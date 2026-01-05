Martedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, si svolge la 19esima giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Con il turno infrasettimanale giunge al termine il girone di andata.

Serie A 19esima giornata programmazione tv, gli anticipi

La 19esima giornata di Serie A, proposta integralmente su DAZN e parzialmente su Sky, che propone la diretta di tre partite, contiene, nel proprio calendario, tre anticipi. Essi si disputano alle ore 15:00, alle 18:00 ed alle 20:45 del 6 gennaio.

Il primo match oppone il Pisa, penultimo e bisogno assolutamente di punti per cercare di uscire dalla zona retrocessione, ed il Como, sesto e che intende continuare a lottare per la qualificazione in una delle prossime competizioni europee.

Tre ore più tardi, Sky e DAZN trasmettono Lecce-Roma, con gli ospiti chiamati subito a vincere per riscattare la brutta sconfitta rimediata qualche giorno fa con l’Atalanta. L’ultimo incontro del 6 gennaio è fra il Sassuolo, a caccia di una vittoria che manca da quattro giornate, e la Juventus, costretta a vincere per mantenere il passo delle altre Big del campionato.

Il calendario del mercoledì e giovedì

La 19esima giornata di Serie A continua mercoledì 7 gennaio. Alle 18:30, Sky e DAZN offrono agli abbonati l’interessante confronto Bologna-Atalanta, rispettivamente settima ed ottava in classifica. Alla stessa ora, il Napoli di Antonio Conte, di fronte al proprio pubblico, affronta l’Hellas Verona, fanalino di coda del campionato.

Tre le partite delle 20:45. La prima è fra la Lazio, in campo dopo la brutta sconfitta contro il Napoli ottenuta nella scorsa giornata, e la Fiorentina, terz’ultima ed in piena lotta per la retrocessione. La seconda sfida, invece, è fra il Torino e l’Udinese, mentre la terza, in onda anche su Sky, ha come protagonista la capolista Inter, chiamata ad affrontare in trasferta il Parma.

La 19esima giornata di Serie A termina giovedì 8 gennaio. Alle 18:30 la Cremonese di Davide Nicola sfida il Cagliari di Fabio Pisacane, mentre alle 20:45 il Milan, secondo in campionato, cerca i tre punti contro il Genoa.

Serie A 19esima giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 19esima giornata.

Lecce-Roma: Massara e Minotti;

Massara e Minotti; Bologna-Atalanta: Borghi e Gobbi;

Borghi e Gobbi; Parma-Inter: Compagnoni e Serena.

Queste, invece, le voci chiamate a raccontare il turno per DAZN.