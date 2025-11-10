Intrighi e vendette sconvolgono le trame di Forbidden Fruit: la soap turca prosegue su Canale 5 alle 14:10, la settimana dal 10 al 14 novembre 2025 sarà un punto di svolta. Al centro delle puntate ci sono le conseguenze delle recenti macchinazioni. Alihan chiude per sempre con Ender dopo una scoperta sconvolgente. Yildiz, isolata da tutti, affronta l’umiliazione di una convivenza forzata. Nuovi equilibri familiari e alleanze inaspettate cambieranno ogni cosa.

Forbidden Fruit 10–14 novembre 2025: lunedì 10 novembre

La settimana si apre con una rivelazione scioccante. Alihan scopre finalmente la verità sul suo passato. Halit non era l’amante di sua madre. Distrutto dal senso di colpa, fa pace con lui. Subito dopo, prende una decisione drastica: chiede il divorzio a Ender, lasciandola senza parole. Intanto Yildiz prova a imitare le strategie di Ender. Chiede scusa a Zeynep, ma il suo gesto è falso. La sorella, infatti, non le crede e la respinge.

Martedì 11 novembre

La tensione esplode in casa di Ender. Caner la affronta duramente per il licenziamento di Emir. La accusa di essere crudele e senza scrupoli. Zeynep, con la sua solita bontà, cerca di aiutare. Convince Hakan a perdonare Irem. Tuttavia, il loro rapporto resta molto teso. Nel frattempo, Halit riceve un’interessante proposta d’affari. Un imprenditore straniero vuole investire nella sua azienda.

Forbidden Fruit 10–14 novembre 2025: mercoledì 12 novembre

Per Yildiz arriva una grande umiliazione. È costretta a tornare a Villa Argun. Ora vive con il suo ex marito Kemal e Zehra. Alihan, ormai libero, tenta di riconquistare Zeynep. Lei però lo respinge ancora con fermezza. Ender, ferita, trova una nuova alleata in Irem. Le due donne pianificano una vendetta contro Yildiz.

Giovedì 13 novembre

Emir cerca di riabilitare il suo nome con Lila. La ragazza però appare confusa e molto distante. Intanto Zehra sospetta delle mosse di Yildiz. Crede che stia tramando qualcosa contro di lei. Caner riceve finalmente una buona notizia. Un’agenzia pubblicitaria gli offre un lavoro.

Forbidden Fruit 10–14 novembre 2025: venerdì 14 novembre

La settimana si chiude con eventi decisivi. Ender riceve i documenti ufficiali del divorzio. La sua sconfitta ora è definitiva. Yildiz affronta Kemal in un confronto diretto. Vuole chiarezza sui sentimenti dell’uomo. Infine, Halit convoca una riunione aziendale. Annuncia grandi cambiamenti e nuovi equilibri di potere.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 14:10. Le repliche sono disponibili su Mediaset Infinity.