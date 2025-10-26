La programmazione di questa sera in tv lunedì 27 ottobre 2025 offre una serata ricca di alternative, pensata per accontentare ogni tipo di pubblico. La sfida principale si gioca tra la fiction di qualità di Rai 1, che prosegue con la terza stagione di Blanca, e il reality show per eccellenza di Canale 5, il Grande Fratello 2025, quest’anno guidato da Simona Ventura. Per gli amanti del cinema, l’offerta è vastissima, con la prima visione del thriller Eden di Ron Howard su Sky e una selezione di film che spazia dall’azione al fantasy, senza dimenticare i talk show di approfondimento che animano le altre reti.

Stasera in TV lunedì 27 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Blanca 3 – Episodio 2

Maria Chiara Giannetta torna a interpretare l’infallibile detective non vedente Blanca Ferrando. In questo secondo episodio, la consulente della polizia di Genova si troverà ad affrontare un caso intricato e pericoloso legato a un traffico illegale di animali esotici. Mentre si addentra in un mondo sommerso di avidità e segreti, Blanca dovrà fare i conti con le novità della sua vita sentimentale e con le sfide quotidiane che la sua condizione le impone.

Maria Chiara Giannetta torna a interpretare l’infallibile detective non vedente Blanca Ferrando. In questo secondo episodio, la consulente della polizia di Genova si troverà ad affrontare un caso intricato e pericoloso legato a un traffico illegale di animali esotici. Mentre si addentra in un mondo sommerso di avidità e segreti, Blanca dovrà fare i conti con le novità della sua vita sentimentale e con le sfide quotidiane che la sua condizione le impone. Rai 2 – 21:20 – Lo spaesato

Il palcoscenico di Rai 2 si illumina con il teatro civile di Marco Paolini. L’artista veneto, con il suo inconfondibile stile di narrazione, racconta il disorientamento dell’uomo contemporaneo in una società sempre più complessa e frammentata. Un monologo intenso che unisce riflessione, ironia e memoria per offrire al pubblico spunti critici sulla realtà che ci circonda.

Il palcoscenico di Rai 2 si illumina con il teatro civile di Marco Paolini. L’artista veneto, con il suo inconfondibile stile di narrazione, racconta il disorientamento dell’uomo contemporaneo in una società sempre più complessa e frammentata. Un monologo intenso che unisce riflessione, ironia e memoria per offrire al pubblico spunti critici sulla realtà che ci circonda. Rai 3 – 21:20 – Lo Stato delle Cose

Monica Maggioni conduce il talk di approfondimento giornalistico di Rai 3. Attraverso inchieste, reportage e interviste ai protagonisti della politica e della società, il programma si impegna a fare luce sui temi più rilevanti dell’attualità, fornendo agli spettatori gli strumenti necessari per comprendere la complessità del presente.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello 2025 – Puntata serale

Riflettori accesi sulla casa più spiata d’Italia con la nuova edizione condotta da Simona Ventura. Al suo fianco, un trio di opinionisti d’eccezione composto da ex concorrenti che hanno fatto la storia del reality: la prima vincitrice Cristina Plevani, la schietta Floriana Secondi e l’iconico Ascanio Pacelli. La puntata si preannuncia esplosiva, con nuove nomination, sorprese, confronti accesi e un’eliminazione decisa dal televoto del pubblico.

Riflettori accesi sulla casa più spiata d’Italia con la nuova edizione condotta da Simona Ventura. Al suo fianco, un trio di opinionisti d’eccezione composto da ex concorrenti che hanno fatto la storia del reality: la prima vincitrice Cristina Plevani, la schietta Floriana Secondi e l’iconico Ascanio Pacelli. La puntata si preannuncia esplosiva, con nuove nomination, sorprese, confronti accesi e un’eliminazione decisa dal televoto del pubblico. Italia 1 – 21:20 – Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016).

Azione e adrenalina con Tom Cruise nei panni dell’ex ufficiale della polizia militare Jack Reacher. Diretto da Edward Zwick, il film vede il protagonista tornare al suo vecchio quartier generale per scoprire di essere stato incastrato per un omicidio che non ha commesso. Inizia così una fuga mozzafiato per svelare una cospirazione governativa.

Azione e adrenalina con Tom Cruise nei panni dell’ex ufficiale della polizia militare Jack Reacher. Diretto da Edward Zwick, il film vede il protagonista tornare al suo vecchio quartier generale per scoprire di essere stato incastrato per un omicidio che non ha commesso. Inizia così una fuga mozzafiato per svelare una cospirazione governativa. Rete 4 – 21:30 – Quarta Repubblica.

>Nicola Porro guida il dibattito sui temi caldi della politica e dell’economia, con ospiti in studio, servizi esclusivi e un’analisi senza sconti dei fatti della settimana.

>Nicola Porro guida il dibattito sui temi caldi della politica e dell’economia, con ospiti in studio, servizi esclusivi e un’analisi senza sconti dei fatti della settimana. La7 – 21:15 – Otto e mezzo – Speciale.

>Lilli Gruber raddoppia l’appuntamento con il suo talk, dedicando la prima serata a un’analisi approfondita dei principali eventi politici e sociali con i suoi autorevoli ospiti.

>Lilli Gruber raddoppia l’appuntamento con il suo talk, dedicando la prima serata a un’analisi approfondita dei principali eventi politici e sociali con i suoi autorevoli ospiti. TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti.

Prosegue la competizione culinaria itinerante dello chef Alessandro Borghese, alla ricerca del miglior ristorante su un tema specifico, tra location suggestive e piatti da giudicare.

Prosegue la competizione culinaria itinerante dello chef Alessandro Borghese, alla ricerca del miglior ristorante su un tema specifico, tra location suggestive e piatti da giudicare. Nove – 21:30 – Little Big Italy.

Francesco Panella continua il suo tour mondiale alla scoperta dei sapori autentici della cucina italiana, affidandosi ai consigli degli “expats” per scovare le perle nascoste.

I film di questa sera in TV lunedì 27 ottobre 2025