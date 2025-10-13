La soap opera spagnola La Promessa prosegue la sua programmazione su Rete 4 alle 19:40, con una settimana, dal 13 al 19 ottobre 2025, che si preannuncia carica di tensioni e colpi di scena. Infatti, dopo la gioia per il matrimonio tra Manuel e Jana, la tenuta è colpita da una grave crisi economica che minaccia di distruggere tutto. In questo clima di incertezza, Don Lorenzo si fa avanti con una proposta ambigua, mentre Cruz, ossessionata dalla sua immagine, cerca il responsabile di un articolo che ha rivelato le umili origini di Jana. Nel frattempo, tra Maria e Samuel riaffiora una passione irrefrenabile.

La Promessa 13–19 ottobre 2025, lunedì 13 ottobre

La settimana si apre con la tenuta sull’orlo del baratro. Don Lorenzo, approfittando della situazione, offre ad Alonso un cospicuo prestito per salvare La Promessa. Tuttavia, Alonso sospetta che dietro la generosità del capitano si nasconda un secondo fine e si confronta con Cruz, temendo di cadere in una trappola. Intanto, tra la servitù, Leocadia ordina ad Angela di andarsene, ma la domestica, sentendosi protetta da Jana, si oppone con fermezza.

Puntata del martedì 14 ottobre

Maria, tormentata dai suoi sentimenti, cerca in ogni modo di evitare Samuel. Nonostante ciò, la passione tra i due riemerge in un momento di debolezza, rendendo la loro situazione ancora più complicata. Nel frattempo, Catalina riceve finalmente l’autorizzazione dal medico per riprendere la sua vita normale. Purtroppo, ignora completamente la gravità della crisi economica che affligge la famiglia. Jana, dal canto suo, cerca di proteggere Manuel dalle continue tensioni familiari, soprattutto dagli attacchi di Cruz.

La Promessa 13–19 ottobre 2025, mercoledì 15 ottobre

Don Lorenzo non molla la presa e insiste con Alonso per formalizzare il prestito al più presto. Di conseguenza, Alonso è sempre più combattuto: accettare significherebbe legarsi mani e piedi al capitano, ma rifiutare potrebbe significare la rovina. Intanto, Petra, sempre attenta a tutto, scopre che Vera sta segretamente indagando su Lola, insospettendosi. Catalina, invece, nota un comportamento strano e preoccupato in Romulo.

Puntata del giovedì 16 ottobre

La tensione in famiglia esplode. Cruz ha un’accesa lite con Manuel e Alonso per divergenze sulla gestione dell’eredità e del patrimonio rimasto. Jana cerca di mediare, ma la marchesa la esclude brutalmente dalle decisioni, ricordandole il suo posto. Maria, disperata, confida a Pia di non riuscire a dimenticare Samuel. Infine, Don Lorenzo fa la sua mossa finale, proponendo ad Alonso di gestire direttamente gli affari della tenuta in cambio del prestito.

La Promessa 13–19 ottobre 2025, venerdì 17 ottobre

Un giovane e ricco nobile fa una proposta di matrimonio a Martina. Tuttavia, Catalina è preoccupata per la sorella, che sembra nascondere una profonda infelicità dietro un sorriso di facciata. Romulo riceve una lettera da Madrid che lo turba visibilmente, aumentando i sospetti di Catalina. Jana, stanca di subire, affronta direttamente Cruz per difendere Manuel, in un confronto che segna un nuovo equilibrio di potere all’interno della famiglia.

Puntata del sabato 18 ottobre

Petra, indagando, sospetta che sia stata proprio Vera a far trapelare le informazioni sulle origini di Jana. Don Lorenzo mette alle strette Alonso, spingendolo a firmare il contratto. Travolti dalla passione, Maria e Samuel si baciano di nuovo. Cruz, determinata a trovare un colpevole, contatta il fotografo delle nozze per scoprire chi ha parlato con la stampa.

La Promessa 13–19 ottobre 2025, domenica 19 ottobre

La settimana si chiude con una decisione sofferta. Alonso, messo con le spalle al muro, accetta l’aiuto di Lorenzo, ma impone delle rigide condizioni per tentare di mantenere il controllo. Cruz riceve una copia dell’articolo denigratorio e giura vendetta. Jana scopre con rabbia che Angela è stata licenziata ingiustamente. Infine, Catalina, stanca dei segreti, affronta Romulo per avere dei chiarimenti sul suo strano comportamento.

Dove vederla

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40. Le puntate sono inoltre disponibili per la visione in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.