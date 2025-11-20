Giovedì 20 novembre, Rai 1 manda in onda gli episodi Shakespeare e la maturità e Gorgia e il caso di Un Professore 3. La terza stagione della fiction prende il via alle 21:25 circa.

Un Professore 3 Shakespeare e la maturità, regista e dove è girata

Coloro che hanno ideato il Un Professore 3 sono le Rai Fiction e la Banijay Italia. L’opera, inoltre, è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo.

La sceneggiatura della stagione, basata sulla serie tv originale Merlí scritta da Héctor Lozano, è firmata da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Fidel Signorile. La regia, invece, è di Andrea Rebuzzi.

Un Professore 3 è composta da un totale di dodici episodi, proposti due alla settimana per un totale di sei settimane, nel prime time del giovedì.

Un Professore 3 Shakespeare e la maturità, la trama

Nel corso dell’appuntamento Shakespeare e la maturità di Un Professore, con il mese di settembre tutti i protagonisti fanno il loro ritorno a scuola. La prossima annata sarà decisamente molto importante: per gli studenti, infatti, è oramai tempo di maturità.

Molte le novità attese. Dante e Simone hanno dovuto lasciare la villa e si sono trasferiti all’interno della casa della nonna Virginia. Anche Anita, Viola e Manuel hanno cambiato la casa nella quale vivono. Intanto, i protagonisti Anita e Dante, nonostante i forti sentimenti che li legano, si sono lasciati.

Gorgia e il caso

A seguire, la prima puntata di Un Professore 3 prosegue con Gorgia e il caso. Anita e Dante, nonostante non stiano più insieme, non riescono a contenere l’attrazione reciproca ed hanno un nuovo avvicinamento.

Irene, la nuova preside scolastica che ha avuto in passato un’avventura con il protagonista, mette in chiaro le proprie idee sia con Dante che con il resto dei professori. Tuttavia, la donna si dimostra molto meno risoluta nel rapporto con la figlia Greta, nuova alunna del prof Balestra e con cui ha un rapporto decisamente travagliato.

Un Professore 3 Shakespeare e la maturità, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Un Professore 3, fiction che è proposta anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione streaming Rai Play.