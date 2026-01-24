Sulle varie reti generaliste, domenica 25 gennaio ha ampio spazio, in tv, lo sport. Ancora una volta, è Rai 2 l’emittente che subisce le principali modifiche alla consueta programmazione tv.

Sport in tv 25 gennaio, la Coppa del Mondo di sci

Dopo le emozioni del sabato, con la vittoria di Giovanni Franzoni nella discesa libera a Kitzbuhel, su Rai 2 torna protagonista la Coppa del Mondo di sci. Dalle ore 09:30 circa è possibile vedere, in diretta, la prima manche dello Slalom femminile a Pindleruv Mlýn, in Repubblica Ceca. La seconda manche, invece, è trasmessa a partire dalle 12:00.

In mezzo, alle 10:30, si accendono i riflettori sullo Slalom maschile, che invece si disputa a Kitzbuhel, in Austria. La seconda manche inizia alle ore 13:20 ed è possibile vederla, in tempo reale, solamente su Rai Sport. Nel mezzo, fra le varie competizioni su Rai 2, c’è lo spazio di approfondimento Rai Sport Live Weekend, studio condotto da Sabrina Gandolfi.

La finale di Coppa Italia di pallavolo

Ma lo sport su Rai 2, domenica 25 gennaio, non si limita solamente allo sci del mattino. Nel pomeriggio, dalle ore 14:55, i tanti appassionati hanno la possibilità di seguire il faccia a faccia valevole per la finale della Coppa Italia femminile di pallavolo.

L’incontro, che si disputa presso il Palasport Olimpico di Torino, oppone Conegliano a Scandicci. La grande favorita, almeno alla vigilia, è la squadra di casa, che ha raggiunto la partita decisiva della competizione per il decimo anno consecutivo. Delle finali disputate ne ha vinte ben 7, nel 2016-2017 e poi tutte quelle dal 2019-2020 al 2024-2025.

Sport in tv 25 gennaio, le altre competizioni

Su Rai Sport, domenica 25 gennaio, sono in programma due importanti eventi di sport. Il primo si svolge 18:20 e riguarda la Superlega maschile di pallavolo. Prevista, infatti, la partita fra il Perugia ed il Trentino, valevole per la 18esima giornata di campionato.

Nel corso della giornata, inoltre, ci sono le finali degli Europei maschili di pallanuoto. Alle 17:00 parte la finale valevole per il terzo e quarto posto: in vasca è protagonista l’Italia, che cerca il podio contro la Grecia. Alle ore 20:20, invece, c’è la finalissima per il primo posto. Il faccia a faccia si svolge fra la Serbia e l’Ungheria.

Infine, sia in Rai che Mediaset, ci sono dei format di approfondimento. Su Rai 2, alle 22:40, c’è La Nuova DS, con un focus che è proposto sul posticipo di Serie A. Lo stesso vale per Pressing Nel cuore dello sport, trasmesso da Canale 5 dalle 00:45 circa.