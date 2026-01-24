La programmazione tv di stasera, domenica 25 gennaio 2026, chiude la settimana con un palinsesto variegato che accontenta ogni tipologia di pubblico. Dalle grandi saghe familiari ai thriller mozzafiato, passando per l’inchiesta giornalistica e il puro intrattenimento, le reti offrono numerose opzioni. Su Rai 1, le emozioni continuano con la fiction Prima di noi, mentre Rai 2 punta sulla commedia italiana. Rai 3 mantiene il suo impegno civile con le inchieste di Report. Contemporaneamente, le reti Mediaset e gli altri canali generalisti propongono grandi blockbuster americani, show iconici e talk show politici, garantendo una serata ricca di contenuti.

Stasera in TV domenica 25 gennaio 2026 — Rai

Rai 1 – 21:30 – Prima di noi (Serie TV)

La saga familiare attraversa un momento cruciale. In questa quarta puntata, i protagonisti devono affrontare le conseguenze di una scelta dolorosa che minaccia di dividere il nucleo familiare. Mentre i segreti del passato riemergono, nuove alleanze si formano per proteggere il futuro della dinastia.

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta Don Simone, un prete di frontiera che riceve un’eredità inaspettata da uno zio eccentrico a Lugano. Tuttavia, la fortuna si rivela un’attività molto particolare: un locale notturno gestito da donne affascinanti, situazione che mette a dura prova la vocazione del parroco.

Sigfrido Ranucci guida la redazione in nuove inchieste scottanti. La puntata approfondisce temi legati alla gestione delle risorse pubbliche e agli scandali ambientali, portando alla luce documenti inediti e testimonianze esclusive.

Due adolescenti decidono di condurre un esperimento sociale spiando il loro vicino di casa.

Un giovane ebreo in un campo di concentramento scampa all’esecuzione fingendosi persiano.

L’adattamento spettacolare del classico di Dumas porta sullo schermo Athos, Porthos e Aramis che, insieme al giovane D’Artagnan, combattono per sventare i piani del Cardinale Richelieu e salvare la corona di Francia.

Carlo Conti presenta le repliche dello show in cui persone comuni, dotate di straordinarie capacità vocali, imitano le più grandi star della musica nazionale e internazionale.

Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro (Intrattenimento)

Mario Giordano torna a urlare contro le ingiustizie. Il programma dà voce ai cittadini dimenticati dalle istituzioni, indagando su occupazioni abusive, sprechi nella sanità e sicurezza nelle città italiane.

Gerry Scotti accoglie nuovi concorrenti pronti a scalare la piramide verso il milione. Tra domande di cultura generale e l’uso strategico degli aiuti, la tensione sale a ogni risposta definitiva.

Lo show mescola inchieste graffianti e satira pungente. Gli inviati presentano servizi su truffe e fenomeni di costume, alternando momenti di denuncia a interviste irriverenti.

Robert Redford interpreta un generale pluridecorato condannato alla corte marziale. Rinchiuso in un carcere militare, organizza i detenuti contro il direttore dispotico (James Gandolfini) in una battaglia di volontà e strategia.

Un gruppo di terroristi conquista la Casa Bianca e prende in ostaggio il Presidente. L’unica speranza risiede nell’ex agente dei servizi segreti Mike Banning (Gerard Butler), che si trova intrappolato nell’edificio.

Fabio Fazio intervista grandi ospiti del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura. Luciana Littizzetto chiude la serata con la sua consueta analisi satirica dei fatti della settimana.

Nicolas Cage interpreta un pilota che deve far atterrare un aereo nel caos più totale dopo che milioni di persone sono svanite nel nulla a causa di un evento biblico.

Una chef in carriera si ferma in una cittadina pittoresca e, aiutando nella cucina di una locanda locale, riscopre l’amore e il senso di comunità.

Stasera in TV domenica 25 gennaio 2026 — Canali tematici e digitali

Focus – 21:20 – Superconnessi – Le reti sociali degli animali (Documentari)

Il documentario esplora come le specie animali comunicano e collaborano, svelando strutture sociali complesse che garantiscono la sopravvivenza del gruppo.

I pescatori di granchi affrontano il mare in tempesta nel Mare di Bering, rischiando la vita per portare a casa un bottino milionario.

Una cantante di navi da crociera si trasforma in detective quando un passeggero muore misteriosamente. Tra un’esibizione e l’altra, indaga per smascherare il colpevole.

Il celebre tenente dal look trasandato incastra un assassino che credeva di aver commesso il delitto perfetto, smontando il suo alibi pezzo per pezzo.

Paola Cortellesi interpreta un’agente segreto che usa le sue abilità per vendicarsi dei maleducati che opprimono i suoi vecchi compagni di scuola.

Sky: intrattenimento, serie e Sky Cinema

Intrattenimento e serie

Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento)

Alessandro Borghese visita quattro locali di una specifica zona geografica. I ristoratori si giudicano a vicenda su location, menu, servizio e conto, ma il voto dello chef può ribaltare il risultato.

La serie prequel racconta l’ascesa della criminalità organizzata a Napoli, mostrando la gioventù dei boss che domineranno la scena negli anni successivi.

Un giovane detenuto in cerca di redenzione si unisce a un programma antincendio nel Nord della California, lavorando fianco a fianco con vigili del fuoco d’élite per spegnere roghi devastanti.

(Serie TV) Sky Crime – 21:10 – La cassetta dell’orrore (Documentari)

Sky Cinema