Le trame de La Promessa, l’amata soap opera spagnola in onda su Rete 4 alle 19:40, si fanno sempre più intricate nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025. Gli episodi, in prima visione assoluta, porteranno scompiglio all’interno della tenuta dei marchesi di Luján. L’arrivo inaspettato di Ana, la moglie di Ricardo, frantuma il delicato equilibrio sentimentale, mentre una grave crisi economica costringe Alonso a considerare drastici licenziamenti, gettando un’ombra di incertezza sul futuro della servitù. Nel frattempo, Jana prosegue le sue indagini e una scoperta sconvolgente in un passaggio segreto potrebbe cambiare ogni cosa, mentre Pia, con il cuore spezzato, prende una decisione irrevocabile.

La Promessa 27 ottobre – 2 novembre 2025, lunedì 27 ottobre

La settimana si apre con un’atmosfera carica di tensione. Padre Samuel comunica alla servitù la possibilità di un suo imminente trasferimento lontano da Luján, lasciando tutti sgomenti. Nel frattempo, la crisi finanziaria della tenuta si fa insostenibile e Alonso, con grande rammarico, affida a Romulo il terribile compito di stilare una lista di possibili licenziamenti. La notizia getta il panico tra il personale. Sul fronte sentimentale, Pia è profondamente turbata dopo che Ricardo le ha confessato di provare ancora un forte amore per sua moglie Ana.

Puntata del martedì 28 ottobre

I segreti e le confidenze si diffondono tra i corridoi. Petra, sempre pronta a cogliere ogni pettegolezzo, si confida con Teresa, Lope e Marcelo, rivelando dettagli su un segreto che riguarda direttamente Pia, acuendo la sua sofferenza. Intanto, Jana osserva con sospetto il comportamento sempre più strano e sfuggente di Romulo, intuendo che l’uomo nasconde un peso ben più grande del semplice compito dei licenziamenti. Nel salone dei marchesi, Catalina tenta con fatica di mediare tra suo padre Alonso e il cognato Lorenzo, i cui dissapori economici continuano a minare la stabilità familiare.

La Promessa 27 ottobre – 2 novembre 2025, mercoledì 29 ottobre

Un vero e proprio terremoto scuote la tenuta: Ana, la moglie di Ricardo, arriva a sorpresa a La Promessa. Il suo arrivo getta Ricardo in una profonda crisi, terrorizzato all’idea di dover dare spiegazioni al figlio e a Pia. Nel frattempo, Jana, approfittando della confusione generale, riesce finalmente a entrare nella camera segreta e scopre un passaggio nascosto dietro una libreria. La sua ricerca della verità è a una svolta. Intanto, Maria riceve una misteriosa lettera da Angela che potrebbe cambiarle la vita.

Puntata del giovedì 30 ottobre

Le conseguenze dell’arrivo di Ana non si fanno attendere. Pia, sentendosi tradita e umiliata, decide di porre fine alla sua relazione con Ricardo. Catalina, sempre più preoccupata per il futuro della tenuta, propone un innovativo piano agricolo per risanare le finanze, ma si scontra con il netto rifiuto di Alonso. Intanto, Lorenzo continua a tessere le sue trame, cercando di convincere Curro ad accettare un matrimonio combinato per puri interessi economici. Nelle viscere della tenuta, Jana esplora il passaggio segreto e trova un oggetto che potrebbe essere la chiave per svelare i misteri del passato.

La Promessa 27 ottobre – 2 novembre 2025, venerdì 31 ottobre

Il passato torna a bussare alla porta di Romulo, che riceve la visita inaspettata di un vecchio conoscente, un incontro che lo turba profondamente. Maria apre finalmente la lettera e scopre con gioia che riguarda la sua ammissione all’università, un raggio di sole in un momento buio. Nel frattempo, i sospetti di Cruz si concentrano su Leocadia, una delle domestiche, convinta che stia tramando qualcosa alle sue spalle. La tensione cresce anche per Jana, che riceve un messaggio anonimo che la mette in guardia.

Puntata del sabato 1 novembre

Catalina non si arrende e affronta duramente Alonso, difendendo con passione il suo piano agricolo come unica via per salvare La Promessa. Nel frattempo, Ana tenta un riavvicinamento con Ricardo, trovandolo però confuso e diviso tra due donne. Con il cuore pieno di speranza, Maria prende la decisione di partire per iniziare i suoi studi. Intanto, Petra, frugando tra le cose di Leocadia, scopre che una pagina del suo diario è stata strappata, un dettaglio che non sfugge a Cruz.

La Promessa 27 ottobre – 2 novembre 2025, domenica 2 novembre

La settimana si conclude con un’altissima tensione. Alonso convoca una riunione con tutto il personale per discutere ufficialmente della questione dei licenziamenti, gettando tutti nella disperazione. Consapevole del pericolo imminente, Jana decide di fidarsi di Catalina e le mostra il misterioso oggetto trovato nel passaggio segreto, creando una nuova e potente alleanza. Infine, mentre Ana riceve una lettera che la turba, Cruz, ormai certa del tradimento, affronta direttamente Leocadia, pretendendo risposte.

Dove vederla

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 19:40. Le puntate sono inoltre disponibili per la visione in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.