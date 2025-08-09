Stasera in tv domenica 10 agosto 2025 si apre con fiction investigative, commedie romantiche, documentari storici e film d’autore. Su Rai 1 torna Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, mentre su Canale 5 va in onda il film sentimentale Un amore come te. Da segnalare anche Will Trent su Rai 2, Report Estate su Rai 3, Din Don 9 – Paesani spaesati su Italia 1, Freedom – Oltre il confine su Rete 4, Inside D-Day su La7 e I delitti del BarLume – A bocce ferme su TV8. Ecco la guida completa.

Stasera in TV domenica 10 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

Nell’episodio “Angelo o diavolo”, Imma riceve da Romaniello una pedina di scambio per ottenere vantaggi dalla legge sui pentiti. Il caso si intreccia con tensioni familiari e dilemmi morali.

Rai 2, ore 21:00 – Will Trent

Tre episodi consecutivi: “Non rintracciabile”, “Assassinio al Campus” e “Caccia all’uomo”. L’agente del GBI affronta un’organizzazione criminale e indagini complesse tra Atlanta e Savannah.

Rai 3, ore 21:00 – Report Estate

Sigfrido Ranucci guida una nuova puntata dedicata ai temi caldi dell’estate 2025: politica, ambiente, economia e inchieste giornalistiche.

Rai 4, ore 21:20 – Rapa (Stagione 3, episodio 5)

Tomás, debilitato dalla malattia, indaga con Maite su un rapimento e omicidio. La comunità è scossa da segreti sepolti e tensioni crescenti.

Rai Movie, ore 21:10 – La bestia nel cuore

Dramma italiano con Giovanna Mezzogiorno. Una donna affronta i traumi del passato dopo la morte del padre, tra sogni inquieti e verità nascoste.

Rai Premium, ore 21:20 – Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Commedia cult di Pedro Almodóvar. Una doppiatrice viene abbandonata dal compagno e si ritrova coinvolta in una serie di eventi assurdi e tragicomici.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4, ore 21:30 – Freedom – Oltre il confine

Roberto Giacobbo conduce una nuova puntata tra misteri, scoperte archeologiche e leggende, spaziando tra scienza e suggestione.

Canale 5, ore 21:21 – Un amore come te

Film sentimentale. Deniz, giovane donna dal passato tormentato, si trasferisce in un villaggio di pescatori sulla costa dell’Egeo per iniziare una nuova vita, ma l’amore la sorprende.

Italia 1, ore 21:13 – Din Don 9 – Paesani spaesati

Don Donato tenta di organizzare un mega concerto di Capodanno, ma l’arrivo di un nuovo socio stravolge i piani. Commedia surreale con Enzo Salvi.

La7, ore 21:15 – Inside D-Day: 1944–2024

Documentario storico che ripercorre lo sbarco in Normandia, con testimonianze, ricostruzioni e riflessioni sul suo impatto.

TV8, ore 21:30 – I delitti del BarLume – A bocce ferme

Un nuovo caso scuote il bar più famoso della Toscana. Massimo e i pensionati indagano tra battute, sospetti e ironia.

Nove, ore 21:15 – Chelsea – Milan

Amichevole internazionale dallo Stamford Bridge. Il Milan affronta il Chelsea in preparazione alla nuova stagione.

I film di questa sera in TV – domenica 10 agosto 2025

Iris, ore 21:14 – Dolor y gloria

Pedro Almodóvar dirige Antonio Banderas in un film autobiografico e struggente. Un regista in crisi ripercorre la propria vita tra ricordi e riconciliazioni.

La5, ore 21:10 – Radionorba Cornetto Battiti Live

Evento musicale estivo con i grandi nomi della musica italiana. Atmosfera da festival e performance live da diverse città italiane.

Cielo, ore 21:20 – Passione senza regole

Thriller erotico con tensioni e colpi di scena. Un uomo si ritrova coinvolto in una relazione pericolosa con una donna misteriosa.

Italia 2, ore 21:14 – The Big Bang Theory

Episodio “La simulazione del trasloco”. Sheldon e Leonard affrontano un cambiamento imprevisto. Comicità e intelligenza in perfetto stile nerd.

La7D, ore 21:20 – L’amore secondo Dan

Commedia romantica con Steve Carell. Un padre vedovo si innamora della donna sbagliata, tra equivoci e tenerezza.

I film su Sky – domenica 10 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Twisters

Kate Carter, ex meteorologa, torna in campo quando un sistema atmosferico minaccia il Midwest. Thriller catastrofico con tensione crescente.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un equipaggio di balenieri si scontra con una balena gigante. Avventura epica con Chris Hemsworth, ispirata a eventi reali.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo omicidio scuote il bar più famoso della Toscana. Massimo e i pensionati tornano in azione con ironia e intuizione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il gruppo di amici si risveglia a Bangkok senza memoria. Commedia demenziale e cult generazionale, tra caos e risate.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – C’è tempo

Stefano Fresi in una commedia surreale. Un uomo scopre di avere un fratello adolescente e parte con lui per un viaggio che cambierà entrambi.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Sophie cerca di riaprire l’hotel Bella Donna. Musical romantico con Amanda Seyfried, Lily James e Meryl Streep, tra canzoni degli ABBA e nostalgia.