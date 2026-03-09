Le vicende de Il Paradiso delle Signore entrano nel vivo della decima stagione con una settimana carica di colpi di scena. In onda su Rai 1 alle ore 16:00, la soap continua a narrare le ambizioni e i tormenti dei protagonisti che gravitano attorno al celebre magazzino milanese. Negli episodi previsti tra il 9 e il 13 marzo 2026, l’attenzione si focalizza sul complesso legame tra Rosa e Marcello, sulle ombre nel passato della Contessa Adelaide e sulle manovre strategiche di Tancredi.

Mentre Milano si conferma il palcoscenico di una modernità travolgente, i personaggi devono fare i conti con segreti che minacciano di distruggere equilibri costruiti con fatica. La narrazione di questa settimana promette di svelare nuove verità, portando i protagonisti a scelte definitive che cambieranno il corso della stagione.

Lunedì 9 marzo – Il Paradiso delle Signore 9–13 marzo 2026

La settimana si apre con una forte tensione tra Rosa e Marcello. La ragazza non riesce a tollerare la decisione improvvisa presa da Barbieri, che sembra voler allontanare tutto ciò che ha costruito a Milano. Rosa decide di affrontarlo a viso aperto, chiedendo spiegazioni che tardano ad arrivare, alimentando in lei il sospetto che l’uomo stia nascondendo un peso insostenibile.

Parallelamente, Adelaide di Sant’Erasmo vive ore di profonda angoscia. La Contessa avverte che il cerchio attorno a un segreto custodito gelosamente per anni si sta stringendo. La paura che la sua reputazione possa essere compromessa proprio ora che il rapporto con Odile sembra essersi stabilizzato la rende insolitamente vulnerabile e distaccata, attirando l’attenzione preoccupata dei suoi famigliari.

Martedì 10 marzo – Scoperte e nuove visioni editoriali

La giovane Odile, dotata di uno spirito osservatore e di una curiosità vivace, entra casualmente in possesso di un dettaglio rilevante riguardante la giovinezza di Adelaide. Questa scoperta non solo getta una nuova luce sulla figura materna, ma spinge la ragazza a porsi domande scomode che potrebbero incrinare nuovamente la pace ritrovata a Villa Guarnieri.

Nel frattempo, al Paradiso, Roberto Landi è in pieno fermento creativo. Sempre attento alle evoluzioni del mercato e ai gusti delle Veneri, il pubblicitario propone un nuovo e ambizioso progetto editoriale per il Paradiso Market. L’idea di Roberto mira a coinvolgere maggiormente le lettrici, trattando temi d’attualità che vadano oltre la moda, cercando di intercettare lo spirito dei tempi che cambiano rapidamente nel cuore degli anni ’60.

Mercoledì 11 marzo – Il Paradiso delle Signore 9–13 marzo 2026

Marcello Barbieri attraversa un momento di crisi profonda. La pressione lavorativa e le recenti delusioni personali lo portano a valutare seriamente l’ipotesi di un trasferimento lontano da Milano. L’idea di ricominciare altrove sembra l’unica via per ritrovare la serenità perduta, ma abbandonare i suoi affari e i suoi affetti non è una scelta semplice.

Rosa, profondamente legata a lui, non intende restare a guardare mentre l’uomo che stima si distrugge lentamente. La giovane intraprende una ricerca personale per risalire all’origine del tormento di Marcello, convinta che ci sia una causa esterna che ne stia condizionando le azioni. Il suo istinto la porta a indagare tra le vecchie conoscenze di Barbieri, mettendo a rischio anche la propria tranquillità per aiutarlo.

Giovedì 12 marzo – Alleanze inaspettate e indagini oscure

In un momento di estrema necessità, Adelaide riceve un supporto che non si sarebbe mai aspettata. Un alleato inatteso compare all’orizzonte, offrendole gli strumenti necessari per proteggere la propria immagine pubblica. Questa nuova collaborazione, tuttavia, potrebbe avere un prezzo molto alto in termini di favori futuri, mettendo la Contessa in una posizione di debito morale.

Allo stesso tempo, Tancredi di Sant’Erasmo prosegue con la sua fredda determinazione. L’uomo sta indagando segretamente su un testimone chiave che potrebbe cambiare radicalmente le sorti di una causa legale in corso. Tancredi non ha scrupoli nell’utilizzare ogni mezzo a sua disposizione per ottenere informazioni, confermando ancora una volta la sua natura calcolatrice e la sua brama di controllo sugli eventi che riguardano la sua famiglia.

Venerdì 13 marzo – Il Paradiso delle Signore 9–13 marzo 2026

L’ultimo episodio della settimana vede Rosa giungere a una conclusione definitiva. Dopo giorni di riflessioni amare e indagini sofferte, la ragazza prende una decisione importante che riguarda il suo futuro lavorativo e sentimentale. Rosa capisce che non può continuare a vivere nell’ombra delle scelte altrui e decide di agire per la propria felicità, indipendentemente da Marcello.

Tuttavia, è proprio Marcello a catalizzare l’attenzione di tutti i presenti. Durante un incontro ufficiale, Barbieri annuncia una scelta definitiva che lascia l’intera comunità del Paradiso nello sconforto e nella sorpresa. La sua dichiarazione promette di rimescolare le carte in tavola per tutti i protagonisti, lasciando molti dubbi sul futuro degli investimenti legati al magazzino e sui rapporti di forza all’interno del circolo milanese.

Dove seguire Il Paradiso delle Signore

Le puntate de Il Paradiso delle Signore vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:00. Per chi non potesse seguire la diretta televisiva, ogni episodio è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay, dove è possibile recuperare anche tutte le stagioni precedenti per non perdere alcun dettaglio della lunga saga milanese.