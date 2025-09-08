La decima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore riparte su Rai 1 alle 16:00, con nuovi personaggi, tensioni familiari e colpi di scena negli episodi che andranno in onda dall’8 al 12 settembre 2025. In particolare, il grande magazzino milanese si prepara a una sfilata ispirata al cinema, mentre Adelaide, Marcello, Odile, Salvatore e Delia si trovano di fronte a scelte decisive.

Il Paradiso delle Signore 8-12 settembre 2025: Lunedì 8 settembre

La settimana si apre con la riapertura del Paradiso, che porta con sé un’aria di cambiamento. Infatti, il nuovo magazziniere Fulvio, un uomo riservato con un passato burrascoso, entra in servizio proprio mentre fervono i preparativi per la sfilata dedicata alla collezione cinematografica. Nel frattempo, Odile, dopo l’uscita di scena di Tancredi, riceve la nomina a capo della Galleria Milano Moda e si mette subito alla ricerca di uno stilista per rilanciarla. Parallelamente, Salvatore ed Elvira devono affrontare una disputa con i coniugi Gallo sulla scelta del padrino per il battesimo del piccolo Andrea. A Villa Guarnieri, invece, si festeggia il ritorno di Adelaide dalle vacanze con Marcello e il premio che la contessa riceverà al Circolo. A fine serata, però, Umberto rivela ad Adelaide una decisione importante su Odile.

Martedì 9 settembre

Il giorno seguente, con l’avvicinarsi della sfilata, Delia entra in crisi perché non riesce a trovare un tocco originale per le sue parrucche. Mentre Roberto propone un’idea per l’evento, Odile, su suggerimento di Umberto, propone una collaborazione all’attrice Marina Valli. In un altro sviluppo, Salvatore si oppone fermamente alla proposta dei suoceri per il padrino di Andrea, e allo stesso tempo si scopre che Fulvio nasconde alla figlia Caterina il suo vero lavoro al Paradiso. Infine, Marcello teme che Umberto sia ancora troppo vicino ad Adelaide e si sente sempre più escluso dalla famiglia Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 8–12 settembre 2025: mercoledì 10 settembre

A metà settimana, al suo risveglio, Marcello scopre che Matteo ha trascorso la notte con Marina Valli. Di conseguenza, dopo una colazione con l’attrice, gli viene un’idea geniale per la sfilata. Nel frattempo, Enrico soccorre Fulvio, colpito da un malore improvviso. Parallelamente, Concetta cerca di convincere Andrea Gallo a cambiare idea sulla scelta del padrino, ma senza successo. In un altro momento, Irene e Delia ricevono una visita inaspettata. La giornata si conclude durante la premiazione al Circolo, dove Adelaide fa una dichiarazione pubblica su Marcello che mette in crisi le certezze di Umberto.

Giovedì 11 settembre

Il giorno dopo, Marina Valli accetta di sfilare per il Paradiso, rifiutando così l’offerta della GMM. Di conseguenza, Odile chiede spiegazioni a Matteo, il quale sembra riavvicinarsi a Marina. Nel frattempo, Marcello, sempre più geloso, medita una sorpresa per Adelaide. In un altro sviluppo, Fulvio confida i suoi patemi a Enrico, che nel frattempo è diventato uno dei medici più stimati di una clinica milanese.

Il Paradiso delle Signore 8–12 settembre 2025: venerdì 12 settembre

La settimana si conclude con Concetta che obbliga Elvira a trovare una nuova madrina per Andrea, mentre Salvatore sembra accettare Tarciso come padrino. In un altro momento, Rosa torna al Paradiso con un dono speciale per Roberto, il quale ha un’idea per pubblicizzare il suo romanzo. Successivamente, Botteri convince Fulvio a raccontare tutta la verità a Caterina, che nel frattempo fa la conoscenza di Agata. Infine, in un colpo di scena finale, Marcello prende una decisione importante: chiede la mano di Adelaide.

Dove vederla

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Inoltre, le repliche sono disponibili sulla piattaforma RaiPlay.