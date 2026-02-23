Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 23 al 27 febbraio 2026 promettono una settimana carica di pathos e cambiamenti radicali. La decima stagione della fortunata soap di Rai 1 (in onda ogni pomeriggio alle 16:10) mette a nudo le fragilità dei suoi protagonisti: mentre Rosa e Marcello cercano di navigare nel dolore della loro rottura, Odile si ritrova invischiata in una rete di sospetti che minaccia la sua nuova posizione a Villa Guarnieri.

Sullo sfondo di un’Italia che si prepara a vivere i giorni del Festival di Sanremo, le vicende personali dei magazzinieri, delle Veneri e dei proprietari della Galleria si intrecciano con eventi storici destinati a lasciare il segno, portando la narrazione a un livello di intensità senza precedenti.

Lunedì 23 febbraio – Il Paradiso delle Signore 23–27 febbraio 2026

Concetta si ritrova schiacciata tra gli impegni professionali e le incombenze domestiche, rese ancora più difficili da un improvviso guasto alla lavatrice di casa Puglisi. Nel frattempo, Caterina lancia una sfida a Botteri: tenere una lectio magistralis presso la scuola di moda che sta frequentando.

La tensione tra Rosa e Marcello è palpabile e rischia di compromettere l’armonia lavorativa al Paradiso. A Villa Guarnieri, invece, l’atmosfera sembra festosa per l’ingresso di Odile nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant’Erasmo, nata in memoria di Margherita, ma l’ombra del sospetto inizia già ad allungarsi sulla ragazza.

Martedì 24 febbraio

I Puglisi cercano di mantenere alto il morale nonostante le nuove sfide che colpiscono la Caffetteria. Irene, entusiasta per l’imminente Festival di Sanremo, propone alle Veneri di guardarlo insieme, ma un invito a sorpresa di Cesare la getta nell’indecisione più totale.

La notizia della rottura tra Rosa e Marcello raggiunge Tancredi, scatenando in lui una reazione inaspettata e il risveglio di vecchi sentimenti. Marcello, dal canto suo, decide di buttarsi a capofitto nel lavoro e inizia a progettare una nuova strategia per rilanciare Paradiso Market. Intanto, Umberto confida a Marta i suoi timori riguardo alle indagini che Odile sta conducendo su Ettore.

Mercoledì 25 febbraio – Il Paradiso delle Signore 23–27 febbraio 2026

L’assenza improvvisa di Mimmo mette Concetta in una posizione critica in Caffetteria, costringendola a gestire una vera e propria emergenza. Irene continua a oscillare tra il dovere sociale verso le amiche e il desiderio di assecondare l’invito di Cesare.

Lo scontro tra Odile e Umberto su Ettore diventa frontale: quest’ultimo è determinato a partire per Londra contro il parere di Greta. La situazione sanitaria si aggrava quando Michelino si ammala; Enrico sospetta un’intossicazione simile a quella che ha colpito Anita e i bambini della casa-famiglia. Marta, nel frattempo, è testimone oculare di un violento diverbio tra i fratelli Marchesi.

Giovedì 26 febbraio

Cesare sorprende Irene regalandole un nuovo televisore, permettendole di organizzare la serata per il Festival a “Casa Ragazze”. Tra le invitate c’è anche Rebecca, la quale, durante la visione, nota un dettaglio fondamentale che riguarda zia Sandra.

Mentre Delia attende con ansia la sua serata speciale con Botteri, in redazione fervono i preparativi per la nuova copertina di Paradiso Market: Marcello spiazza tutti proponendo Concetta come volto ufficiale. A Villa Guarnieri, Greta avverte Ettore: qualcuno sta scavando nel loro passato.

Venerdì 27 febbraio – Il Paradiso delle Signore 23–27 febbraio 2026

L’atmosfera a Milano si fa cupa e incredula: da Sanremo arriva la tragica notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Luigi Tenco. Lo shock colpisce tutti i protagonisti, rallentando le attività quotidiane.

Concetta, nonostante l’incoraggiamento di Ciro, ha molti dubbi sulla sua partecipazione al servizio fotografico. In Galleria fa la sua comparsa Valeria Craveri, un’imprenditrice di lingerie che Marcello aveva già incrociato al Circolo, pronta a proporre una nuova collaborazione. Il colpo di scena finale arriva da Londra: Ettore e Greta scoprono che Umberto ha inviato una persona a indagare su di loro e manipolano Odile affinché si schieri apertamente contro lo zio, segnando una rottura definitiva negli equilibri di Villa Guarnieri.

Dove seguire la serie

Il Paradiso delle Signore vi aspetta su Rai 1, dal lunedì al venerdì alle 16:10. Le puntate sono disponibili in qualsiasi momento anche su RaiPlay, sia in diretta streaming che in modalità on-demand.