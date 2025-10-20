La soap turca Forbidden Fruit prosegue la sua messa in onda su Canale 5 alle 14:10, con una settimana, dal 20 al 24 ottobre 2025, che si preannuncia ricca di colpi di scena e alleanze inaspettate. Infatti, i nuovi episodi vedranno Zeynep e Dündar ufficializzare la loro relazione, una mossa che scatenerà la gelosia di Alihan. Nel frattempo, Ender, sempre più determinata, cercherà di impedire a ogni costo il matrimonio tra Kemal e Zehra. Inoltre, Halit scoprirà che Ender e Alihan stanno tramando alle sue spalle, mentre Emir e Caner si cacceranno in guai molto seri.

Forbidden Fruit 20-24 ottobre 2025, lunedì 20 ottobre

La settimana si apre con Ender che continua a tessere la sua tela contro Halit. Tuttavia, quando finalmente riesce a restare da sola con Irem, sperando di manipolarla, fa una scoperta inaspettata: la ragazza non è affatto l’ingenua che credeva e sa come tenerle testa, mandando a monte i suoi piani. Nel frattempo, il legame tra Zeynep e Dündar si fa sempre più profondo, e i due si avvicinano con crescente complicità. Altrove, Emir e Caner, a causa di una scommessa andata male, si trovano nei guai con alcuni pericolosi allibratori che rivogliono indietro i loro soldi.

Puntata del martedì 21 ottobre

La tensione sale ai vertici della holding. Mentre Halit si trova in ufficio con Zeynep, riceve una visita urgente dal suo avvocato Metin. Quest’ultimo gli rivela una notizia sconvolgente: Ender, con la complicità inaspettata di Alihan, sta tramando qualcosa di grosso alle sue spalle. Di conseguenza, Halit inizia a sospettare di tutti. Intanto, Emir, minacciato dagli allibratori, riceve un aiuto economico in extremis da un misterioso benefattore che preferisce restare anonimo. Yildiz, dal canto suo, sospetta che Kemal le stia nascondendo qualcosa riguardo ai suoi veri sentimenti.

Forbidden Fruit 20-24 ottobre 2025, mercoledì 22 ottobre

Ender, non paga, progetta un nuovo e diabolico piano per impedire il matrimonio tra Kemal e Zehra. Nel frattempo, Zeynep, stanca di aspettare, decide di ufficializzare la sua relazione con Dündar. Naturalmente, la notizia non viene presa bene da Alihan, che reagisce con rabbia e gelosia. Halit, dopo le rivelazioni di Metin, affronta direttamente Alihan per avere dei chiarimenti, ma il giovane si mostra evasivo. Caner, intanto, cerca disperatamente un modo per recuperare il denaro perso al gioco.

Puntata del giovedì 23 ottobre

Yildiz, seguendo i suoi sospetti, scopre che Kemal ha incontrato Ender di nascosto, un fatto che la riempie di dubbi. Zehra, sempre più indecisa sulle nozze, si confida con l’amica Irem, che le dà un consiglio inaspettato. Alihan, disperato all’idea di perdere Zeynep, tenta di riconquistarla con un gesto romantico. Tuttavia, lei, ferita dal suo comportamento, lo respinge con fermezza. Infine, Halit riceve una vantaggiosa proposta d’affari da un imprenditore straniero, senza immaginare che sia l’ennesima trappola di Ender.

Forbidden Fruit 20-24 ottobre 2025, venerdì 24 ottobre

La settimana si conclude con mosse decisive. Ender, usando le sue abili arti manipolatorie, riesce a convincere Zehra ad annullare il matrimonio con Kemal, gettando l’uomo nello sconforto. Zeynep e Dündar, per ufficializzare la loro unione, si baciano appassionatamente in pubblico, proprio sotto gli occhi di un Alihan distrutto. Halit, poco prima di firmare il contratto con l’imprenditore straniero, scopre una clausola nascosta inserita da Ender che lo avrebbe rovinato. Infine, Kemal, deluso e amareggiato, affronta Yildiz per chiarire una volta per tutte i suoi veri sentimenti per lei.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10. Le puntate sono inoltre disponibili per la visione in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.