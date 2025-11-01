La programmazione televisiva di stasera, domenica 2 novembre 2025, offre un palinsesto ricco e variegato, capace di soddisfare ogni preferenza. Dalle attese fiction Rai alle soap opera di Canale 5, passando per il grande cinema d’azione e i talk show di approfondimento, le proposte della prima serata promettono intrattenimento di qualità. Su Rai 1, ad esempio, torna l’amato Saverio Lamanna con un nuovo caso in Makari, mentre Canale 5 continua a tessere le intricate vicende della soap turca La notte nel cuore.
Per gli amanti dell’adrenalina, Italia 1 propone l’epico scontro tra uomini e dinosauri in Jurassic World – Il dominio, e sul Nove Fabio Fazio accoglie ospiti di calibro internazionale nel salotto di Che Tempo Che Fa. Di seguito, una guida completa per orientarsi tra i principali appuntamenti della serata.
Stasera in TV domenica 2 novembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Makari – Il ballo dei diavoli
L’acuto e scanzonato giornalista Saverio Lamanna torna a investigare tra le bellezze della Sicilia. In questo episodio, un’elegante festa in maschera si trasforma in una scena del crimine quando uno degli invitati muore in circostanze misteriose. I sospetti ricadono inaspettatamente sul vicequestore Randone, e toccherà a Saverio, con l’aiuto del fidato Piccionello, scagionare l’amico e scoprire la verità che si cela dietro le maschere.
- Rai 2 – 21:00 – N.C.I.S. – Episodio “Nemesi”
La squadra dell’N.C.I.S. affronta un caso che coinvolge direttamente l’agente McGee. Quest’ultimo, infatti, si lancia all’inseguimento di un pericoloso criminale di nome Laroche, sorprendendolo nell’atto di sparare a un uomo. Durante la concitata fuga che ne consegue, Laroche viene investito, lasciando McGee con un mistero da risolvere e un testimone chiave tra la vita e la morte.
- Rai 3 – 21:20 – Report
Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata del programma di giornalismo investigativo più seguito d’Italia. Attraverso inchieste esclusive e approfondimenti rigorosi, la redazione farà luce su temi di grande attualità politica, economica e sociale.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 77
Proseguono le appassionanti vicende della soap turca con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek. Nuovi segreti emergono dal passato, alimentando tensioni e intrighi all’interno della villa di famiglia, mentre i protagonisti lottano per difendere il loro amore da minacce sempre più insidiose.
- Italia 1 – 21:20 – Jurassic World – Il dominio (2022)
L’ultimo capitolo della saga jurassica riunisce due generazioni di eroi. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard uniscono le forze con i protagonisti originali, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, per affrontare una nuova era in cui i dinosauri vivono e cacciano accanto agli esseri umani in tutto il mondo. Questo fragile equilibrio determinerà una volta per tutte chi rimarrà il predatore alfa del pianeta.
- Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro – Speciale domenica
Mario Giordano conduce un nuovo appuntamento con il suo talk di approfondimento, caratterizzato da uno stile diretto e senza filtri. Al centro della puntata, un’inchiesta approfondita sull’emergenza sicurezza a Milano, con testimonianze e reportage dalle zone più calde della città. Inoltre, un focus speciale analizza le controverse implicazioni del Green Deal europeo sull’economia della Sardegna.
La7 – Tv8 – Nove
- La7 – 21:15 – Il socio (1993)
Un avvincente thriller legale basato sull’omonimo romanzo di John Grisham. Un giovane e brillante avvocato, interpretato da Tom Cruise, accetta un’offerta di lavoro irrinunciabile da un prestigioso studio legale, ma scopre presto che dietro la facciata di rispettabilità si nascondono loschi affari con la mafia e una scia di morti sospette.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
Lo chef Alessandro Borghese guida una nuova sfida culinaria. Quattro ristoratori della stessa zona si sfidano a colpi di menù e servizio per aggiudicarsi il titolo di migliore e un contributo economico da investire nella propria attività.
- Nove – 19:30 – Che Tempo Che Fa
Nel salotto di Fabio Fazio, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto con il suo immancabile commento comico e da Filippa Lagerbäck, si alternano ospiti di grande richiamo. Questa sera il programma accoglie l’attivista ambientale di fama mondiale Greta Thunberg, la popolare conduttrice televisiva Antonella Clerici e l’attore Luca Argentero.
I film di questa sera in TV domenica 2 novembre 2025
- Makari – Il ballo dei diavoli (Rai 1): Un’avvincente fiction poliziesca che unisce mistero e umorismo sullo sfondo incantevole della Sicilia.
- Jurassic World – Il dominio (Italia 1): Un kolossal fantascientifico che chiude la trilogia con spettacolari scene d’azione e un messaggio ecologico.
- Il socio (La7): Un classico del thriller legale degli anni ’90, ricco di tensione e colpi di scena.
- Overlord (Rai 4): Un originale horror bellico che mescola azione adrenalinica e terrificanti esperimenti nazisti alla vigilia del D-Day.
- La macchinazione (Rai Movie): Un intenso dramma biografico che ricostruisce gli ultimi, misteriosi giorni di vita del poeta e regista Pier Paolo Pasolini.
I film su Sky domenica 2 novembre 2025
- Sky Cinema Uno – Ocean’s Twelve: George Clooney e la sua banda tornano in azione per tre colpi spettacolari in Europa, mentre un abile ladro rivale e un’agente dell’Interpol danno loro la caccia.
- Sky Cinema Collection – John Wick 4: Keanu Reeves torna nel ruolo del sicario più letale del cinema per affrontare la Gran Tavola in uno scontro finale che lo porterà da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.
- Sky Cinema Family – Dragon Trainer – Il mondo nascosto: Terzo e conclusivo capitolo della saga animata. Hiccup, ormai capo di Berk, e il drago Sdentato scoprono un mondo segreto di draghi minacciato da un nuovo, spietato cacciatore.
- Sky Cinema Action – I tre moschettieri – Milady: In questo secondo capitolo, D’Artagnan è costretto a unire le forze con la misteriosa e letale Milady de Winter, interpretata da Eva Green, per salvare la sua amata Constance.
- Sky Cinema Suspense – L’uomo di neve: Un thriller agghiacciante con Michael Fassbender. Il detective Harry Hole indaga sulla scomparsa di una donna durante la prima nevicata dell’anno, scoprendo un collegamento con un terrificante serial killer.
- Sky Cinema Drama – Blackbird – L’ultimo abbraccio: Un toccante dramma familiare con Susan Sarandon e Kate Winslet. Una madre malata terminale riunisce la sua famiglia per un ultimo weekend, ma vecchi conflitti e segreti nascosti vengono a galla.
- Sky Cinema Romance – Amici, amanti e…: Natalie Portman e Ashton Kutcher sono protagonisti di questa brillante commedia romantica su due amici che decidono di intraprendere una relazione puramente fisica, scoprendo che gestire i sentimenti è più complicato del previsto.