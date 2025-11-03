Stasera in tv martedì 4 novembre 2025 un menù televisivo ricco e variegato, capace di accontentare ogni tipo di pubblico. Dalle iconiche indagini de Il commissario Montalbano su Rai 1 alle interviste graffianti di Belve su Rai 2, passando per le storie toccanti di Amore Criminale, la programmazione Rai punta su titoli di grande impatto. Canale 5 prosegue con le passioni della soap La notte nel cuore, mentre Italia 1 e La7 propongono due film agli antipodi: l’azione mitologica di Hercules e il capolavoro intimista Una giornata particolare. Anche l’offerta di Sky Cinema è ricca, con blockbuster e film d’autore.

Stasera in TV martedì 4 novembre 2025, Rai

Rai 1 – 22:00 – Il commissario Montalbano – Il campo del vasaio

In questa replica del 2011, il celebre commissario interpretato da Luca Zingaretti si trova di fronte a uno dei suoi casi più cupi. Il ritrovamento di un cadavere fatto a pezzi in un sacco di plastica, sepolto in un campo, lo costringe a navigare nelle torbide acque della mafia e dei segreti familiari, mentre il suo rapporto con Livia è messo a dura prova da una serie di malintesi.

Francesca Fagnani torna con le sue interviste senza sconti. Protagonista della puntata è la cantante Elodie, una delle artiste più camaleontiche e discusse del panorama musicale italiano. In un faccia a faccia irriverente e senza filtri, la conduttrice esplorerà la carriera, le ambizioni e la vita privata della cantante, pronta a rispondere colpo su colpo.

Emma D’Aquino torna a dare voce alle donne vittime di violenza. Al centro della puntata c’è la tragica storia di Arianna Flagiello, una giovane donna la cui vita è stata spezzata dalla violenza domestica. Attraverso testimonianze, ricostruzioni e documenti inediti, il programma ripercorre una vicenda di dolore, sensibilizzando il pubblico su un tema di drammatica attualità.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 79

Proseguono le vicende cariche di passione, segreti e intrighi della soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. Nuove tensioni mettono a rischio l’amore dei protagonisti, mentre personaggi inaspettati tornano dal passato per sconvolgere i già fragili equilibri della famiglia.

Un kolossal action-fantasy che rilegge il mito del semidio greco. Un giovane Kellan Lutz interpreta Hercules, principe di Tirinto, che, ignaro delle sue origini divine, viene tradito dal suo patrigno e venduto come schiavo. Tra spettacolari combattimenti nell’arena e battaglie epiche, dovrà accettare il suo destino per liberare il suo popolo dalla tirannia.

Bianca Berlinguer conduce un nuovo appuntamento con il suo talk politico, analizzando i temi caldi della settimana con ospiti in studio, dibattiti e servizi esclusivi.

Un capolavoro del cinema italiano diretto da Ettore Scola. Nella Roma del 6 maggio 1938, deserta per la parata in onore della visita di Hitler, si consuma l’incontro inatteso e toccante tra Antonietta (Sophia Loren), una casalinga madre di sei figli, e Gabriele (Marcello Mastroianni), un ex radiocronista omosessuale perseguitato dal regime fascista.

Nove – 21:30 – Little Big Italy – Episodio da Parigi

Francesco Panella vola nella romantica capitale francese per una nuova sfida culinaria alla ricerca del miglior ristorante italiano.

I film da non perdere questa sera in TV martedì 4 novembre 2025

Il commissario Montalbano – Il campo del vasaio (Rai 1): Un’immersione nelle atmosfere cupe e affascinanti della Sicilia, tra mafia e drammi personali.

Hercules – La leggenda ha inizio (Italia 1): Un’avventura mitologica ricca di azione, effetti speciali e combattimenti eroici.

Una giornata particolare (La7): Un dramma storico e intimista, capolavoro del cinema con due interpreti leggendari.

Transformers – La vendetta del caduto (Sky Cinema Collection): Secondo capitolo della saga di Michael Bay, con battaglie robotiche ancora più spettacolari.

Largo Winch – Il prezzo del denaro (Sky Cinema Uno): Un thriller finanziario ad alta tensione che si snoda tra intrighi internazionali e vendette personali.

Bumblebee (Sky Cinema Collection): L’emozionante e divertente spin-off che svela le origini del più amato degli Autobot.

Sai tenere un segreto? (Rai Movie): Una commedia romantica e frizzante basata sull’omonimo romanzo di Sophie Kinsella.

I film su Sky martedì 4 novembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15

Madame Web

Dakota Johnson è Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan che, dopo un incidente quasi mortale, scopre di avere inquietanti poteri di chiaroveggenza. Costretta ad affrontare rivelazioni sul suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario.

Sky Cinema Due – 21:15

Il grande Lebowski

Un cult movie dei fratelli Coen. Jeff Bridges interpreta il Drugo, un moderno antieroe che, a causa di uno scambio di persona, si ritrova coinvolto in un assurdo intrigo criminale tra rapitori, nichilisti e produttori di film per adulti.

Sky Cinema Collection – 21:15

Transformers – La vendetta del caduto

Secondo capitolo della saga con Shia LaBeouf e Megan Fox. Mentre Sam cerca di vivere una normale vita da studente, i Decepticon tornano sulla Terra per catturarlo e scoprire i segreti custoditi nella sua mente.

Sky Cinema Family – 21:00

Una notte al museo

Una commedia per tutta la famiglia. Ben Stiller è il nuovo guardiano notturno del Museo di Storia Naturale, dove scopre che un’antica maledizione egizia fa prendere vita a tutte le statue e le creature esposte al calar della notte.

Sky Cinema Action – 21:00

La coda del diavolo

Un teso action-thriller italiano con Luca Argentero. Un ex poliziotto, ritiratosi in Sardegna per superare un trauma, si ritrova invischiato in un pericoloso complotto che lo costringerà a tornare in azione.

Sky Cinema Drama – 21:00

1917

Un capolavoro bellico mozzafiato diretto da Sam Mendes e girato in un unico, apparente piano-sequenza. Durante la Prima Guerra Mondiale, due giovani soldati britannici ricevono una missione impossibile: attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio che potrebbe salvare 1.600 uomini.

Sky Cinema Romance – 21:00

L’amore e altre seghe mentali

Una commedia romantica del 2024 che esplora con ironia le difficoltà della vita di coppia. Una coppia di trentenni, dopo anni di convivenza, affronta una crisi profonda causata dalle nevrosi e dalle insicurezze quotidiane.