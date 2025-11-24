La rete ammiraglia Rai 1 trasmette puntualmente la decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Gli spettatori possono seguire le nuove avventure del grande magazzino milanese alle ore 16:00, oppure guardare gli episodi in streaming su RaiPlay. La programmazione inedita va dal 24 al 28 novembre 2025. Le trame di questa settimana pongono al centro dell’attenzione le vicende sentimentali di Marcello e Rosa, le strategie commerciali di Roberto e gli intrighi che coinvolgono Umberto Guarnieri. Inoltre, il pubblico scoprirà l’evoluzione del rapporto tra Odile ed Ettore, mentre le Veneri vivono momenti di grande fermento.

Il Paradiso delle Signore 24–28 novembre 2025: lunedì 24 novembre

Inizialmente, la settimana si apre con un colpo di scena romantico. Infatti, Marcello decide di compiere il grande passo e spiazza tutti. Nello specifico, il giovane imprenditore chiede ufficialmente a Rosa di diventare sua moglie. Di conseguenza, la ragazza accoglie la proposta con immenso entusiasmo. Immediatamente, ella corre a condividere la gioiosa notizia con le amiche Irene e Delia, creando un clima di festa nel magazzino. Nel frattempo, Roberto dimostra il suo fiuto per gli affari. Dunque, Landi approfitta della presenza di una nota celebrità sportiva a Milano per lanciare una campagna promozionale che attiri nuovi clienti al Paradiso.

Martedì 25 novembre

Il giorno seguente, un ostacolo professionale turba la quiete del reparto creativo. Tuttavia, Botteri reagisce con prontezza. Infatti, lo stilista interviene tempestivamente per risolvere un imprevisto che minaccia la collezione natalizia. Contemporaneamente, Agata dimostra la sua lealtà offrendo pieno sostegno a Caterina in vista di un evento importante. Inoltre, una notizia inattesa scuote gli animi. Poiché Mario sta per tornare a Milano, vecchie tensioni si riaccendono, portando scompiglio tra i personaggi che avevano sperato di aver chiuso con il passato.

Il Paradiso delle Signore 24–28 novembre 2025: mercoledì 26 novembre

A metà settimana, i preparativi nuziali entrano nel vivo. Pertanto, Marcello e Rosa iniziano a selezionare le persone che faranno loro da testimoni. Intanto, la trama approfondisce le dinamiche dei personaggi più giovani. In particolare, Odile frequenta Ettore con sempre maggiore assiduità, lasciandosi coinvolgere sentimentalmente. Parallelamente, Fulvio e Johnny presentano un progetto pratico per migliorare l’efficienza del negozio. Quindi, le loro idee innovative ricevono l’attenzione della direzione, promettendo cambiamenti interessanti per il futuro del Paradiso.

Giovedì 27 novembre

Successivamente, Roberto concretizza i suoi sforzi organizzando un evento speciale che attira l’alta società milanese. D’altra parte, Umberto Guarnieri non resta a guardare. Anzi, il Commendatore valuta attentamente una proposta d’affari rischiosa ma potenzialmente redditizia. Per questo motivo, gli equilibri societari potrebbero subire presto uno scossone. In aggiunta, Rosa prende una decisione definitiva riguardo al suo trasferimento, chiudendo un capitolo importante della sua vita per aprirne uno nuovo accanto a Marcello.

Il Paradiso delle Signore 24–28 novembre 2025: venerdì 28 novembre

Infine, l’atmosfera festosa sembra dominare la scena. Così, Marcello e Rosa ufficializzano le loro scelte e stabiliscono le priorità per la cerimonia imminente. Eppure, il destino riserva un’ultima sorpresa amara prima del weekend. Purtroppo, un grave imprevisto professionale emerge all’improvviso. Di conseguenza, questo problema minaccia seriamente la realizzazione dell’evento nuziale, lasciando il pubblico con il fiato sospeso in attesa della settimana successiva.