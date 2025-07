A partire da lunedì 28 luglio, con l’arrivo di Io sono Farah, cambia ancora una volta la programmazione tv di Canale 5. Di seguito l’orario di messa in onda della soap, con le conseguenti variazioni.

Io sono Farah programmazione tv Canale 5, a che ora parte la nuova serie

Canale 5, anche nell’estate 2025, dimostra di voler puntare forte sulle soap opere turche. Dopo la variazione del palinsesto annunciata sette giorni fa, quando i film pomeridiani sono stati cancellati in favore di una maratona de La Forza di una Donna, la rete ammiraglia del Biscione si appresta a presentare nuove modifiche.

Esse sono dovute all’arrivo, in prima visione nel nostro paese, della soap opera Io sono Farah, adattamento turco della serie argentina La chica que limpia con protagonista Demet Ozdemir, attrice già nel cast di DayDreamer, My Home My Destiny e La ragazza e l’Ufficiale. L’orario di inizio è fissato per le 15:45 circa.

Io sono Farah programmazione tv Canale 5, la novità tra Forbidden Fruit e La Forza di una Donna

Io sono Farah, che entra a far parte della programmazione tv di Canale 5 da lunedì 28 luglio, è visibile, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, con un doppio appuntamento, per una durata complessiva di circa due ore.

Mediaset ha deciso di inserire la novità proprio in mezzo tra Forbidden Fruit e La Forza di una Donna, serie oramai in onda già da settimane e capaci di ottenere ottimi ascolti. La prima, dal 28 luglio, parte alle 14:20, subito dopo la fine di Beautiful, e procede fino alle 15:45. Le puntate del secondo titolo, invece, iniziano alle 17:20 e si prolungano per circa un’ora e mezza, facendo da traino a Sarabanda, game show di Enrico Papi proposto nella fascia del preserale.

La Forza di una Donna ancora schierata contro Estate in Diretta

Nonostante l’arrivo di Io sono Farah, dunque, Canale 5 decide ancora di schierare La Forza di una Donna nell’orario in cui, sulla rete concorrente Rai 1, è visibile Estate in Diretta. Il programma, guidato da Gianluca Semprini e Greta Mauro, nell’ultima settimana ha pagato, dal punto di vista degli ascolti tv, la contro-programmazione della soap.

Negli appuntamenti dalla durata di tre ore visibili dal 21 al 25 luglio, La Forza di una Donna ha ottenuto una share media del 22,2%. Un dato decisamente alto e ben distante da quello del rotocalco di Rai 1, che, contando sia la prima che la seconda parte, per tutta la settimana non è riuscito a superare il 18,4%.