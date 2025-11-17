La decima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore prosegue con nuovi episodi su Rai 1 alle 16:00, nella settimana dal 17 al 21 novembre 2025, le trame si concentrano sulle vicende di Marcello, Rosa, Mario e Roberto, mentre le dinamiche familiari che coinvolgono Tancredi, Odile ed Enrico raggiungono nuovi livelli di tensione. Tra ambiziose proposte editoriali, segreti pronti a emergere e inaspettati nuovi inizi, i personaggi affrontano scelte cruciali che definiranno il loro futuro. Le giornate si susseguono portando con sé rivelazioni, ostacoli professionali e complotti che rischiano di alterare per sempre gli equilibri all’interno del grande magazzino milanese e nelle vite private dei suoi protagonisti.

Il Paradiso delle Signore 17–21 novembre 2025: lunedì 17 novembre

Innanzitutto, la settimana si apre con una svolta per Enrico, che finalmente lascia la clinica. Di conseguenza, il suo primo obiettivo è quello di affrontare Anita per rivelarle tutta la verità, una confessione che potrebbe cambiare ogni cosa. Nel frattempo, Tancredi si concentra sul lavoro e propone di dedicare il nuovo numero della rivista Paradiso Donna al talento di una giovane e promettente violoncellista. Parallelamente, Ciro vive ore di grande apprensione, poiché l’assenza prolungata di suo figlio Johnny inizia a destare in lui una profonda preoccupazione.

Martedì 18 novembre

Successivamente, la giornata di martedì introduce nuovi elementi di sorpresa e tensione. In primo luogo, Odile riceve una visita inaspettata da parte di Ettore, un evento che la riempie di gioia ma che potrebbe avere implicazioni future. Allo stesso tempo, Matteo fa una scoperta sconcertante su Greta, apprendendo un segreto che la riguarda e che lo mette in una posizione difficile. Tuttavia, il vero colpo di scena arriva quando Mario, determinato a riconquistare Caterina, le scrive una lettera appassionata. Purtroppo per lui, Roberto intercetta la missiva prima che arrivi a destinazione, intuendo le reali intenzioni del suo rivale.

Il Paradiso delle Signore 17–21 novembre 2025: mercoledì 19 novembre

A metà settimana, l’attenzione si sposta sulle ambizioni professionali di Marcello. L’uomo, infatti, ha un’idea imprenditoriale legata al settore degli elettrodomestici e, per realizzarla, chiede un importante prestito. Purtroppo per lui, la banca respinge la sua richiesta, creando un ostacolo che sembra insormontabile. Nonostante questo intoppo, Rosa dimostra ancora una volta il suo sostegno e lo incoraggia a non mollare, spronandolo a trovare una soluzione alternativa. Contemporaneamente, un’altra tensione familiare emerge in casa di Mimmo, il quale ha un acceso litigio con i suoi genitori a causa della sua ferma decisione di lasciare la polizia.

Giovedì 20 novembre

Con l’avvicinarsi del weekend, gli intrighi si infittiscono ulteriormente. Prima di tutto, Ettore e Odile si trovano a gestire insieme una situazione del tutto inaspettata, un imprevisto che mette alla prova il loro rapporto. Inoltre, Tancredi, con le sue solite strategie, cerca di convincere Adelaide a rientrare in società, mostrando di avere un piano ben preciso in mente. Nel frattempo, Mario continua a tessere la sua tela e, con astuzia, riesce a manipolare sia Landi sia Caterina, portando avanti il suo piano senza che nessuno sospetti delle sue vere intenzioni.

Il Paradiso delle Signore 17–21 novembre 2025: venerdì 21 novembre

Infine, la settimana si chiude con importanti sviluppi e decisioni definitive. Dopo il rifiuto della banca, Marcello non si dà per vinto. Di conseguenza, elabora un nuovo piano e propone a Rosa di diventare sua socia per fondare insieme una nuova impresa. Allo stesso tempo, Roberto, dopo aver nutrito sospetti per giorni, scopre finalmente il doppio gioco di Mario, comprendendo la portata della sua manipolazione. Per concludere, Odile, dopo un’attenta e sofferta riflessione, prende una decisione molto importante riguardo al suo futuro, chiudendo un capitolo fondamentale della sua vita.

Dove seguire la soap

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Gli episodi sono inoltre disponibili in replica sulla piattaforma streaming RaiPlay.