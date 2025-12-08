La decima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore prosegue l’appuntamento quotidiano su Rai 1 alle ore 16:00. Questa settimana vedrà la messa in onda di episodi inediti, in programma da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre 2025. I protagonisti centrali di questa settimana di trame intense sono Adelaide, Marcello, Rosa, Odile, Roberto e Tancredi, le cui vicende si intrecceranno in un crescendo di emozioni e colpi di scena.

Il Paradiso delle Signore 8–12 dicembre 2025 lunedì 8 dicembre

Adelaide ordisce un piano intricato per portare a compimento la sua vendetta contro Marcello.

Contemporaneamente, Rosa annuncia ufficialmente a tutti la notizia delle sue imminenti nozze.

Nel frattempo, Roberto riceve una proposta interessante riguardante un nuovo progetto editoriale.

Il Paradiso delle Signore martedì 9 dicembre

Odile si confronta duramente con la madre, in un momento di tensione emotiva.

Tancredi espone un nuovo e ambizioso progetto a un gruppo di persone.

Parallelamente, Enrico confida apertamente a Marta le paure e le preoccupazioni che lo assillano ultimamente.

Il Paradiso delle Signore 8–12 dicembre 2025 mercoledì 10 dicembre

Marcello e Rosa prendono una decisione importante, fissando la data ufficiale in cui si terranno le loro nozze.

Adelaide inizia la sua ricerca per trovare alleati influenti che possano appoggiare i suoi piani di vendetta.

Nel frattempo, Umberto conduce un’indagine discreta e approfondita su Greta per scoprirne i segreti.

Il Paradiso delle Signore giovedì 11 dicembre

Odile riceve inaspettatamente una lettera misteriosa, il cui contenuto le riserverà grandi sorprese.

Rosa affronta direttamente e senza timore Adelaide in un incontro carico di tensione.

Contemporaneamente, Roberto si impegna nell’organizzazione di un evento importante, di cui cura ogni dettaglio.

Il Paradiso delle Signore 8–12 dicembre 2025 venerdì 12 dicembre

Marcello e Rosa ufficializzano tutti i preparativi in vista del loro matrimonio imminente.

Adelaide continua imperterrita a tramare nell’ombra, non avendo ancora abbandonato i suoi piani.

Infine, Tancredi e Roberto si riuniscono per discutere e definire il futuro prossimo della rivista.

Dove vederla

La soap opera Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 tutti i giorni feriali, a partire dalle ore 16:00. È possibile recuperare tutte le puntate perse o rivedere gli episodi preferiti sulla piattaforma streaming RaiPlay.