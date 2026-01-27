Il palinsesto tv di stasera, mercoledì 28 gennaio 2026, offre una vasta gamma di opzioni che spaziano dalla fiction storica al grande cinema d’azione, garantendo intrattenimento per ogni tipologia di pubblico. Su Rai 1, giunge al termine la toccante miniserie Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero, mentre le altre emittenti rispondono con colossi hollywoodiani come Edge of Tomorrow e The Judge. Non mancano l’approfondimento giornalistico, i documentari storici e il grande calcio internazionale, rendendo la serata particolarmente competitiva.
- Rai 1 – 21:30 – Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero (Serie TV)
Va in onda il gran finale della miniserie. I medici dell’ospedale Fatebenefratelli continuano la loro rischiosa opera di salvataggio, fingendo un’epidemia mortale per tenere i nazisti lontani dai reparti dove nascondono i rifugiati ebrei. La tensione sale quando le autorità tedesche iniziano a sospettare dell’inganno.
- Rai 2 – 21:20 – Ricatto d’amore (Film)
Sandra Bullock interpreta Margaret, una potente editrice che rischia l’espulsione dagli Stati Uniti. Per rimanere nel paese, costringe il suo assistente Andrew (Ryan Reynolds) a un finto matrimonio. La coppia vola in Alaska per conoscere l’eccentrica famiglia di lui, dove nascono sentimenti inaspettati.
- Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto? (Intrattenimento)
Federica Sciarelli torna in diretta per analizzare nuovi casi di scomparsa e misteri irrisolti. Grazie alle segnalazioni dei telespettatori, la redazione cerca di dare risposte alle famiglie che attendono notizie dei loro cari.
- Rai 4 – 21:20 – The Animal Kingdom (Film)
In un futuro distopico dove gli esseri umani mutano in animali, un padre e un figlio intraprendono un viaggio per trovare la madre scomparsa, mentre il ragazzo inizia a manifestare i primi segni della trasformazione.
- Rai 5 – 21:21 – La Nuova Amazzonia – Sapiens, Un Solo Pianeta (Intrattenimento)
Mario Tozzi esplora l’ecosistema amazzonico, analizzando l’impatto devastante delle attività umane e la resilienza della natura in uno dei polmoni verdi più importanti della Terra.
- Rai Movie – 21:10 – I giorni del cielo (Film)
Il capolavoro visivo di Terrence Malick racconta la fuga di un operaio e della sua fidanzata nel Texas del 1916. Fingendosi fratelli, lavorano per un ricco proprietario terriero, innescando un tragico triangolo amoroso.
- Rai Premium – 21:20 – The Voice Kids 4 – Terza Blind Auditions (Intrattenimento)
- Rete 4 – 21:33 – Realpolitik (Informazione — Prima TV)
Il talk show affronta gli scenari politici attuali, ospitando dibattiti accesi tra esponenti di diversi partiti riguardo alle ultime manovre economiche e sociali del governo.
- Canale 5 – 21:20 – Una nuova vita (Serie TV)
La serie prosegue con nuovi intrighi. I protagonisti devono gestire le conseguenze delle loro menzogne mentre cercano di proteggere i segreti familiari che minacciano di distruggere la loro reputazione.
- Italia 1 – 21:15 – Le Iene presentano: Inside (Intrattenimento)
La redazione propone un’inchiesta monografica su un tema di attualità, approfondendo argomenti controversi con interviste esclusive e documenti inediti.
- La7 – 21:15 – Una giornata particolare – Hitler e Mussolini: Il viaggio del Führer in Italia (Documentari)
- TV8 – 21:00 – Benfica – Real Madrid (Sport)
- Nove – 21:30 – Little Big Italy (Intrattenimento)
- Canale 20 – 21:11 – Edge of Tomorrow – Senza domani (Film)
- Iris – 21:15 – The Judge (Film)
Robert Downey Jr. interpreta un avvocato di successo che torna nella città natale per il funerale della madre. Qui scopre che il padre, un giudice severo (Robert Duvall), è accusato di omicidio e decide di difenderlo.
- Mediaset 27 – 21:10 – The Rock (Film)
- TV2000 – 21:10 – La musica della memoria (Film)
Un uomo cerca di recuperare il rapporto con il figlio attraverso la passione comune per la musica, scoprendo come l’arte possa guarire vecchie ferite emotive.
