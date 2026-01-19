L’appuntamento pomeridiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore torna puntuale su Rai 1. La decima stagione continua ad appassionare il pubblico con episodi inediti nella settimana che va dal 19 al 23 gennaio 2026. Infatti, le trame si concentrano sulle crisi sentimentali e sugli intrighi lavorativi che coinvolgono i personaggi di Marcello, Rosa, Adelaide, Odile, Roberto e Tancredi. Dunque, rotture dolorose, nuove alleanze strategiche e sospetti crescenti caratterizzano le prossime puntate, promettendo colpi di scena che cambieranno gli equilibri del grande magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore 19–23 gennaio 2026: lunedì 19 gennaio 2026

Innanzitutto, l’episodio di lunedì apre la settimana con una svolta drammatica per una delle coppie più amate. Marcello comunica a Rosa la sua ferma volontà di prendersi una pausa di riflessione dalla loro relazione. Di conseguenza, la ragazza accoglie la notizia con profondo sgomento e incredulità. Intanto, la Contessa Adelaide osserva la scena con malcelata soddisfazione, poiché vede finalmente realizzarsi i suoi piani di separazione. Inoltre, Roberto riceve un’importante proposta editoriale che potrebbe cambiare radicalmente la sua carriera professionale.

Il Paradiso delle Signore martedì 20 gennaio 2026

Successivamente, martedì porta nuovi e accesi conflitti familiari. Infatti, Odile punta il dito contro la madre e la accusa apertamente di manipolare le vite altrui per i propri interessi. Nel frattempo, Tancredi non perde tempo e propone un nuovo progetto ambizioso per rilanciare il Paradiso Market. Allo stesso tempo, Enrico cerca un momento di conforto e confida a Marta le sue paure più profonde riguardo al futuro incerto che lo attende.

Il Paradiso delle Signore 19–23 gennaio 2026: mercoledì 21 gennaio 2026

A metà settimana, ovvero mercoledì, la tensione sale alle stelle. Rosa decide di reagire con determinazione e affronta Marcello per ottenere i chiarimenti definitivi che merita. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente per la giovane Venere. Adelaide, infatti, trova un alleato del tutto inatteso che supporta le sue manovre nell’ombra. Parallelamente, il Commendatore Umberto prosegue le sue ricerche personali e indaga su un testimone chiave per svelare una verità che qualcuno tenta di nascondere.

Il Paradiso delle Signore giovedì 22 gennaio 2026

In seguito, giovedì riserva sorprese inquietanti. Odile riceve una lettera misteriosa che la turba profondamente e riapre vecchie ferite. Intanto, Roberto dedica tutte le sue energie all’organizzazione di un evento mondano di grande rilievo per il Paradiso. Ciononostante, Rosa inizia a nutrire forti dubbi sulla spontaneità degli eventi recenti. Perciò, la ragazza sospetta che Adelaide abbia orchestrato la crisi con Marcello e cerca prove per confermare la sua tesi.

Il Paradiso delle Signore 19–23 gennaio 2026: venerdì 23 gennaio 2026

Infine, la settimana si chiude venerdì con decisioni irrevocabili. Marcello prende una decisione definitiva sul suo rapporto, lasciando poche speranze di riconciliazione immediata. Di conseguenza, Rosa crolla emotivamente sotto il peso degli eventi avversi. Concludendo, Tancredi e Roberto discutono animatamente riguardo al futuro della rivista, delineando nuove strategie editoriali che influenzeranno il destino del grande magazzino e dei suoi dipendenti.

Dove vederla

Il pubblico può seguire le appassionanti vicende su Rai 1 alle ore 16:00 oppure utilizzare la diretta streaming disponibile sulla piattaforma RaiPlay.