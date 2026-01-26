La programmazione tv di stasera, lunedì 26 gennaio 2026, apre la settimana con un palinsesto estremamente variegato, capace di coinvolgere ogni tipologia di pubblico. Dalle serie televisive incentrate su temi sociali ai grandi blockbuster hollywoodiani, passando per l’approfondimento politico e la commedia d’autore, le opzioni non mancano. Su Rai 1, la narrazione si fa intensa con i nuovi episodi de La preside, mentre le reti concorrenti rispondono con titoli di forte impatto visivo come lo zombie-movie World War Z e capolavori della memoria come Il diario di Anna Frank. Inoltre, gli amanti del cinema d’autore trovano rifugio nella Hollywood nostalgica di Tarantino.
Stasera in TV lunedì 26 gennaio 2026 — Rai
- Rai 1 – 21:30 – La preside (Serie TV)
La fiction entra nel vivo con una trama che intreccia le sfide educative a quelle personali. La protagonista, dirigente di un istituto di frontiera, deve gestire una crisi improvvisa che minaccia la sicurezza degli studenti. Mentre cerca di mantenere l’ordine, affronta anche i fantasmi del suo passato che tornano a bussare alla porta, costringendola a prendere decisioni drastiche per proteggere la sua comunità scolastica.
- Rai 2 – 21:20 – Sulle ali dell’onore (Film)
Un dramma bellico che racconta la storia di due piloti di caccia durante la Guerra di Corea.
- Rai 3 – 21:20 – Lo Stato Delle Cose (Intrattenimento)
Massimo Giletti conduce una serata di inchieste e dibattiti, analizzando i fatti più oscuri della politica e della cronaca italiana.
- Rai 4 – 21:20 – E venne il giorno (Film — Prima TV)
M. Night Shyamalan dirige un thriller apocalittico in cui la natura si ribella all’umanità.
- Rai 5 – 21:23 – C’era una volta a… Hollywood (Film)
Quentin Tarantino firma una lettera d’amore alla Los Angeles del 1969.
- Rai Movie – 21:10 – Soldato blu (Film)
Un western revisionista crudo e potente che denuncia i massacri compiuti contro i nativi americani, narrando la fuga di un soldato e di una donna bianca sopravvissuti a un attacco.
- Rai Premium – 21:20 – Valzer di Natale a Parigi (Film)
L’atmosfera romantica di Parigi fa da sfondo all’incontro tra una donna in carriera e un affascinante ballerino, che insieme riscoprono la magia dei sentimenti.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:33 – Quarta Repubblica (Informazione)
Nicola Porro analizza l’attualità economica e politica.
- Canale 5 – 21:20 – Zelig 30 (Intrattenimento)
Claudio Bisio e Vanessa Incontrada celebrano il trentennale dello storico cabaret. Sul palco del Teatro degli Arcimboldi tornano i comici che hanno fatto la storia del programma.
- Italia 1 – 21:27 – Io vi troverò (Film)
Liam Neeson interpreta Bryan Mills, un ex agente della CIA con abilità letali.
- La7 – 21:15 – La Torre di Babele – Trump, un anno di follia? (Intrattenimento)
Corrado Augias dedica la puntata a un’analisi storica e geopolitica della figura di Donald Trump, esaminando l’impatto delle sue politiche sugli equilibri mondiali.
- TV8 – 21:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel (Intrattenimento)
L’esperto di hôtellerie Bruno Barbieri mette alla prova quattro albergatori.
- Nove – 21:30 – Reazione a catena (Mondo e Tendenze)
Keanu Reeves e Morgan Freeman recitano in questo thriller d’azione dove un giovane scienziato, incastrato per un omicidio e spionaggio industriale, deve fuggire per dimostrare la sua innocenza.
- Iris – 21:17 – Il diario di Anna Frank (Film)
In prossimità del Giorno della Memoria, la rete trasmette il toccante racconto della giovane ebrea tedesca che, nascosta in una soffitta di Amsterdam, documenta le sue speranze e paure durante l’occupazione nazista.
- Mediaset 27 – 21:10 – Bugiardo bugiardo (Film)
Jim Carrey regala una performance esilarante nei panni di un avvocato senza scrupoli costretto, a causa del desiderio di compleanno del figlio, a dire solo la verità per 24 ore, con conseguenze disastrose per la sua carriera.
- TV2000 – 21:10 – Don Bosco (Film)
Il film ripercorre la vita del santo torinese che dedicò la sua esistenza all’educazione dei giovani di strada, fondando l’ordine dei Salesiani.
- La5 – 21:17 – Mai lontano da qui (Film — Prima TV)
Una storia commovente di legami familiari e seconde possibilità, dove i protagonisti devono superare antichi rancori per costruire un futuro insieme.
Stasera in tv lunedì 26 gennaio 2026 – Canali tematici e digitali
- Cielo – 21:15 – Filip (Altro)
Un dramma intenso ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che segue un giovane ebreo polacco il quale, fingendosi francese, lavora in un hotel di lusso nel cuore della Germania nazista per attuare la sua vendetta personale.
- Cine34 – 21:00 – (programmazione filmica) (Film)
- Focus – 21:20 – (documentari naturalistici) (Documentari)
- Real Time – 20:40 – Cortesie per gli ospiti (Mondo e Tendenze)
Due coppie si sfidano nell’arte dell’ospitalità, giudicate da un trio di esperti che valuta l’arredamento della casa, il menu proposto e il galateo a tavola.
- Discovery – 21:15 – (factual e reportage) (Mondo e Tendenze)
- Giallo – 21:10 – (serie crime) (Serie TV)
- Top Crime – 21:15 – (serie poliziesche) (Serie TV)
Programmazione Sky Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – I peccatori (Film)
Ryan Coogler dirige Michael B. Jordan in un horror gotico ambientato nel Sud degli Stati Uniti. Due fratelli tornano nella loro città natale per scoprire che un male antico e soprannaturale minaccia la comunità, costringendoli a combattere contro le loro paure più profonde.
- Sky Cinema Due – 21:15 – La Vita È Bella (Altro)
Roberto Benigni interpreta Guido Orefice, un uomo ebreo che, deportato in un campo di concentramento con la famiglia, usa l’immaginazione e l’umorismo per proteggere il figlio piccolo dagli orrori dell’Olocausto.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Tolo Tolo (Film)
Checco Zalone dirige e interpreta una commedia satirica che segue le disavventure di un imprenditore italiano fallito, costretto a emigrare in Africa e successivamente a intraprendere un viaggio di ritorno verso l’Italia tra mille peripezie.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Non si scherza col fuoco (Film)
John Cena guida una squadra di rudi vigili del fuoco paracadutisti che, dopo aver salvato tre fratelli indisciplinati, si ritrovano a dover fare da babysitter in una commedia ricca di gag fisiche.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Shark – Il primo squalo (Film)
Jason Statham affronta una creatura preistorica gigantesca, il Megalodonte, emersa dalle profondità della Fossa delle Marianne per seminare il panico in superficie.
- Sky Cinema Suspense – 21:45 – I peccatori (Film)
- Sky Cinema Romance – 21:00 – La casa sul lago del tempo (Film)
Keanu Reeves e Sandra Bullock vivono una storia d’amore epistolare che sfida le leggi della fisica, comunicando attraverso una cassetta delle lettere magica che collega due anni diversi.
