Dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5, Forbidden Fruit prosegue con una settimana, quella dal 28 luglio al 1 agosto 2025, carica di tensioni, colpi di scena e trasformazioni. Nei nuovi episodi, Yildiz affronta Ender in una guerra di nervi e stile, mentre Zeynep prende una decisione che cambierà la sua vita. Tra gelosie, sabotaggi e partenze, la soap turca si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

Forbidden Fruit 28 luglio – 1 agosto 2025: Lunedì 28 luglio

Erim viene ricoverato in ospedale. I medici, infatti, diagnosticano una forma di depressione. Halit, preoccupato, decide di far tornare Ender a vivere con loro. Questa scelta, però, scatena la disperazione di Yildiz. Nel frattempo, lei si trasferisce nella villa. Assume, inoltre, una consulente d’immagine per reinventarsi. Ender, però, non perde occasione per umiliarla.

Martedì 29 luglio

È il compleanno di Lila. Tutta la famiglia, quindi, si riunisce per festeggiare. L’atmosfera, però, è molto tesa. Le ex mogli di Halit, infatti, punzecchiano Yildiz. Nel frattempo, gli ufficiali giudiziari si presentano alla villa. Hanno un mandato per un debito di Zehra. Halit, quindi, si infuria. La figlia, perciò, fugge in lacrime da Sinan.

Forbidden Fruit 28 luglio – 1 agosto 2025: Mercoledì 30 luglio

Alihan nota la complicità tra Zeynep e Cem. Geloso, ha un attacco di panico. In terapia, quindi, riaffiorano i suoi traumi infantili. Yildiz, intanto, cerca momenti di tranquillità con Halit. Ender, però, continua a sabotarla. Rebbiye, nel frattempo, la introduce in un giro di donne influenti. Questo, però, suscita la gelosia di Sengul.

Giovedì 31 luglio

Alihan propone a Cem di tornare ad Atlanta. Vuole, infatti, allontanarlo da Zeynep. Il piano, però, gli si rivolta contro. Cem, infatti, accetta e chiede a Zeynep di seguirlo. Lei, decisa a voltare pagina, acconsente. Intanto, Yildiz ottiene la gestione della caffetteria. Scopre, però, che Ender ha organizzato un servizio fotografico a casa loro.

Forbidden Fruit 28 luglio – 1 agosto 2025: Venerdì 1 agosto

Durante un evento, Yildiz fa irruzione. Con un annuncio inaspettato, infatti, umilia Ender. Quest’ultima, quindi, pianifica una vendetta definitiva. Nel frattempo, Zeynep si prepara a partire per gli Stati Uniti. Alihan è sconvolto. Hakan, perciò, lo sprona a riconquistarla. Ender, infine, sembra aver trovato l’arma finale contro Yildiz.

Dove vederla

Gli episodi di Forbidden Fruit vanno in onda su Canale 5. La soap è trasmessa alle 14:10, dal lunedì al venerdì. Sono disponibili, inoltre, in streaming su Mediaset Infinity. Si possono seguire, quindi, sia in diretta che on demand.