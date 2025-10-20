Stasera in tv martedì 21 ottobre 2025
Stasera in TV martedì 21 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
21 Ottobre 2025 2 Minuti di lettura
La programmazione di questa sera in tv martedì 21 ottobre 2025 propone fiction, talk, soap e una maratona fantasy su Sky Cinema. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano, Rai 2 trasmette il thriller Freeze, Rai 3 propone il film Il coraggio di Blanche, Canale 5 continua con la soap La notte nel cuore, Italia 1 punta sul crime con Law & Order, e Sky Cinema Collection celebra la saga de Il Signore degli Anelli.

Stasera in TV martedì 21 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo
    Salvo indaga su un omicidio legato all’arrivo di migranti a Vigata.
  • Rai 1 – 23:40 – Porta a Porta
  • Rai 2 – 21:20 – Freeze
    Thriller italiano con Alessandro Roja. Un uomo si risveglia in una cella frigorifera senza memoria.
  • Rai 2 – 23:30 – Nella mente di Narciso
  • Rai 3 – 21:20 – Il coraggio di Blanche
    Dramma francese del 2023. Blanche affronta un processo per omicidio.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:25 – La notte nel cuore – Episodio 67
    Esma scopre di avere una rara malformazione uterina. Canan vuole appropriarsi del bambino.
  • Italia 1 – 21:20 – Law & Order – S21 Ep4
    La squadra indaga su un omicidio avvenuto durante un torneo online.
  • Italia 1 – 23:15 – Law & Order – S21 Ep5
  • Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro
  • La7 – 21:15 – DiMartedì
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia

I film di questa sera in TV martedì 21 ottobre 2025

  • Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo (Rai 1): Giallo siciliano con Luca Zingaretti.
  • Freeze (Rai 2): Thriller claustrofobico ambientato in una cella frigorifera.
  • Il coraggio di Blanche (Rai 3): Dramma giudiziario francese.
  • Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim (Sky Cinema Collection): Prequel animato ambientato 183 anni prima della trilogia.
  • Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (Sky Cinema Collection): Il viaggio di Frodo per distruggere l’Anello.
  • Il Signore degli Anelli – Le due Torri (Sky Cinema Collection): La battaglia di Helm’s Deep.
  • Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re (Sky Cinema Collection): La fine della Terza Era.

I film su Sky martedì 21 ottobre 2025

Sky Cinema Collection – Maratona Il Signore degli Anelli

  • 21:15 – Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim (2024)
    Helm Hammerhand difende Rohan in un epico prequel animato.
  • 23:35 – Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (2001)
    Frodo parte per Mordor con l’Anello del Potere.

