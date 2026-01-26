La decima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore promette una settimana di fuoco, con episodi inediti in onda alle 16:00 dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026. Le trame si infittiscono attorno alle figure chiave del grande magazzino e della nobiltà milanese: Rosa, Marcello, Adelaide, Odile, Roberto e Tancredi si trovano al centro di nuove alleanze e pericolosi tradimenti che rischiano di sconvolgere gli equilibri faticosamente raggiunti. L’appuntamento quotidiano con le emozioni e gli intrighi della Milano degli anni Sessanta prosegue senza sosta su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 26 gennaio – 1 febbraio 2026

Lunedì 26 gennaio 2026

La settimana si apre con una scoperta sconcertante per Rosa Camilli. Mentre riordina alcuni documenti contabili in magazzino, la ragazza trova un indizio inequivocabile che collega Marcello Barbieri a un affare poco limpido, potenzialmente dannoso per il futuro del Paradiso. Questa rivelazione getta Marcello in una profonda crisi; l’imprenditore teme che i suoi errori passati possano compromettere la sua attuale posizione. Nel frattempo, a Villa Guarnieri, la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo osserva le mosse dei suoi avversari con la consueta freddezza, pianificando una strategia per volgere la situazione a suo favore senza esporre i propri sentimenti.

Martedì 27 gennaio 2026

La tensione sale alle stelle per Marcello, che deve fronteggiare pesanti pressioni economiche da parte di investitori senza scrupoli. Le banche minacciano di chiudere i rubinetti del credito, costringendolo a cercare soluzioni disperate. Parallelamente, Odile inizia a nutrire forti dubbi sulla sincerità di sua madre. La giovane decide di indagare segretamente tra le carte private della Contessa, cercando prove concrete che possano smascherare le manipolazioni di Adelaide riguardo a una questione familiare rimasta sepolta per troppo tempo.

Il Paradiso delle Signore 26 gennaio – 1 febbraio 2026, mercoledì 28 gennaio 2026

Rosa decide di passare all’azione. Stanca delle macchinazioni che minacciano il grande magazzino, affronta a viso aperto il commendatore Umberto Guarnieri, accusandolo di tessere trame oscure alle spalle di Marcello. Lo scontro verbale si rivela durissimo e lascia strascichi emotivi pesanti. Per tentare di alleggerire il clima pesante che si respira tra le Veneri e i dipendenti, Roberto Landi organizza un evento mondano a sorpresa all’interno del Paradiso. Tuttavia, la festa serve anche come diversivo strategico per distogliere i sospetti da alcune operazioni finanziarie in corso.

Giovedì 29 gennaio 2026

Il desiderio di vendetta di Tancredi di Sant’Erasmo trova nuovo nutrimento. L’uomo scopre un dettaglio compromettente sul passato recente di Marcello, un’informazione che potrebbe distruggere definitivamente la reputazione del rivale agli occhi dell’alta società milanese. Tancredi valuta il momento migliore per utilizzare questa arma. Intanto, Marcello, sentendosi accerchiato, decide di prendere tempo. Si isola per riflettere sulle sue prossime mosse, consapevole che un solo passo falso potrebbe costargli non solo la carriera, ma anche gli affetti più cari.

Il Paradiso delle Signore 26 gennaio – 1 febbraio 2026, venerdì 30 gennaio 2026

La settimana si conclude con un confronto drammatico e inevitabile. Rosa si reca alla Villa per un faccia a faccia decisivo con Adelaide. La ragazza accusa la Contessa di egoismo e di manipolare la vita delle persone che la circondano per puro capriccio. Adelaide, ferita nell’orgoglio, reagisce con veemenza, svelando una verità scomoda che lascia Rosa senza parole. L’episodio termina con un cliffhanger mozzafiato che mette in serio dubbio il futuro della coppia formata da Rosa e Marcello, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso fino alla settimana successiva.

Dove vederla

L’appuntamento è fissato su Rai 1 alle ore 16:00. Inoltre, per chi non potesse seguire la diretta, la piattaforma RaiPlay offre le repliche e lo streaming on demand di tutte le puntate.