Stasera in tv martedì 30 settembre 2025
Programmazione Tv

Stasera in TV martedì 30 settembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
30 Settembre 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

La programmazione di questa sera in tv martedì 30 settembre 2025 propone fiction, talk, talent show e film d’azione. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano – La piramide di fango, Rai 2 propone il game show Freeze, Rai 3 trasmette il film-documentario Open Arms – La legge del mare, Canale 5 punta sulla fiction con Buongiorno Mamma 3, Italia 1 trasmette il thriller The Protégé, e La7 ospita il talk politico DiMartedì.

Stasera in TV martedì 30 settembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – La piramide di fango
    Salvo indaga su un omicidio legato a un cantiere e a una rete di corruzione.
  • Rai 1 – 23:45 – Porta a Porta
    Bruno Vespa approfondisce temi di attualità e politica.
  • Rai 2 – 21:20 – Freeze
    Otto vip si sfidano a restare immobili in situazioni assurde.
  • Rai 2 – 23:55 – Meteo 2
  • Rai 3 – 21:20 – Open Arms – La legge del mare
    Film-documentario sui salvataggi nel Mediterraneo.
  • Rai 3 – 23:15 – Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
  • Rai 4 – 21:20 – Il segreto di David – The Stepfather
    Thriller su un uomo che nasconde un passato oscuro.
  • Rai 4 – 23:05 – Elizabeth Harvest
    Una donna scopre i segreti del marito scienziato.
  • Rai 5 – 21:20 – Marilyn ha gli occhi neri
    Commedia con Stefano Accorsi e Miriam Leone.
  • Rai 5 – 22:45 – Maledetti vi amerò
    Film drammatico del 1980.
  • Rai Premium – 21:20 – Non è mai troppo tardi
    Biopic su Alberto Manzi.
  • Rai Premium – 23:00 – La Porta Rossa 3
  • Rai Movie – 21:10 – The Hurt Locker
    Guerra in Iraq. Un artificiere affronta il pericolo quotidiano.
  • Rai Movie – 22:50 – Il ponte sul fiume Kwai
    Classico bellico del 1957.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:35 – Buongiorno, mamma! 3 – Episodio 5
    Guido affronta il ritorno di Agata e la verità sulla madre. Le tensioni familiari si intrecciano con nuovi segreti.
  • Canale 5 – 22:45 – Buongiorno, mamma! 3 – Episodio 6
    La scoperta di un documento cambia il destino della famiglia Borghi.
  • Italia 1 – 21:20 – The Protégé
    Thriller con Maggie Q e Samuel L. Jackson.
  • Italia 1 – 23:32 – Fire with Fire
    Un pompiere diventa testimone di un crimine e deve nascondersi.
  • Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca
    Talk politico condotto da Bianca Berlinguer.
  • La7 – 21:15 – DiMartedì
    Giovanni Floris analizza politica e attualità.
  • TV8 – 21:30 – X Factor 2025 – Best of
    I momenti più emozionanti della stagione.
  • Nove – 21:30 – Enrico Brignano Show
    Spettacolo comico teatrale.

I film di questa sera in TV martedì 30 settembre 2025

  • La piramide di fango (Rai 1): Montalbano indaga su corruzione e omicidio.
  • Open Arms – La legge del mare (Rai 3): Documentario sui salvataggi in mare.
  • Il segreto di David – The Stepfather (Rai 4): Thriller psicologico.
  • Elizabeth Harvest (Rai 4): Fantascienza e mistero.
  • Marilyn ha gli occhi neri (Rai 5): Commedia su un centro di riabilitazione.
  • Maledetti vi amerò (Rai 5): Ritorno a Milano dopo anni di esilio.
  • Non è mai troppo tardi (Rai Premium): Storia del maestro Manzi.
  • The Hurt Locker (Rai Movie): Guerra e tensione.
  • Il ponte sul fiume Kwai (Rai Movie): Classico bellico.
  • The Protégé (Italia 1): Assassina cerca vendetta.
  • Fire with Fire (Italia 1): Testimone sotto protezione.

I film su Sky martedì 30 settembre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – Rob Peace
    Biopic su un giovane brillante di Newark, tra sogni e criminalità.
  • Sky Cinema Collection – 21:15 – Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco
    Danny Ocean recluta una squadra per rapinare tre casinò.
  • Sky Cinema Collection – 23:15 – Ocean’s Twelve
    La banda si sposta in Europa per un nuovo colpo.
  • Sky Cinema Action – 21:00 – Batman (1989)
    Michael Keaton contro Jack Nicholson nel cult di Tim Burton.
  • Sky Cinema Action – 23:10 – Batman – Il ritorno
    Il Cavaliere Oscuro affronta il Pinguino e Catwoman.
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – Hazzard
    Commedia d’azione con Johnny Knoxville.
  • Sky Cinema Comedy – 22:50 – 3 donne al verde
    Tre amiche organizzano una rapina per vendicarsi di una banca.
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – Marcello mio
    Biopic su Marcello Mastroianni.
  • Sky Cinema Drama – 23:05 – We Are Marshall
    Una squadra di football rinasce dopo una tragedia.
  • Sky Cinema Due – 21:15 – The Hurt Locker
    Guerra in Iraq. Un artificiere affronta il pericolo quotidiano.
  • Sky Cinema Due – 23:30 – Profeti
    Storia di una giornalista rapita in Siria.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.