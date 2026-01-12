La decima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore prosegue con grande successo su Rai 1. L’appuntamento fisso delle 16:00 propone episodi inediti nella settimana che va dal 12 al 16 gennaio 2026. Infatti, la narrazione ruota attorno alle figure centrali di Marcello, Rosa, Adelaide, Odile, Roberto e Tancredi. Dunque, tensioni emotive, sospetti crescenti e decisioni difficili caratterizzano le loro vite in questi nuovi appuntamenti.

Il Paradiso delle Signore 12–16 gennaio 2026: lunedì 12 gennaio 2026

Inizialmente, nella puntata di apertura della settimana, Marcello stabilisce una netta distanza da Rosa. Contemporaneamente, Adelaide respinge con forza ogni accusa e nega qualsiasi responsabilità riguardo agli eventi recenti. Inoltre, Roberto riceve un’interessante proposta editoriale che potrebbe cambiare il suo percorso professionale.

Il Paradiso delle Signore martedì 13 gennaio 2026

Successivamente, nell’episodio di martedì, le dinamiche familiari si complicano. Infatti, Odile punta il dito contro la madre e la accusa apertamente. Intanto, Tancredi elabora e propone un nuovo progetto lavorativo. Allo stesso tempo, Enrico apre il suo cuore e confida a Marta le sue paure più profonde e i suoi dubbi.

Il Paradiso delle Signore 12–16 gennaio 2026: mercoledì 14 gennaio 2026

A metà settimana, ovvero mercoledì, Marcello valuta seriamente la possibilità di un trasferimento altrove. Di conseguenza, Rosa teme di perderlo per sempre. Nel frattempo, Umberto avvia indagini private su un testimone chiave per scoprire la verità nascosta.

Il Paradiso delle Signore giovedì 15 gennaio 2026

In seguito, giovedì porta nuovi sviluppi. Adelaide trova un alleato del tutto inatteso che supporta la sua causa. Parallelamente, Odile riceve una lettera misteriosa che la turba profondamente. Inoltre, Roberto dedica le sue energie all’organizzazione di un importante evento.

Il Paradiso delle Signore 12–16 gennaio 2026: venerdì 16 gennaio 2026

Infine, la settimana si chiude venerdì con una svolta decisiva. Infatti, Marcello prende una decisione definitiva sul suo futuro. Per questo motivo, Rosa affronta Adelaide in un duro confronto faccia a faccia. Concludendo, Tancredi e Roberto discutono animatamente riguardo al futuro della rivista e alle strategie da adottare.

Dove vederla

Il pubblico può seguire le puntate su Rai 1 alle 16:00 oppure utilizzare la diretta streaming su RaiPlay.