta il fidanzamento.

Martedì 15 luglio 2025

Paca confessa a Laura i suoi sentimenti. Riceve, però, una risposta spiazzante. Emilio, intanto, spera di ricostruire il rapporto con l’ex moglie. Gracia e Tano, poi, annunciano ufficialmente il fidanzamento. Tuttavia, un ospite inatteso interrompe il pranzo organizzato da Esther. Laura convince Paca ad aiutare Gracia. Questo gesto, però, compromette il loro rapporto. Infine, Tano cerca di capire da Silvia il motivo del suo allontanamento.

Ritorno a Las Sabinas 14-18 luglio 2025: mercoledì 16 luglio 2025

La tragedia colpisce la famiglia. Álex, infatti, muore improvvisamente. Lascia così Manuela completamente distrutta. Núñez, quindi, avvia un’indagine. Punta, inoltre, il dito su un sospettato noto in paese. Miguel è turbato dalle parole di Álex prima della morte. Per questo, rivaluta il suo ruolo a El Acebuche. Paca, invece, è serena, mentre Laura deve scegliere tra lei ed Emilio. Pilar, infine, tenta di ricattare Paca per aiutare il marito.

Giovedì 17 luglio 2025

Miguel, Esther e Lucía lasciano El Acebuche. Lasciano, quindi, Paca sola con Laura. Gracia e Paloma, però, vogliono che la madre resti a Las Sabinas. Manuela, nel frattempo, non riesce a superare la perdita. Mancano, inoltre, due giorni alle nozze di Gracia e Tano. Miguel scrive un discorso per il matrimonio. Nel farlo, però, riconsidera i suoi sentimenti per Gracia. Infine, le sorelle Molina e Miguel fondano la cooperativa Ecorana.

Ritorno a Las Sabinas 14-18 luglio 2025: venerdì 18 luglio 2025

I preparativi per le nozze proseguono. Tuttavia, Tomás sorprende Gracia e Miguel. Li scopre, infatti, mentre escono sconvolti dalla cooperativa. Richi, intanto, è deciso a fare sul serio con Paloma. Inizia, però, a dubitare dei suoi sentimenti. Arriva così il giorno del matrimonio, ma Tano scompare nel nulla. La preoccupazione cresce, soprattutto in Miguel. Egli, infatti, teme che la lite con il fratello abbia causato tutto. Infine, Esther è pronta a dare a Miguel una notizia che cambierà ogni cosa.