La programmazione per questa sera in tv lunedì 20 ottobre 2025 offre un palinsesto ricco di opzioni, che spazia dalla fiction ai talk di approfondimento, passando per reality e film drammatici. Su Rai 1 prosegue l’appuntamento con la terza stagione di Blanca, mentre Rai 2 propone il nuovo talk Lo spaesato. Allo stesso tempo, Rai 3 dedica la serata all’inchiesta con Lo Stato delle Cose. Sul fronte Mediaset, Canale 5 accende i riflettori sulla casa del Grande Fratello, Italia 1 punta sul crime con Law & Order, e infine Sky Cinema offre una serata imperdibile per gli amanti del cinema d’autore e dei cult generazionali.

Stasera in TV lunedì 20 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Blanca 3 – Episodio 6 In questo nuovo episodio, la geniale consulente della polizia Blanca Ferrando si immerge in un’indagine complessa legata a un traffico internazionale di opere d’arte. Tuttavia , mentre cerca di far luce sul caso, deve affrontare anche nuove e intense tensioni personali che rischiano di compromettere la sua lucidità investigativa.

Rai 2 – 21:20 – Lo spaesato Marco Carrara conduce il suo talk di approfondimento, un viaggio tra attualità, cultura e società. Attraverso interviste e reportage, il programma cerca di decifrare un presente sempre più complesso, dando voce a prospettive originali e spesso trascurate. Rai 3 – 21:20 – Lo Stato delle CoseUn nuovo appuntamento con il programma di inchiesta che, attraverso reportage e testimonianze dirette, fa luce su importanti temi sociali, economici e ambientali che riguardano il nostro paese, con un approccio rigoroso e approfondito.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – Grande Fratello 2025 – Puntata 19 Simona Ventura conduce una nuova, lunga diretta dalla casa più spiata d’Italia. La serata si preannuncia ricca di colpi di scena: si scoprirà l’esito del televoto che vede a rischio Francesco Rana, Bena e Grazia Kendi. Subito dopo , nuove nomination creeranno ulteriori tensioni. Nel frattempo , non mancheranno sorprese e confronti che metteranno a dura prova i concorrenti, mentre gli immuni della settimana, Omer Elomari e Giulia Soponariu, osserveranno le dinamiche da una posizione di vantaggio.

Rete 4 – 21:30 – Quarta RepubblicaNicola Porro conduce il suo talk di approfondimento politico, analizzando i temi più caldi dell'attualità economica e sociale con ospiti, inchieste e accesi dibattiti in studio.

I film di questa sera in TV lunedì 20 ottobre 2025

La programmazione cinematografica di stasera offre una selezione di grandi film, in particolare su Sky Cinema Due, che dedica la serata a storie vere e cult generazionali.