La programmazione tv per la sera di lunedì 8 dicembre 2025, giorno festivo dell’Immacolata, propone una ricca varietà di scelte che spaziano dalla grande fiction ai reality show, senza tralasciare i film d’azione e i programmi di approfondimento. Su Rai 1 va in onda la nuova, attesissima fiction Sandokan. Rai 2 propone il film d’azione The Covenant, diretto da Guy Ritchie, mentre su Rai 3 torna il programma di inchieste PresaDiretta, guidato da Riccardo Iacona. Canale 5 trasmette il reality show Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Italia 1 presenta il kolossal fantascientifico Jurassic World – Il regno distrutto, Rete 4 sceglie il talk show politico Quarta Repubblica e La7 manda in onda il programma culturale La Torre di Babele con Corrado Augias.
Stasera in TV lunedì 8 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Sandokan (2025)
Si tratta della fiction evento, una nuova produzione internazionale che riporta in vita l’eroe creato da Salgari, a cinquant’anni di distanza dalla celebre serie televisiva. Protagonisti sono Can Yaman e Alessandro Preziosi, in un’avventura epica tra la Malesia e l’India.
- Rai 2 – 21:20 – The Covenant (2023)
Un avvincente film d’azione diretto da Guy Ritchie, che vede Jake Gyllenhaal come protagonista. La trama narra la missione di sopravvivenza di un sergente maggiore dei Berretti Verdi e del suo interprete afghano, coinvolti in un’operazione rischiosa.
- Rai 3 – 21:20 – PresaDiretta
Il programma di inchieste e reportage è condotto da Riccardo Iacona. La trasmissione propone nuovi servizi di approfondimento su temi scottanti e rilevanti dell’attualità politica, economica e sociale.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – Grande Fratello 2025
Il celebre reality show è condotto da Simona Ventura. Il panel degli opinionisti è composto da Floriana Secondi, Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Sonia Bruganelli. La puntata riserva nuove nomination, dinamiche e sorprese per i concorrenti reclusi nella casa.
- Italia 1 – 21:20 – Jurassic World – Il regno distrutto (2018)
Un kolossal cinematografico che unisce azione e fantascienza. Il film, con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, è il secondo capitolo della saga di Jurassic World, con dinosauri e un’avventura ad alto rischio.
- Rete 4 – 21:30 – Quarta Repubblica
Il talk show di approfondimento politico ed economico è condotto da Nicola Porro. Il programma analizza i principali fatti di attualità con ospiti e servizi di approfondimento.
- La7 – 21:15 – La Torre di Babele
Il programma è condotto da Corrado Augias. La trasmissione si dedica all’approfondimento di tematiche culturali, storiche e artistiche, con un taglio critico e divulgativo.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
Torna il celebre talent show culinario con lo chef Alessandro Borghese.
- Nove – 21:30 – Little Big Italy
Il programma culinario è condotto da Francesco Panella. Lo show segue la sfida tra ristoratori italiani che operano all’estero, alla ricerca del miglior ristorante italiano fuori dai confini nazionali.
I film di questa sera in TV lunedì 8 dicembre 2025
I film su Sky lunedì 8 dicembre 2025
- Sky Cinema Uno – High Ground
Un film drammatico che segue un veterano, il quale guida un giovane aborigeno in cerca di giustizia.
- Sky Cinema Uno – Jack Reacher – La prova decisiva
L’attore Tom Cruise interpreta un ex poliziotto militare alle prese con un complesso caso di omicidio.
- Sky Cinema Family – Moon il panda
Un’avventura animata pensata per il divertimento di tutta la famiglia.
- Sky Cinema Suspense – Anxiety
Un thriller psicologico incentrato su una donna perseguitata da visioni inquietanti.
- Sky Cinema Collection – Pulp Fiction
L’iconico cult movie diretto da Quentin Tarantino, con John Travolta e Uma Thurman.
- Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza
Una commedia romantica corale che vede coinvolti Jennifer Aniston e Ben Affleck, tra gli altri, esplorando le difficoltà relazionali.