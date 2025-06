Martedì 3 giugno esordisce, su Canale 5, la soap opera La forza di una donna. Si tratta della nuova soap opera estiva turca, che la rete ammiraglia del Biscione propone tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:45. Per tutta la bella stagione, dunque, la serie ha il compito di sostituire Uomini e Donne.

La forza di una donna 3 giugno, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Medyapım e MF Yapim, il titolo è l’adattamento turco del pluripremiato thriller-drama giapponese Woman.

Dopo l’esordio in patria, dove ha ottenuto ottimi ascolti e vari riconoscimenti, la soap è stata distribuita all’estero, in particolare in Spagna, Colombia, Ecuador, Portorico, El Salvador e Francia.

Le riprese si sono svolte nella capitale Istanbul, in particolare nel quartiere Tarlabasi, dove è ambientata anche la trama. Quest’ultima è scritta da Hande Haltayli, mentre la regia è firmata da Nadim Guc e Merve Girgin.

La forza di una donna 3 giugno, la trama

Al centro della storia c’è Bahar, una donna che nonostante le disavventure ha sempre mantenuto il buonumore. Abbandonata dalla mamma quando aveva otto anni, la protagonista è cresciuta con il padre.

In seguito si è sposata con Sarp ed ha avuto due figli, Nisan e Doruk. Quando sembrava aver trovato la serenità, la vita le ha riservato un’altra brutta sorpresa. Il marito, infatti, muore in condizioni misteriose e Bahar si ritrova da sola a crescere i figli, con tutte le difficoltà annesse, soprattutto quelle di natura economica.

In La forza di una donna, la vita del personaggio principale cambia nuovamente quando, nella sua vita, riappare Hatice, la mamma che l’aveva abbandonata decenni prima.

Spoiler finale

Durante i vari appuntamenti della soap, mamma e figlia provano a ricucire il legame, ma non riescono a causa dell’intervento della perfida Sirin, sorellastra della protagonista. Quest’ultima, come se non bastasse, scopre anche di essere malata. Soffre, infatti, di una grave forma di anemia ed avrebbe bisogno di un trapianto di midollo osseo. L’unica persona compatibile, però, è proprio Sirin.

La forza di una donna 3 giugno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di La forza di una donna, nuova soap opera pomeridiana di Canale 5 al via martedì 3 giugno e le cui puntate sono visibili anche in streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.