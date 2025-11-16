La programmazione tv di questa sera lunedì 17 novembre 2025 offre un palinsesto ricco che spazia dal giallo all’azione, passando per la comicità e l’approfondimento giornalistico. Sulla Rai 1 prosegue la terza stagione de Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale, mentre Rai 2 affida la serata alla comicità di Teo Mammucari con il suo programma Lo Spaesato.
Su Rai 3, invece, Salvo Sottile conduce un nuovo appuntamento con Farwest. Dall’altra parte, Canale 5 presenta una nuova puntata del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, e Italia 1 scatena l’adrenalina con Fast & Furious 9. Infine, Sky Cinema arricchisce l’offerta con il thriller spionistico Black Bag – Doppio gioco.
Stasera in TV lunedì 17 novembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Il commissario Ricciardi – Stagione 3 Episodio 2 – I vivi e i morti
Un misterioso delitto scuote la città: le autorità rinvengono un farmacista senza vita, con gli occhi bendati e un punteruolo conficcato nel cranio. Innanzitutto, il Commissario Ricciardi avvia le indagini in un’atmosfera cupa. Successivamente, altri omicidi con le stesse modalità complicano il caso, spingendo Ricciardi a cercare un collegamento tra le vittime. Parallelamente, il commissario deve gestire il suo amore per Enrica, che lo obbliga a confrontarsi con la sua personale maledizione: la capacità di percepire gli ultimi istanti delle vittime di morte violenta.
- Rai 2 – 21:20 – Lo Spaesato – Puntata del 17 novembre
Teo Mammucari intraprende un viaggio alla scoperta della Valle del Volturno in Molise. Tra leggende locali, incontri con allevatori e situazioni impreviste, la puntata si sviluppa come un percorso surreale e ricco di comicità.
- Rai 3 – 21:20 – Farwest
Salvo Sottile presenta inchieste e reportage che esplorano i confini della legalità, approfondendo temi di grande attualità sociale e giudiziaria.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:35 – Grande Fratello 2025 – Puntata serale
Simona Ventura conduce la diretta del reality, una serata caratterizzata da nomination, colpi di scena e una nuova eliminazione che modificherà gli equilibri all’interno della casa.
- Italia 1 – 21:20 – Fast & Furious 9 (2021)
Inizialmente, Dominic Toretto conduce una vita tranquilla con Letty e il figlio Brian. Tuttavia, il pericolo riemerge quando il fratello rinnegato di Dom, Jakob, un abile assassino e pilota, minaccia la stabilità globale. Di conseguenza, Dom deve riunire la sua squadra per fermare un complotto mortale. Questa missione lo costringe a confrontarsi con i peccati del suo passato in una spettacolare corsa contro il tempo.
- Rete 4 – 21:30 – Quarta Repubblica
Nicola Porro guida il talk politico, analizzando i principali temi economici e politici della settimana con ospiti in studio.
- La7 – 21:15 – DiMartedì
Giovanni Floris approfondisce l’attualità politica italiana attraverso dibattiti, interviste e servizi, con la partecipazione di politici e giornalisti.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – Little Big Italy – Episodio da Lisbona
I film di questa sera in TV lunedì 17 novembre 2025
- Il commissario Ricciardi – I vivi e i morti (Rai 1): Giallo intenso con Lino Guanciale.
- Fast & Furious 9 (Italia 1): Azione ad alta velocità con Vin Diesel e John Cena.
- Black Bag – Doppio gioco (Sky Cinema Uno): Thriller di spionaggio ricco di colpi di scena.
- Moon il panda (Sky Cinema Family): Film d’animazione per tutta la famiglia.
- Una figlia (Sky Cinema Drama): Dramma familiare che esplora segreti e riconciliazioni.
- Come ti spaccio la famiglia (Sky Cinema Suspense): Commedia d’azione con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis.
- La verità è che non gli piaci abbastanza (Sky Cinema Romance): Commedia romantica corale con un cast stellare.
I film su Sky lunedì 17 novembre 2025
- Sky Cinema Uno – Black Bag – Doppio gioco: Un agente segreto britannico deve scovare una talpa all’interno della sua organizzazione. Prima di tutto, la sua ricerca si concentra su una lista di sospettati che include persone a lui molto vicine. Inaspettatamente, tra i nomi figura anche sua moglie, a sua volta una spia. Di conseguenza, l’agente si trova di fronte a un dilemma straziante: scegliere tra la lealtà verso il suo paese e l’amore per la sua famiglia.
- Sky Cinema Family – Moon il panda: Un giovane ragazzo di nome Tian, dopo essersi trasferito dalla nonna sulle montagne cinesi, stringe amicizia con un cucciolo di panda di nome Moon. Insieme, i due vivono un’avventura indimenticabile che non solo rafforza il loro legame, ma aiuta anche Tian a riscoprire il valore della natura e dei legami familiari.
- Sky Cinema Drama – Una figlia: La vita di Pietro, un padre vedovo, e di sua figlia adolescente Sofia viene sconvolta quando l’uomo inizia una nuova relazione. La reazione rabbiosa e inaspettata di Sofia a questa novità porta a conseguenze drammatiche che metteranno a dura prova il loro legame.
- Sky Cinema Suspense – Come ti spaccio la famiglia: Per saldare un debito, un piccolo spacciatore deve trasportare un carico di droga dal Messico. Quindi, per passare inosservato, elabora un piano geniale: creare una finta famiglia. A tal fine, recluta una spogliarellista, un’adolescente e un ragazzo ingenuo per interpretare i Miller. Tuttavia, il loro viaggio in camper si trasforma rapidamente in una serie di disavventure esilaranti e pericolose.
- Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza: Il film segue le vicende sentimentali di un gruppo di persone a Baltimora. In particolare, analizza le difficoltà di interpretare i segnali in amore. Per esempio, una donna cerca costantemente di decifrare il comportamento maschile, mentre un’altra attende una proposta di matrimonio che non arriva. Attraverso le loro storie intrecciate, la pellicola esplora con umorismo le complessità delle relazioni moderne.