- La7 Cinema – 21:15 – Un colpo perfetto (Film — Prima TV)
- La5 – 21:15 – Polite Society – Operazione matrimonio (Film — Prima TV)
Una giovane aspirante stuntwoman tenta di salvare la sorella maggiore da un matrimonio che ritiene sospetto, usando le sue abilità nelle arti marziali in una commedia d’azione esilarante.
- Cielo – 21:20 – Cold Blood – Senza pace (Film)
Jean Reno interpreta un sicario in pensione che vive isolato tra le nevi. La sua tranquillità finisce quando salva una donna ferita, scoprendo che lei nasconde un segreto mortale.
- Cine34 – 21:00 – È per il tuo bene (Film)
Tre cognati in crisi decidono di unire le forze per sabotare le relazioni sentimentali delle rispettive figlie, convinti che i loro fidanzati non siano all’altezza.
- Focus – 21:20 – Natura in movimento (Documentari)
Il documentario mostra le spettacolari migrazioni animali attraverso il globo, evidenziando le sfide che le specie affrontano per sopravvivere ai cambiamenti climatici.
- Real Time – 20:45 – Cortesie per gli ospiti (Mondo e Tendenze)
- QVC – 20:00 – Adesso è Moda (Mondo e Tendenze)
- Food Network – 20:50 – In cucina con Imma e Matteo (Mondo e Tendenze)
- Discovery – 21:15 – Cose di questo mondo: Spagna (Mondo e Tendenze — Prima TV)
- Giallo – 21:10 – Alexandra (Serie TV)
Il medico legale Alexandra Ehle indaga su un corpo ritrovato in circostanze misteriose, utilizzando il suo intuito fuori dal comune per dare un nome all’assassino.
- Sky Uno – 21:15 – Foodish (Intrattenimento)
Un programma che porta gli spettatori in un viaggio culinario globale, alla scoperta dei piatti più stravaganti e delle tradizioni gastronomiche più insolite.
- Sky Atlantic – 21:15 – Breaking Bad (Serie TV)
Walter White prosegue la sua discesa nel mondo del crimine. Mentre cerca di espandere il suo impero della metanfetamina, deve eludere le indagini della DEA e gestire i conflitti familiari.
- Sky Serie – 21:15 – Fire Country (Serie TV)
Bode Donovan, un giovane detenuto in cerca di redenzione, si unisce a un programma antincendio nel nord della California, combattendo roghi imprevedibili insieme a vigili del fuoco d’élite.
- Sky Investigation – 21:15 – Delitti in Paradiso (Serie TV)
- Sky Crime – 21:45 – Murder Suspect (Documentari)
- Sky Adventure – 21:15 – Steve Backshall – Avventure intorno… (Mondo e Tendenze)
- Sky Arte – 21:15 – Love to Love You: Donna Summer (Documentari)
- Sky Classica – 21:15 – Il sogno bianco (Ragazzi e Musica)
- Comedy Central – 20:10 – Maurizio Battista: Nato il 29 Giugno (Intrattenimento)
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Il sapore del successo (Film)
Bradley Cooper interpreta uno chef caduto in disgrazia che tenta di ottenere la terza stella Michelin aprendo un nuovo ristorante a Londra e reclutando una squadra di talenti culinari.
- Sky Cinema Due – 21:15 – A casa tutti bene (Film)
Gabriele Muccino dirige un film corale su una grande famiglia riunita per le nozze d’oro dei nonni su un’isola, dove una tempesta li costringe a una convivenza forzata che fa esplodere vecchi rancori.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Sole a catinelle (Film)
Checco Zalone promette al figlio una vacanza da sogno se prenderà tutti dieci a scuola. Quando il bambino mantiene la promessa, Checco deve inventarsi un viaggio low cost ricco di equivoci.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio (Film)
In questo prequel di Biancaneve, il Cacciatore e la guerriera Sara combattono contro la malvagia Regina delle Nevi Freya e la risorta Ravenna per salvare il regno.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Secret Team 355 (Film)
Cinque agenti segreti donne di diverse nazionalità devono superare le loro differenze e unire le forze per recuperare un’arma top secret caduta nelle mani di mercenari.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – Countdown (Film)
Un’infermiera scarica un’app che predice il momento esatto della morte dell’utente. Quando scopre di avere solo tre giorni di vita, deve trovare un modo per ingannare il destino.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Aline – La voce dell’amore (Film)
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Un eroe (Film)
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Starsky & Hutch (Film)
