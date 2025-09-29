La programmazione di questa sera in tv martedì 30 settembre 2025 propone fiction, talk, talent show e film d’azione. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano – La piramide di fango, Rai 2 propone il game show Freeze, Rai 3 trasmette il film-documentario Open Arms – La legge del mare, Canale 5 punta sulla fiction con Buongiorno Mamma 3, Italia 1 trasmette il thriller The Protégé, e La7 ospita il talk politico DiMartedì.
- Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – La piramide di fango
Salvo indaga su un omicidio legato a un cantiere e a una rete di corruzione.
- Rai 1 – 23:45 – Porta a Porta
Bruno Vespa approfondisce temi di attualità e politica.
- Rai 2 – 21:20 – Freeze
Otto vip si sfidano a restare immobili in situazioni assurde.
- Rai 2 – 23:55 – Meteo 2
- Rai 3 – 21:20 – Open Arms – La legge del mare
Film-documentario sui salvataggi nel Mediterraneo.
- Rai 3 – 23:15 – Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
- Rai 4 – 21:20 – Il segreto di David – The Stepfather
Thriller su un uomo che nasconde un passato oscuro.
- Rai 4 – 23:05 – Elizabeth Harvest
Una donna scopre i segreti del marito scienziato.
- Rai 5 – 21:20 – Marilyn ha gli occhi neri
Commedia con Stefano Accorsi e Miriam Leone.
- Rai 5 – 22:45 – Maledetti vi amerò
Film drammatico del 1980.
- Rai Premium – 21:20 – Non è mai troppo tardi
Biopic su Alberto Manzi.
- Rai Premium – 23:00 – La Porta Rossa 3
- Rai Movie – 21:10 – The Hurt Locker
Guerra in Iraq. Un artificiere affronta il pericolo quotidiano.
- Rai Movie – 22:50 – Il ponte sul fiume Kwai
Classico bellico del 1957.
- Canale 5 – 21:35 – Buongiorno, mamma! 3 – Episodio 5
Guido affronta il ritorno di Agata e la verità sulla madre. Le tensioni familiari si intrecciano con nuovi segreti.
- Canale 5 – 22:45 – Buongiorno, mamma! 3 – Episodio 6
La scoperta di un documento cambia il destino della famiglia Borghi.
- Italia 1 – 21:20 – The Protégé
Thriller con Maggie Q e Samuel L. Jackson.
- Italia 1 – 23:32 – Fire with Fire
Un pompiere diventa testimone di un crimine e deve nascondersi.
- Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca
Talk politico condotto da Bianca Berlinguer.
- La7 – 21:15 – DiMartedì
Giovanni Floris analizza politica e attualità.
- TV8 – 21:30 – X Factor 2025 – Best of
I momenti più emozionanti della stagione.
- Nove – 21:30 – Enrico Brignano Show
Spettacolo comico teatrale.
- La piramide di fango (Rai 1): Montalbano indaga su corruzione e omicidio.
- Open Arms – La legge del mare (Rai 3): Documentario sui salvataggi in mare.
- Il segreto di David – The Stepfather (Rai 4): Thriller psicologico.
- Elizabeth Harvest (Rai 4): Fantascienza e mistero.
- Marilyn ha gli occhi neri (Rai 5): Commedia su un centro di riabilitazione.
- Maledetti vi amerò (Rai 5): Ritorno a Milano dopo anni di esilio.
- Non è mai troppo tardi (Rai Premium): Storia del maestro Manzi.
- The Hurt Locker (Rai Movie): Guerra e tensione.
- Il ponte sul fiume Kwai (Rai Movie): Classico bellico.
- The Protégé (Italia 1): Assassina cerca vendetta.
- Fire with Fire (Italia 1): Testimone sotto protezione.
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Rob Peace
Biopic su un giovane brillante di Newark, tra sogni e criminalità.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco
Danny Ocean recluta una squadra per rapinare tre casinò.
- Sky Cinema Collection – 23:15 – Ocean’s Twelve
La banda si sposta in Europa per un nuovo colpo.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Batman (1989)
Michael Keaton contro Jack Nicholson nel cult di Tim Burton.
- Sky Cinema Action – 23:10 – Batman – Il ritorno
Il Cavaliere Oscuro affronta il Pinguino e Catwoman.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Hazzard
Commedia d’azione con Johnny Knoxville.
- Sky Cinema Comedy – 22:50 – 3 donne al verde
Tre amiche organizzano una rapina per vendicarsi di una banca.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Marcello mio
Biopic su Marcello Mastroianni.
- Sky Cinema Drama – 23:05 – We Are Marshall
Una squadra di football rinasce dopo una tragedia.
- Sky Cinema Due – 21:15 – The Hurt Locker
Guerra in Iraq. Un artificiere affronta il pericolo quotidiano.
- Sky Cinema Due – 23:30 – Profeti
Storia di una giornalista rapita in Siria.
