La programmazione di questa sera in tv martedì 21 ottobre 2025 propone fiction, talk, soap e una maratona fantasy su Sky Cinema. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano, Rai 2 trasmette il thriller Freeze, Rai 3 propone il film Il coraggio di Blanche, Canale 5 continua con la soap La notte nel cuore, Italia 1 punta sul crime con Law & Order, e Sky Cinema Collection celebra la saga de Il Signore degli Anelli.
Stasera in TV martedì 21 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo
Salvo indaga su un omicidio legato all’arrivo di migranti a Vigata.
- Rai 1 – 23:40 – Porta a Porta
- Rai 2 – 21:20 – Freeze
Thriller italiano con Alessandro Roja. Un uomo si risveglia in una cella frigorifera senza memoria.
- Rai 2 – 23:30 – Nella mente di Narciso
- Rai 3 – 21:20 – Il coraggio di Blanche
Dramma francese del 2023. Blanche affronta un processo per omicidio.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:25 – La notte nel cuore – Episodio 67
Esma scopre di avere una rara malformazione uterina. Canan vuole appropriarsi del bambino.
- Italia 1 – 21:20 – Law & Order – S21 Ep4
La squadra indaga su un omicidio avvenuto durante un torneo online.
- Italia 1 – 23:15 – Law & Order – S21 Ep5
- Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro
- La7 – 21:15 – DiMartedì
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia
I film di questa sera in TV martedì 21 ottobre 2025
- Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo (Rai 1): Giallo siciliano con Luca Zingaretti.
- Freeze (Rai 2): Thriller claustrofobico ambientato in una cella frigorifera.
- Il coraggio di Blanche (Rai 3): Dramma giudiziario francese.
- Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim (Sky Cinema Collection): Prequel animato ambientato 183 anni prima della trilogia.
- Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (Sky Cinema Collection): Il viaggio di Frodo per distruggere l’Anello.
- Il Signore degli Anelli – Le due Torri (Sky Cinema Collection): La battaglia di Helm’s Deep.
- Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re (Sky Cinema Collection): La fine della Terza Era.
I film su Sky martedì 21 ottobre 2025
Sky Cinema Collection – Maratona Il Signore degli Anelli
- 21:15 – Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim (2024)
Helm Hammerhand difende Rohan in un epico prequel animato.
- 23:35 – Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (2001)
Frodo parte per Mordor con l’Anello del Potere.
